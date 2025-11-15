רן בן שמעון לשחקנים: תהיו יותר 'רעים' מול השער

נבחרת ישראל תקיים את האימון המסכם שלה לקראת המשחק מחר (ראשון, 21:45) מול מולדובה שינעל את משחקי מוקדמות המונדיאל. בנבחרת שואפים לסיים את הקמפיין בניצחון מול יריבה שלפחות על הנייר הנבחרת הישראלית הרבה יותר טובה ממנה. אחרי התיקו המאופס במשחק הידידות האחרון מול ליטא שהיווה אכזבה לא קטנה, בעיקר בשל היעדר המחץ, רן בן שמעון קיים אסיפה קצרה.

המאמן אמר במהלכה לשחקנים: "היה משחק אגרסיבי מאוד נגד נבחרת כמו ליטא שידעה לצופף ולצאת להתקפות מעבר. היינו צריכים להביא הרבה יותר איכות מול ולהיות ‘רעים’ מול השער. מצפה לנו מול מולדובה משחק מאוד דומה ונצטרך להביא את האיכויות שיש לנו לידי ביטוי טוב יותר".

בן שמעון יתרגל את ההרכב הסופי למשחק. על פי המסתמן, עומרי גלזר שהצטיין בשער מול ליטא מה שמעיד על כך שהנבחרת הייתה לא אחת חשופה מאחור, ימשיך בין הקורות, כאשר השינוי המשמעותי בהגנה יהיה חזרתו של אלי דסה לעמדת המגן הימני בזמן שרוי רביבו ימשיך בעמדת המגן השמאלי.

אלי דסה (ראובן שוורץ)

השאלה המרכזית שבן שמעון ייתן עליה את הדעת האם להמשיך במרכז ההגנה עם אור בלוריאן וסתיו למקין או לאפשר לעידן נחמיאס לחזור להרכב. נראה שהנטייה של בן שמעון תהיה להמשיך עם צמד הבלמים בלוריאן ולמקין. דור פרץ שלא פתח מול ליטא יחזור בוודאות לקישור על חשבון גבי קניקובסקי.

ההתלבטות בקישור היא בעיקר בין אליאל פרץ למחמוד ג'אבר, שהתאושש מפציעה. מקומם של אוסקר גלוך ודן ביטון מובטח, כמו גם של דור תורג'מן כחלוץ מטרה.