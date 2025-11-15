יום שבת, 15.11.2025 שעה 21:00
ספורט אחר  >> טניס

הופעה מושלמת לסינר, שניצח גם את דה מינור

האוסטרלי הציג טניס טוב אבל לאיטלקי הייתה תשובה כמעט לכל חבטה בחצי הגמר בטורינו עם 5:7, 2:6. האלוף המכהן ימתין למנצח בין קרלוס לאוז'ה אליאסים

|
יאניק סינר (IMAGO)
יאניק סינר (IMAGO)

אלכס דה מינור שיחק טוב היום (שבת), בעיקר בסט הראשון, אבל יאניק סינר לפרקים לא קטנים בחצי הגמר בטורינו הרגיש פשוט כיריב לא אנושי. להוציא את ההגשה היעילה, האיטלקי הגיע לכדורים יוצאי דופן וגם הצליח לסיים אותם בצורה מדהימה, שהשאירה המומים את כל הקהל המקומי שלו וגם את האוסטרלי שממול. בסיום, 5:7, 2:6 למדורג שני בעולם, שעלה לגמר טורניר סוף הסבב שנה שלישית ברציפות.

דה מינור, שעשה שדרוג גדול מאוד בתקופה האחרונה, שיחק היטב – תקף בעוצמה, עלה לרשת ושיחק עם הרבה ביטחון בקרב יריות הזה מהקו האחורי (בעיקר), אבל במשחקון ה-11 היה זה האיטלקי שהצליח סוף סוף להשיג את השבירה המיוחלת ולקחת את הסט כולו (הראשון) עם 5:7 אחרי מערכה ארוכה וצמודה (שעה ו-10 דקות). האכילס של דה מינור היה באחוזים הנמוכים בהגשה הראשונה.

סינר עשה כמה וכמה נקודות של פשוט לתפוס את הראשון, בקהנד חד כמו סכנין לאורך הקו אחרי פורהנד אדיר של האוסטרלי ועוד החזרה אחת אדירה מהפינה, בריצה, כשדה מינור עלה לרשת וראה את הכדור הקטלני חולף על פניו וסוגר עליו את השבירה.

כעת, הכוכב האיטלקי, שאיבד את המקום הראשון בסוף השנה לקרלוס אלקראס, ימתין למנצח בחצי הגמר השני, שם הספרדי יפגוש את פליקס אוז’ה אליאסים, אחד משחקני האולם האיכותיים ביותר בסבב העולמי. אגב, סינר לא איבד ולא מערכה אחת מתחילת הטורניר – 4 ניצחונות ו-0:8 בסטים. מדהים.

