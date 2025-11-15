מושלמת: 65:77 לנבחרת הנשים על לוקסמבורג

נבחרת כדורסל הנשים של ישראל שמרה הערב (שבת) על מאזן מושלם במוקדמות אליפות אירופה. החבורה של שירה העליון מעט התקשתה ואף איבדה יתרון דו ספרתי, אך הציגה אופי אדיר בסיום וחגגה עם 65:77 על לוקסמבורג במסגרת המחזור השני בקמפיין.

לאורך רוב שלבי המשחק ישראל החזיקה ביתרון, האורחות הפכו ברבע האחרון אך כאמור, הנבחרת הציגה דקות טובות הגנתיות לקראת הסיום וניצחה, כאשר שירה העליון, שמונתה רק לפני חודשיים, פתחה את הקמפיין בצורה הכי טובה שהייתה יכולה לבקש עם ניצחון שני בשני משחקים.

לעומת המשחק הקודם, שם הסקור היה גבוה, פה הפתיחה הייתה מהוססת והנבחרת הישראלית מעט התקשתה, כשהיא אף נקלעה לפיגור אחרי עשר דקות, 21:19. ברבע השני החבורה של שירה העליון התעוררה, הגבירה קצב ונכנסה לעניינים, כאשר היא אף כבר הייתה בדו ספרתי, אך היתרון צומצם וזה 35:43 בירידה להפסקה.

שירה העליון (FIBA)

הרבע השלישי היה אחרת מהקודם, כאשר דווקא לוקסמבורג נראתה טוב, השלימה ריצה קטנה וצמצמה את ההפרש ל-59:55. ברבע האחרון הדקות הראשונות היו מלחיצות, ישראל כבר איבדה את היתרון וראתה על לוח התוצאות 64:64, אך דווקא אז, ההגנה תפקדה מצוין, כמו גם ההתקפה שהשלימה ריצת 1:13 וישראל יצאה עם ניצחון גדול 65:77.

כאמור, נבחרת ישראל עם ניצחון שני ברציפות, כאשר המשחק הבא יהיה כבר בעוד שלושה ימים נגד אירלנד והיא תקווה לשמור על מאזן מושלם. אגב, במשחק עצמו, דניאל רבר להטה לאורך כל הדרך וכיכבה עם 21 נקודות, שזה שיא קריירה שלה בנבחרת, כשבנוסף עדן רוטברג רשמה 14 משלה.

נבחרת הנשים בכדורסל בטירוף (FIBA)

קלעו לנבחרת ישראל: דניאל רבר 21 נקודות, 10 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, עדן רוטברג 14 נק’ ו-5 אס’, אליסה ברון 13 נק’ ו-5 אס’, דוריאן דהאן 11 נק’, ליאור גרזון 10 נק’ ואביגיל מאיירס 8 נק’.

רבע ראשון: 19:21 ללוקסמבורג

חמישיית נבחרת ישראל: אליסה ברון, דוריאן דהאן, אביגיל מאיירס, דור סער ודניאל רבר.

חמישיית נבחרת לוקסמבורג: אן סימון, סווניה נורנברג, מגלי מיינדיר, דיון מאדג’ו וג’ויס איזי.

מיינדיר פתחה את הרבע עם סל מחצי מרחק, ברון השיבה עם שלשה גדולה, איזי חדרה לסל מנגד ודהאן קלעה נקודה אחת מהעונשין בצד השני, 4:4. נורנברג ומאדג’ו קלעו שלוש נקודות דהאן ומאיירס ענו עם ארבע משלהן, כשאז רבר צלפה שלשה גדולה ועשתה 9:11. איזי החזירה לשוויון, רבר קלעה מחוץ לקשת, אך רק כדי לראות את האורחות הופכות עם ריצת 0:6. רבר ואיזי החליפו סלים ביניהן, ליז הגדילה את ההפרש לחמש הפרש, אך עדן רוטברג צמצמה עם שלשה וחתמה את הרבע.

נבחרת ישראל בכדורסל נשים (FIBA)

רבע שני: 35:43 לישראל

רוטברג פתחה את הרבע עם שתי נקודות, סימון הגיבה עם שלשה גדולה, אך אז הישראליות השיבו עם ריצת 2:10 וברחו ליתרון, 26:31. האורחות הזעיקו פסק זמן, ממנו השחקניות חזרו לפרקט, מאיירס ורוטברג קלעו עוד ארבע נקודות, השלימו ריצת 2:14, כשלוקסמבורג ללא סל במשך כמעט שש דקות, עד שמרכס חטפה כדור, קלעה בצד השני ועצרה את הבצורת, העליון הזעיקה פסק זמן. גרזון קלעה חמש נקודות והעניקה יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 28:40, אך אז האורחות השיבו עם ריצת 0:7 וצמצמו לחמש. גרזון הלוהטת צלפה שלשה נוספת וחתמה את המחצית.

דור סער (FIBA)

רבע שלישי: 55:59 לישראל

מיינדיר פתחה עם לייאפ, ברון השיבה עם שלשה ענקית, מאדג’ו ומיינדיר הגיבו עם חמש נקודות והורידו את ההפרש לארבע בלבד, אך דהאן ורבר דאגו להחזיר לתשע הפרש. נורנברג ומאיירס החליפו סלים, מאדג’ו ואיזי קלעו ארבע נקודות, רבה הלוהטת הגיבה עם ארבע משלה, האורחות השיבו עם ריצת 0:7 וצמצמו את ההפרש לשתיים בלבד, אך גרזון הרגיעה והחזיקה לארבע הפרש.

ליאור גרזון (FIBA)

רבע רביעי: 65:77 לישראל

ליז פתחה את הרבע עם שלשה גדולה, רוטברג קלעה נקודה אחת מהעונשין, סימון צלפה מחוץ לקשת ונתנה יתרון ללוקסמבורג, אך רבר דאגה להחזיר לישראל, 61:62. הנבחרות החליפו סלים, רוטברג ומארייס הגדילו את ההפרש לשלוש, 65:68. מפה, הישראליות הציגו אופי, שמרו מצוין בהגנה, השלימו ריצה של 0:9 וחתמו את הניצחון עם יתרון דו ספרתי.