הצגת ענק להארדן, 49 נקודות לסטף קרי בדרמה

לילה סוער של כדורסל ב־NBA סיפק דרמות, שיאים ומתח בכל פינה: לוס אנג’לס לייקרס נהנו מערב קליעה נהדר של אוסטין ריבס ולוקה דונצ'יץ', מינסוטה קיבלה הופעה מפלצתית מאנתוני אדוארדס בדרך לניצחון נוסף, מילווקי חגגה את שובו של יאניס אנטטוקומפו עם משחק של 25 נקודות ו־18 אסיסטים, ודטרויט המשיכה את התנופה המרשימה שלה למרות סגל חסר.

כמו כן, אורלנדו הציגה ריצה גדולה בדרך למהפך מול ברוקלין, והניקס במרכז הבמה הרשימו עם משחק אדיר של קארל־אנתוני טאונס ולנדרי שאמט. לוס אנג'לס קליפרס ניצחו במשחק שנגרר לשתי הארכות עם טריפל דאבל אדיר של ג'יימס הארדן, ובמשחק נוסף גולדן סטייט רשמה ניצחון צמוד 108:109 על סן אנטוניו עם הצגה יוצאת דופן של סטף קרי כדי להשלים ערב עשיר באירועים.

דאלאס (10:3) - לוס אנג'לס קליפרס (8:4) 133:127 בשתי הארכות

ג'יימס הארדן סיפק אחד ממשחקיו הגדולים העונה עם 41 נקודות, 14 ריבאונדים ו־11 אסיסטים, כולל 10 נקודות בהארכות, והוביל את לוס אנג'לס קליפרס לניצחון דרמטי על דאלאס במשחק גביע שנגרר לשתי הארכות. זה היה הטריפל דאבל ה־82 בקריירה של הארדן, והראשון של שחקן בתולדות הקליפרס עם 40+ נקודות, כשאיוויצה זובאץ הוסיף תרומה משמעותית של 27 נקודות ו־11 ריבאונדים, ובוגדן בוגדנוביץ' קלע מהספסל 21 נקודות עם חמש שלשות. הקליפרס, ששיחקו ללא בראדלי ביל הפצוע וללא קוואי לנארד, הצליחו לעצור רצף של שישה הפסדים ולשפר את מאזנם במפעל ל־0:2.

ג'יימס הארדן (רויטרס)

בדאלאס, נאז'י מרשל ודיאנג'לו ראסל הובילו את ההתקפה עם 28 נקודות כל אחד, אך שבעה איבודים של ראסל, כולל שניים קריטיים בשתי דקות מכריעות, פגעו בסיכויי הקבוצה. דרק לייבלי השני חזר לאחר היעדרות של תשעה משחקים ורשם 4 נקודות ו־5 ריבאונדים תחת הגבלת דקות, בעוד אנתוני דייוויס ופי.ג'יי וושינגטון המשיכו להיעדר מהקו הקדמי הדליל של המאבריקס. היריבה אמנם הצליחה לגרור את המשחק לשתי הארכות, אך איבודי כדור וטעויות הגנתיות הכריעו אותה ודרדרו אותה ל־0:2 בשלב הבתים ו־3:10 כולל, עם שלושה הפסדים רצופים ושבעה בשמונת משחקיה האחרונים.

סן אנטוניו (3:8) - גולדן סטייט (6:7) 109:108

סטף קרי המשיך את הדומיננטיות שלו מול סן אנטוניו עם תצוגה מחשמלת של 49 נקודות, בדרך למהפך מרשים וניצחון דרמטי בגביע. יומיים לאחר שקלע 46 נקודות מול אותה יריבה, הכוכב חזר לדייק מכל טווח עם 16 מ־26 מהשדה ו־9 שלשות ב־17 ניסיונות. זה היה משחקו ה־74 בקריירה בעונה רגילה עם 40 נקודות ומעלה, וה־44 מאז גיל 30, נתון שמציב אותו לצד מייקל ג'ורדן בפסגה. את הערב המיוחד השלים עם זוג נעלי Kobe 6 Mambacita, כמחווה לקובי וג'יג’י בריאנט, ועם שתי זריקות עונשין מכריעות 6.4 שניות לסיום שהפכו את הקערה על פיה.

