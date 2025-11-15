יום שבת, 15.11.2025 שעה 16:31
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

המרוץ מתחמם לקרב שיכריע את עתיד ברצלונה

הבחירות לנשיאות ייערכו ב-2026, לאפורטה ירוץ ומתכנן להציג את הגביעים והקמע באירוע פוליטי. המועמד ויקטור פונט: "זו כנראה עבירה". כל הפרטים פה

הקמע של ברצלונה (IMAGO)
הקמע של ברצלונה (IMAGO)

הבחירות לנשיאות ברצלונה עדיין לא הוכרזו רשמית, אבל זה יקרה מתישהו במהלך 2026 ומטבע הדברים גם יכריע את עתידם של הקטלונים בשנים הבאות. בינתיים האווירה בקאמפ נואו כבר טעונה: הקמפיינים מתחילים להתעורר, המועמדים – כולל הנשיא הנוכחי, ז’ואן לאפורטה – בשיא ההכנות, והביקורות לא מאחרות להגיע.

הראשון לבצע צעד פומבי היה צ’אבי וילאז’ואנה, שהודיע כי יציג את מועמדותו ותוכניתו ב-27 בנובמבר. מנגד, ויקטור פונט שנחשב למתנגד הנחרץ ביותר ללאפורטה, יפגין כוח פוליטי כבר ביום שני הקרוב, עם הצגת “קואליציה” רחבה הכוללת מספר פלטפורמות אוהדים.

יומן האירועים של המועמדים הפך עמוס עוד יותר כשלאפורטה עצמו הכריז על אירוע בסנט קוגאט ביום שלישי, המוגדר כמפגש עם חברי מועדון, אך בפועל כבר מזוהה בעיני רבים כחלק מהקמפיין לקדנציה נוספת.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

המחלוקת: גבולות התעמולה

הסערה פרצה לאחר שהתברר שלאפורטה צפוי להציג באירוע את הגביעים מהעונה שעברה ואת קמע המועדון, CAT - שימוש במשאבי המועדון שעלה לטענות חריפות מצד יתר המועמדים.

גיוס התארים שבהם זכתה הקבוצה תחת הנשיא המכהן היא אסטרטגיה עתיקה וידועה – כך למשל ניצח ז’וזפ מריה ברתומאו בבחירות של 2015 בתום עונה שהסתיימה עם טרבל - אבל פונט פחות התלהב מזה. "מדובר בניגוד עניינים וככל הנראה גם עבירה", טען פונט, שטוען כי לאפורטה משתמש ב“משאבי מועדון למטרות פרטיות”, כלומר - לקידום קמפיין אישי.

במחאה יצירתית הציע פונט למועמדים האחרים לדרוש מהמועדון שיאפשר גם להם להציג את הקמע והגביעים באירוע שהם יקיימו ביום שני בברצלונה, למרגלות המונז’ואיק.

ויקטור פונט (רויטרס)ויקטור פונט (רויטרס)

העמדות מתחדדות: פונט מול לאפורטה

פונט צפוי להציג בפני החברים “פרויקט של אישור זהות ברצלוניסטית”, כהגדרתו, ולשים על השולחן “אלטרנטיבה רוחבית” להנהגת לאפורטה. במסגרת קמפיין ‘Sí al Futur’ ("כן לעתיד") נכללים גם ארגונים נוספים במטרה לייצר חזית רחבה ומשפיעה.

לאפורטה, מנגד, ממשיך להשאיר את לוח הזמנים בידיו: בראיון ל’רדיו קטלוניה’ כבר רמז כי בכוונתו לקיים את הבחירות בין מרץ לאפריל 2026: “עוד לפני חצאי גמר אפשריים של ליגת האלופות”.

בשיא: ברצלונה נשארת מושלמת אחרי 0:3 ענק

הקרב על הנהגת ברצלונה כבר יצא לדרך, גם אם לא רשמית. המועמדים מתחממים, המסרים מתחדדים – והעימותים הפוליטיים בתוך המועדון הגדול רק מתחילים.

