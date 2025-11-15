יום שני, 17.11.2025 שעה 11:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1375-141912אטלנטה הוקס
67%1410-144712קליבלנד קאבלירס
55%1306-134611טורונטו ראפטורס
55%1340-137111מיאמי היט
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
50%1419-138512מילווקי באקס
50%1207-120710שיקגו בולס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
36%1293-128111שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1473-130512אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1386-157013אוקלהומה ת'אנדר
90%1122-125710דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
55%1299-130811מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
33%1387-132712דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
18%1267-119711לוס אנג'לס קליפרס
18%1336-117911ניו אורלינס פליקנס

דיווח: בברלי נעצר בחשד לתקיפה. השחקן מכחיש

ב-'TMZ' טוענים שאקס הפועל ת"א נעצר וסכום הערבות כבר שולם. הכדורסלן: "אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים באינטרנט". עורכת דינו שיתפה את גרסתו המלאה

|
פטריק בברלי (רועי כפיר)
פטריק בברלי (רועי כפיר)

הבלגן סביב פטריק בברלי, לשעבר כוכב ה-NBA ושחקנה של הפועל תל אביב, התפוצץ הלילה לאחר שנעצר לכאורה בטקסס בחשד לתקיפה, עבירת פשע מדרגה שלישית. על פי דיווח ב-’TMZ’, השחקן בן ה-37 נלקח למעצר במשרדי שריף מחוז פורט-בנד בעיר ריצ'מונד, כשבמסמכי המעצר מופיעה העבירה: תקיפת בן משפחה או אדם המתגורר באותו הבית תוך פגיעה בנשימה או בזרימת הדם. סכום הערבות נקבע על 40 אלף דולר, והוא כבר שולם.

בברלי, ששיחק בעונה שעברה בהפועל תל אביב, עלה לכותרות גם בזכות קריירת NBA מרובת תחנות, יוסטון, לוס אנג'לס קליפרס, מינסוטה, הלייקרס, שיקגו, פילדלפיה ומילווקי. לפני כן עבר באירופה וזכה בתארים כמו גביע רוסיה ו-MVP של היורוקאפ. 

לאחר היוודע דבר המעצר, בברלי מסר תגובה קצרה ברשתות החברתיות וכתב: "בבקשה אל תאמינו לכל מה שאתם רואים באינטרנט. מקווה שהכל טוב, אהבה". עורכת דינו, לטיטיה קינונס-הולינס, הרחיבה ואמרה: "לפטריק בברלי אין עבר פלילי. הוא דואג מאוד לאחותו הקטנה, נערה קטינה. כשהגיע הביתה ומצא אותה לבד עם גבר בן 18 באמצע הלילה, הוא היה מודאג, כמו כל אח אחר. אבל אנו לא מאמינים שהאירועים התרחשו כפי שתוארו, ואנו מצפים להזדמנות להציג את העובדות בבית המשפט".

בשנים האחרונות בברלי הפך לדמות תקשורתית בולטת בארה״ב, כשהוא מרבה להתראיין ולהופיע בפודקאסטים. לא אחת עורר סערות, בהן גם שיחה מתוקשרת עם ג'ייסון וויליאמס על מייגן דה סטאליון וקליי תומפסון, והפעם מצא את עצמו במרכז פרשה שמטלטלת את תדמיתו האישית והמקצועית.

כעת ייאלץ השחקן לשעבר של הפועל תל אביב להתמודד עם ההליך המשפטי שממתין לו בטקסס, בתקווה שהעובדות יתבהרו ושעננת החשדות הכבדה תוסר מעליו.