מנגד, ויקטור וומבניאמה סיפק משחק נהדר של 26 נקודות, 14 ריבאונדים ו־4 חסימות, כולל דאנק מהפנט על דריימונד גרין שנפסל לבסוף, אך החטיא ג’אמפ קריטי בדקה האחרונה. גם ניסיון הבאזר של דיארון פוקס לא נכנס, והווריירס יצאו עם שני הניצחונות הגדולים ביותר של העונה שלהם תוך 48 שעות. המשחק המחיש שוב כיצד קרי, גם בשלב זה של הקריירה, יודע לעשות "טיפה יותר" ברגעי ההכרעה ולהרים את קבוצתו בדיוק כשזה נדרש.

גרין מול וומבניאמה (רויטרס)

מילווקי (5:8) - שארלוט (8:4) 134:147 בהארכה

יאניס אנטטוקומפו חזר למגרש עם 25 נקודות, 18 אסיסטים ו־7 ריבאונדים, אם כי גם 7 איבודים, כשמילווקי הציגה התקפה יעילה בדקות ההכרעה. קייל קוזמה הוליך את הקבוצה בקליעה עם 29 נקודות ו־10 ריבאונדים, וריאן רולינס הוסיף 20 נקודות. ההארכה הפכה למבחן עומק, ומילווקי ידעה לייצר פער בדקות האחרונות.

אצל שארלוט בלט קון קינאפל עם 32 נקודות, משחק שיא עבורו, כולל שתי שלשות אדירות שאיזנו את המשחק בסיום הזמן החוקי. מיילס ברידג'ס תרם גם הוא 32 נקודות, למלו בול רשם 16 נקודות ו־10 אסיסטים, ומוסה דיאבטה השלים 15 נקודות ו־11 ריבאונדים. עם זאת, בהארכה התקשתה שארלוט לשמור על רמת האנרגיה ואיבדה את הקצב.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

ניו אורלינס (10:2) - לוס אנג'לס לייקרס (4:9) 118:104

אוסטין ריבס הצטיין עם 31 נקודות, בעוד לוקה דונצ'יץ' תרם 24 נקודות לצד 12 אסיסטים והוביל את ההתקפה של לוס אנג'לס. דיאנדרה אייטון היה דומיננטי בצבע עם 20 נקודות (10 מ־11 מהשדה), 16 ריבאונדים, שתי חטיפות וחסימה, וריצת 11:0 בתחילת הרבע השלישי פתחה פער משמעותי. רוי האצ'ימורה הוסיף 14 נקודות ומרכוס סמארט 13, כשיחד הם שמרו על יתרון דו־ספרתי לאורך זמן.

בניו אורלינס טריי מרפי קלע 35 נקודות והיה הגורם ההתקפי המרכזי, בעוד ג'רמיה פירס סיפק 19 נקודות ו-8 חטיפות. הרב ג'ונס תרם 13 נקודות, סדיק ביי הוסיף 11, ודריק קווין הוריד 10 ריבאונדים. הקבוצה הצליחה לקזז את הפער זמנית עם שני מהלכי שלשות של חוזה אלברדו וביי, אך לא הצליחה להתמודד עם הריכוז של דונצ'יץ' וריבס בסיום. שתי הקבוצות שיחקו ללא הכוכבים הגדולים שלהן, לברון ג'יימס וזאיון ויליאמסון.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

ניו יורק (4:8) - מיאמי (6:7) 132:140

במדיסון סקוור גארדן, קארל-אנתוני טאונס היה בלתי ניתן לעצירה עם 39 נקודות, ולנדרי שאמט קבע שיא קריירה עם 36 נקודות מהספסל. ג'ורדן קלארקסון הוסיף 25 נקודות, מיקאל ברידג'ס תרם 15, וג'וש הארט השלים טריפל-דאבל מרשים של 12 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. הניקס, שחסרו את ג'יילן ברנסון ואיבדו את או ג’י אנונובי אחרי שתי דקות, השכילו לפזר את העומס ההתקפי.

