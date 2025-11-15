עקב פוסט הומופובי: רוקה יושעה מ-10 משחקים?

החלוץ הברזילאי ויטור רוקה ייאלץ להתייצב ביום שני בפני בית הדין העליון לצדק בספורט לאחר שהוגשה נגדו תלונה על מסר הומופובי שפרסם החלוץ ברשתות החברתיות בתחילת אוקטובר.

המסר המדובר פורסם לאחר ניצחון פלמייראס, קבוצתו הנוכחית, על סאו פאולו 2:3, והציג תמונה של נמר שנושך את צווארו של צבי. בברזיל, המילה "veado" (צבי בספרדית) משמשת באופן פוגעני לתיאור אנשים הומוסקסואלים, ולכן נחשב שהמסר שהעלה השחקן נושא קונוטציה פוגענית כלפי קהילת הלהט"ב.

הפרסום הוסר זמן קצר לאחר מכן, אך נותרה עדות לקיומו, וכעת השחקן, המכונה "טיגריניו", צריך להתייצב בפני מערכת הצדק לפי סעיף 243-G העוסק במעשים מפלים. אם יימצא אשם, הוא עלול לספוג עונש השעיה של בין חמישה לעשרה משחקים.

הפוסט של רוקה (צילום מסך)

כדי להימנע מהשעיה אפשרית, המועדון ביקש לבצע עסקה משמעתית, שתאפשר להמיר את עונש ההשעיה בקנס כספי. "זוהי פלמייראס, נילחם עד הסוף ואף פעם לא נוותר. תודה לאל על הניצחון ועל השער, ממשיכים קדימה", נכתב בטקסט המלווה את התמונה.

לאחר המהומה שנוצרה בעקבות המסר, פלמייראס מסרה כי שוחחה עם השחקן והבהירה לו ש"פרובוקציות כמו זו אינן מקובלות עוד בכדורגל, משום שהן עלולות ליצור אלימות", וכי ויטור רוקה "הבין והסיר במהירות את התמונה מחשבונו".

השחקן מצדו התנצל על הפוסט. "הראש שקט, זו הייתה רק בדיחה, שום דבר שקשור להומופוביה. אני מבקש סליחה מראש", הסביר לתקשורת. החלוץ נהנה מתקופה מצוינת בפלמייראס, שם הוא מלך השערים הנוכחי, וזומן לנבחרת ברזיל לשני משחקי הידידות בחלון הנוכחי.