מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

מרחק נגיעה: שווייץ הביסה את שבדיה 1:4

אמבולו, ג'אקה (פ'), אנדוי ומנזאמבי קירבו את השוויצרים לאליפות העולם, ניגרן רק איזן זמנית. 2:2 בין דנמרק לבלארוס, 2:3 ענק ליוון על סקוטלנד

|
שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)
שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)

משחקי מוקדמות המונדיאל נמשכו הערב (שבת) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד שווייץ הבטיחה את הכרטיס לאליפות העולם בזכות 1:4 על שבדיה. במקביל, דנמרק רשמה 2:2 די מאכזב מבחינתה עם בלארוס, ויוון ניצחה את סקוטלנד 2:3 במשחק נהדר.

שווייץ – שבדיה 1:4

ניצחון גדול של השווייצרים מקרב אותם בצעדי ענק אל אליפות העולם. אמבולו פתח את החגיגה עם שער מקרוב בדקה ה-13, ניגרן השווה 20 דקות לאחר מכן, אך ג’אקה מהנקודה הלבנה, אנדוי ומנזאמבי, נתנו את הניצחון למארחת, שתלויה בעצמה ואלא אם תובס מול קוסובו במשחק הנעילה, תרד למקום השני. לשווייצרים מספיק תיקו כדי לעלות, השבדים איבדו סיכוי באופן סופי עם קמפיין בו אספו עד כה נקודה אחת בלבד.

מנו אקנגמנו אקנג'י ואלכסנדר ברנרדסון במאבק (IMAGO)

דקה 13: שער! שווייץ עלתה ל-0:1! דן אנדוי הכניס כדור רוחב מצוין לבריל אמבולו, שמקרוב לא התקשה ונתן למארחת את היתרון שמקרב אותה למונדיאל!

בריל אמבולו חוגג (IMAGO)בריל אמבולו חוגג (IMAGO)
שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)

דקה 33: שער! שבדיה השוותה ל-1:1! הכדור נחת בתוך הרחבה אצל בנג’מין ניגרן, שמהאוויר הפציץ לרשת וקבע שוויון. 

השבדים חוגגים (IMAGO)השבדים חוגגים (IMAGO)
שחקני נבחרת שבדיה חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת שבדיה חוגגים (IMAGO)

דקה 60: שער! שווייץ עלתה ל-1:2! גרניט ג’אקה דייק מהנקודה הלבנה והחזיר את היתרון למארחת.

הפנדל של גהפנדל של ג'אקה (IMAGO)

דקה 75: שער! שווייץ עלתה ל-1:3 ומתקרבת בצעדי ענק למונדיאל! רובן ורגס הכניס כדור מצוין לרחבה, דן אנדוי כבש בקלילות.

שחקני שווייץ מאושרים (IMAGO)שחקני שווייץ מאושרים (IMAGO)

דקה 94: שער! שווייץ עלתה ל-1:4! מנזאמבי השתלט על כדור מחוץ לרחבה ובפעולה אישית נהדרת השתחרר ושחרר כדור חד לפינה! 

דנמרק – בלארוס 2:2

הדנים איבדו הזדמנות פז לעשות צעד משמעותי למונדיאל, אך עדיין תלויים בעצמם כאשר גם תיקו מול סקוטלנד במחזור האחרון יספיק להם כדי לעלות. דמסגארד פתח עם שער בדקה ה-16, גרומיקו ודמנצ’נקו היממו את הסקנדינבים עם מהפך בזק בדקות ה-62 וה-65, אך איסקסן קבע חלוקת נקודות בדקה ה-79 עם שער אדיר מחוץ לרחבה.

דקה 11: שער! דנמרק עלתה ל-0:1! מיקל דמסגארד קיבל את הכדור על סף רחבת ה-16 ושחרר בעיטה חזקה ומדויקת, ישר לפינת השער!

שחקני נבחרת דנמרק חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת דנמרק חוגגים (IMAGO)

דקה 62: שער! בלארוס השוותה ל-1:1! ולרי גרומיקו קיבל את הכדור בתוך הרחבה ושחרר כדור חד, ישר לפינת השער הרחוקה!

ולרי גרומיקו בטירוף (IMAGO)ולרי גרומיקו בטירוף (IMAGO)

דקה 65: שער! בלארוס עלתה ל-1:2! מהפך אדיר של האורחת הושלם, כשניקיטה דמצ’נקו קיבל כדור נהדר ומתוך הרחבה שחרר בעיטה עוצמתית לרשת.

הבלארוסים חוגגים (IMAGO)הבלארוסים חוגגים (IMAGO)

דקה 79: שער! דנמרק חזרה למשחק עם 2:2! גוסטב איסקסן שיגר כדור אדיר מחוץ לרחבה ישר לרשת ופתח את המשחק מחדש!

שחקני דנמרק מאוכזבים בסיום (IMAGO)שחקני דנמרק מאוכזבים בסיום (IMAGO)

יוון – סקוטלנד 2:3

הסקוטים קיוו לצאת עם נקודות בתקווה לסיים את הבית המקום הראשון, אך בעבקות התיקו של דנמרק, הסיכוי עדיין בחיים. בקסטס כבש ראשון כבר בדקה השביעית מתוך הרחבה, קארצס הכפיל מקרוב בדקה ה-57 וצוליס שילש שש דקות מאוחר יותר עם שער אדיר. הבריטים עשו קולות של חזרה למשחק כשדואק וכריסטי צימקו בדקות ה-67 וה-70, אך זה לא הספיק, וכעת הם יקוו לנצח את הנמרק במחזור הסיום כדי לסיים במקום הראשון בבית.

דקה 7: שער! יוון עלתה ל-0:1! אנסטסיוס בקסטס עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ובפעולה אישית נפלאה עם סיומת נהדרת, נתן ליוונים את היתרון.

בקסטס חוגג (IMAGO)בקסטס חוגג (IMAGO)
היוונים חוגגים (IMAGO)היוונים חוגגים (IMAGO)

דקה 57: שער! יוון עלתה ל-0:2! טטה הכניס כדור רוחב מצוין לרחבה, קונסטנטינוס קארצס בן ה-17 כבש בקלילות מקרוב והכפיל את היתרון היווני!

היוונים חוגגים (IMAGO)היוונים חוגגים (IMAGO)

דקה 63: שער! יוון כבר ב-0:3! חריסטוס צוליס שחרר כדור חזק ממרחק רב ומצא את הרשת בדרך לשלישי של יוון!

שחקני יוון חוגגים (IMAGO)שחקני יוון חוגגים (IMAGO)

דקה 65: שער! סקוטלנד צימקה ל-3:1! שתי דקות בלבד לאחר השלישי, הסקוטים חזרו למשחק כשבן דואק לא התבלבל באחד על אחד מול השוער וכבש מקרוב.

דקה 70: שער! סקוטלנד חזרה ל-3:2! אנדי רוברטסון הגביה כדור מצוין לרחבה, ראיין כריסטי פגש את הכדור נהדר ובראשו שלח אותו לפינה.

תוצאות נוספות:

בוסניה - רומניה 1:3

סלובניה - קוסובו 2:0