מיאמי נהנתה מערב מצוין של נורמן פאוול עם 38 נקודות, יחד עם 23 של חיימה האקס ג'וניור ו־15 נקודות של אנדרו וויגינס וקל'אל וור כל אחד. פלה לרסון הוסיף 14 נקודות ודאביון מיצ'ל קלע 11. לאחר שההיט פתחו חזק עם ריצה מוקדמת, הם איבדו שליטה כשהניקס רצו ליתרון דו ספרתי ושמרו עליו עד הסיום.

ג'וש הארט (רויטרס)

דטרויט (2:11) - פילדלפיה (5:7) 105:114

דטרויט המשיכה את הרצף המרשים שלה עם הופעה קבוצתית מאוזנת שבה ג'אבונטה גרין קלע 21 נקודות ודניס ג'נקינס הוסיף 19. דנקן רובינסון הוסיף 15 נקודות, בעוד אייזיאה סטיוארט וקריס לברט תרמו 14 נקודות כל אחד. ריצה חזקה בפתיחת הרבע הרביעי העניקה לדטרויט שליטה על המשחק.

פילדלפיה קיבלה 31 נקודות מטייריז מקסי, אך ללא ג'ואל אמביד התקשתה לייצר מספיק כוח התקפי. וי.ג'יי. אדג'קומב הוביל את המחצית הראשונה עם 13 נקודות, אך במחצית השנייה ההתקפה נתקעה לאורך זמן רב. פתיחת רבע שלישי עם 14 נקודות ללא מענה לא הספיקה, והקבוצה לא מצאה פתרון להתפוצצות של דטרויט בקלאץ'.

ג'נקינס מוסר (רויטרס)

אורלנדו (6:7) - ברוקלין (11:1) 98:105

אורלנדו נעזרה ב-25 נקודות של פרנץ וגנר וב־22 נקודות ו-9 ריבאונדים של טריסטן דה-סילבה, שסיים את הערב גם עם שלשה מכריעה ברגעים האחרונים. דזמונד ביין הוסיף 19 נקודות, מתוכן 9 ברבע האחרון, וג'יילן סאגס תרם 14 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. ריצה של 25:5 בין סוף הרבע השני לתחילת השלישי הפכה את המומנטום של המשחק.

ברוקלין נהנתה מ-24 נקודות ו־11 ריבאונדים של מייקל פורטר ג'וניור, בעוד זאיר וויליאמס תרם 15 נקודות. נואה קלאוני הוסיף 12 נקודות אך יצא בחמש עבירות. היתרון שבנתה הקבוצה מוקדם במשחק נמחק לאחר שהפסיקה לקלוע מבחוץ, רק 4 מ־29 מהשלוש אחרי פתיחה חמה, ובדקות הסיום לא הצליחה לייצר סל אחד.

מייקל פורטר ג'וניור זורק (רויטרס)

מינסוטה (4:8) - סקרמנטו (10:3) 110:124

במינסוטה, אנתוני אדוארדס המשיך בכושר המצוין שלו עם 30 נקודות, ויוליוס רנדל תרם 26 נקודות ו־11 ריבאונדים. דונטה דיוינצ'נזו קלע 20 נקודות עם חמש שלשות, ונאז ריד סיפק תרומה כפולה עם 12 נקודות ו־12 ריבאונדים. שליטה ברבע הרביעי, כולל ריצת 11:2 ולאחר מכן 16:2, העניקה למינסוטה יתרון מבטיח.

אצל סקרמנטו דומנטס סבוניס להט עם 34 נקודות ו־11 ריבאונדים, בעוד זאק לאבין הוסיף 25 נקודות. ראסל ווסטברוק סיפק טריפל-דאבל מסקרן עם 13 נקודות, 14 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, והיה אחראי לכמה מהלכים יפים כולל אלי-אופ ללאבין. למרות זאת, הקינגס לא הצליחו לעמוד מול העומק של מינסוטה וריבוי הריצות של הוולבס.