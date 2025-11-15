מרחק נגיעה: שווייץ הביסה את שבדיה 1:4

משחקי מוקדמות המונדיאל נמשכו הערב (שבת) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד שווייץ הבטיחה את הכרטיס לאליפות העולם בזכות 1:4 על שבדיה. במקביל, דנמרק רשמה 2:2 די מאכזב מבחינתה עם בלארוס, ויוון ניצחה את סקוטלנד 2:3 במשחק נהדר.

שווייץ – שבדיה 1:4

ניצחון גדול של השווייצרים מקרב אותם בצעדי ענק אל אליפות העולם. אמבולו פתח את החגיגה עם שער מקרוב בדקה ה-13, ניגרן השווה 20 דקות לאחר מכן, אך ג’אקה מהנקודה הלבנה, אנדוי ומנזאמבי, נתנו את הניצחון למארחת, שתלויה בעצמה ואלא אם תובס מול קוסובו במשחק הנעילה, תרד למקום השני. לשווייצרים מספיק תיקו כדי לעלות, השבדים איבדו סיכוי באופן סופי עם קמפיין בו אספו עד כה נקודה אחת בלבד.

מנו אקנג'י ואלכסנדר ברנרדסון במאבק (IMAGO)

דקה 13: שער! שווייץ עלתה ל-0:1! דן אנדוי הכניס כדור רוחב מצוין לבריל אמבולו, שמקרוב לא התקשה ונתן למארחת את היתרון שמקרב אותה למונדיאל!

בריל אמבולו חוגג (IMAGO)

שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)

דקה 33: שער! שבדיה השוותה ל-1:1! הכדור נחת בתוך הרחבה אצל בנג’מין ניגרן, שמהאוויר הפציץ לרשת וקבע שוויון.

השבדים חוגגים (IMAGO)

שחקני נבחרת שבדיה חוגגים (IMAGO)

דקה 60: שער! שווייץ עלתה ל-1:2! גרניט ג’אקה דייק מהנקודה הלבנה והחזיר את היתרון למארחת.

הפנדל של ג'אקה (IMAGO)

דקה 75: שער! שווייץ עלתה ל-1:3 ומתקרבת בצעדי ענק למונדיאל! רובן ורגס הכניס כדור מצוין לרחבה, דן אנדוי כבש בקלילות.

שחקני שווייץ מאושרים (IMAGO)

דקה 94: שער! שווייץ עלתה ל-1:4! מנזאמבי השתלט על כדור מחוץ לרחבה ובפעולה אישית נהדרת השתחרר ושחרר כדור חד לפינה!

דנמרק – בלארוס 2:2

הדנים איבדו הזדמנות פז לעשות צעד משמעותי למונדיאל, אך עדיין תלויים בעצמם כאשר גם תיקו מול סקוטלנד במחזור האחרון יספיק להם כדי לעלות. דמסגארד פתח עם שער בדקה ה-16, גרומיקו ודמנצ’נקו היממו את הסקנדינבים עם מהפך בזק בדקות ה-62 וה-65, אך איסקסן קבע חלוקת נקודות בדקה ה-79 עם שער אדיר מחוץ לרחבה.

דקה 11: שער! דנמרק עלתה ל-0:1! מיקל דמסגארד קיבל את הכדור על סף רחבת ה-16 ושחרר בעיטה חזקה ומדויקת, ישר לפינת השער!

שחקני נבחרת דנמרק חוגגים (IMAGO)

דקה 62: שער! בלארוס השוותה ל-1:1! ולרי גרומיקו קיבל את הכדור בתוך הרחבה ושחרר כדור חד, ישר לפינת השער הרחוקה!

ולרי גרומיקו בטירוף (IMAGO)

דקה 65: שער! בלארוס עלתה ל-1:2! מהפך אדיר של האורחת הושלם, כשניקיטה דמצ’נקו קיבל כדור נהדר ומתוך הרחבה שחרר בעיטה עוצמתית לרשת.

הבלארוסים חוגגים (IMAGO)

דקה 79: שער! דנמרק חזרה למשחק עם 2:2! גוסטב איסקסן שיגר כדור אדיר מחוץ לרחבה ישר לרשת ופתח את המשחק מחדש!

שחקני דנמרק מאוכזבים בסיום (IMAGO)

יוון – סקוטלנד 2:3

הסקוטים קיוו לצאת עם נקודות בתקווה לסיים את הבית המקום הראשון, אך בעבקות התיקו של דנמרק, הסיכוי עדיין בחיים. בקסטס כבש ראשון כבר בדקה השביעית מתוך הרחבה, קארצס הכפיל מקרוב בדקה ה-57 וצוליס שילש שש דקות מאוחר יותר עם שער אדיר. הבריטים עשו קולות של חזרה למשחק כשדואק וכריסטי צימקו בדקות ה-67 וה-70, אך זה לא הספיק, וכעת הם יקוו לנצח את הנמרק במחזור הסיום כדי לסיים במקום הראשון בבית.

דקה 7: שער! יוון עלתה ל-0:1! אנסטסיוס בקסטס עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ובפעולה אישית נפלאה עם סיומת נהדרת, נתן ליוונים את היתרון.

בקסטס חוגג (IMAGO)

היוונים חוגגים (IMAGO)

דקה 57: שער! יוון עלתה ל-0:2! טטה הכניס כדור רוחב מצוין לרחבה, קונסטנטינוס קארצס בן ה-17 כבש בקלילות מקרוב והכפיל את היתרון היווני!

היוונים חוגגים (IMAGO)

דקה 63: שער! יוון כבר ב-0:3! חריסטוס צוליס שחרר כדור חזק ממרחק רב ומצא את הרשת בדרך לשלישי של יוון!

שחקני יוון חוגגים (IMAGO)

דקה 65: שער! סקוטלנד צימקה ל-3:1! שתי דקות בלבד לאחר השלישי, הסקוטים חזרו למשחק כשבן דואק לא התבלבל באחד על אחד מול השוער וכבש מקרוב.

דקה 70: שער! סקוטלנד חזרה ל-3:2! אנדי רוברטסון הגביה כדור מצוין לרחבה, ראיין כריסטי פגש את הכדור נהדר ובראשו שלח אותו לפינה.

תוצאות נוספות:

בוסניה - רומניה 1:3

סלובניה - קוסובו 2:0