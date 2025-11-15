דוראנט החמיא בענק: אבדיה משחק כמו אולסטאר

אחרי אחת ההופעות הדומיננטיות של יוסטון העונה, קווין דוראנט בחר להתמקד לא ביריבה כקבוצה, אלא בדני אבדיה. הכוכב הגדול של הרוקטס, שסיים את הערב עם 30 נקודות ב־35 דקות ביעילות מרשימה של 12 מ־19 מהשדה ו־3 מ־6 מחוץ לקשת, החמיא לישראלי במסיבת העיתונאים כשהדגיש עד כמה המשחק מולו היה אתגר משמעותי עבור קבוצתו.

"הכרחנו את דני לשבעה איבודים, וזה שחקן שמשחק כמו אולסטאר", אמר דוראנט. "לגרום לו לאבד שבעה כדורים ולקלוע רק ארבע נקודות במחצית הראשונה, זה מה שעזר לנו להשתלט. הוא שחקן נפלא, והוא הרים את הקצב בהמשך, אבל ניסינו לתת לו גוף לאורך כל הערב ולהיות פיזיים".

ב’בלייזרס אדג’’ ניתחו את ההופעה של הישראלי בסיום: “רחמים, דני. לאבדיה הייתה אחת המחציות הראשונות השקטות ביותר שלו העונה, כשסיים עם 4 נקודות בלבד. הוא פיצה על כך עם 13 נקודות ברבע השלישי, שרובן הגיעו לקראת סיום הרבע לאחר שיוסטון כבר פתחה פער של 23 נקודות. אבדיה קלע שלשות, קיבל אנד-וואנים מטורפים, ובגדול שלט במגרש במשך כ־10 דקות ברציפות. הוא סיים את המשחק עם 22 נקודות ו־10 ריבאונדים, כאשר רק 7 איבודים העיבו על ההופעה”.

אבדיה מול דוראנט (רויטרס)

אבדיה, שהוביל את פורטלנד עם 22 נקודות ב־7 מ־15 מהשדה, 10 ריבאונדים ו־4 אסיסטים, הפך במידה רבה למוקד ההכנה ההגנתית של יוסטון. דוראנט הדגיש שלא מדובר במהלך מקרי: הבלייזרס נחשבים לאחת הקבוצות המסוכנות בליגה למרות הבעיות סביב מאמנם, ואבדיה תפס את מקומו כשחקן המרכזי בדרך לניצחונות הגדולים שלהם העונה מול דנבר, אוקלהומה, הלייקרס וגולדן סטייט. "הוא שחקן שיכול לשנות מומנטום לבד", הוסיף דוראנט, "אז היינו חייבים להקשות עליו מהרגע הראשון".

במקביל למחמאות האישיות, דוראנט והקבוצה שלו נתנו הצגה התקפית יוצאת דופן. שבעה שחקנים של יוסטון סיימו בספרות כפולות, כשהקבוצה קלעה 17 שלשות ושלטה בריבאונד ההתקפה עם 20 כאלו מתוך 56. אלפרן שנגון היה קרוב לטריפל דאבל עם 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו־9 אסיסטים, ג'בארי סמית' ג'וניור הוסיף 22 נקודות ו־5 ריבאונדים, ואמן תומפסון תרם 19 נקודות. ריד שפרד המשיך את התקופה הנהדרת שלו עם 13 נקודות ו־4 חטיפות.

דוראנט (רויטרס)

אבל מעל הכל, מה שהכריע את המשחק היה הפער המטורף באיבודי הכדור: יוסטון איבדה רק 6 כדורים במשך כל הערב, לעומת 20 של פורטלנד, כולל 16 חטיפות של הרוקטס שהפכו ל־23 נקודות מתפרצות. אבדיה היה מהבודדים שהצליחו לייצר נקודות למרות הכאוס, אבל התמודדות מול הגנה כל כך אגרסיבית הובילה ל־7 איבודים אישיים, נתון שדוראנט עצמו הדגיש כהישג חשוב של יוסטון.

עבור אבדיה, המחמאות מדוראנט היו אולי הניצחון האישי הגדול של הערב. ההערכה הזו, המגיעה מאחד הכוכבים הגדולים בתולדות ה־NBA, היא סימן ברור למעמד שהישראלי ממשיך לבסס לעצמו, גם בימים שבהם היריבה מצליחה להאט אותו.