בעיטה בראשו של נתניהו: הפרובוקציה של קנטונה

אריק קנטונה ממשיך לעורר סערות סביב עמדותיו הפוליטיות כלפי ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו, ובאירוע שקיים בבלפסט, שוב מצא את עצמו במרכז תשומת הלב, גם אם לא באופן ישיר.

כוכב מנצ'סטר יונייטד לשעבר הצטלם לצד מעצב החולצות הבריטי כריס פרי, שהציג יצירה חדשה ומעוררת מחלוקת: חולצה שבה משולבת הבעיטה האייקונית של קנטונה משנת 1995, שבמקור כוונה לעבר אוהד קריסטל פאלאס.

בגרסה הנוכחית, הדמות שמקבלת את הבעיטה היא בנימין נתניהו, ומעליה מופיע הכיתוב "Free Palestine". החולצה נמכרת ברשת תמורת 40 ליש"ט, כאשר פרי טוען שכל ההכנסות יועברו לקרן סיוע לעזה.

קנטונה והחולצה (אינסטגרם)

הבעיטה ההיסטורית של קנטונה, שנכנסה לפנתיאון הרגעים הבלתי נשכחים של הכדורגל העולמי, הפכה על החולצה הזו לכלי מחאה פוליטי מובהק. רק לפני כחודשיים קנטונה נשא נאום חריף במיוחד, שבו תקף בחריפות את ישראל ואת הגופים הבין-לאומיים המאפשרים לה להשתתף בתחרויות.

"הגיע הזמן להשעות את ישראל מהזכות להשתתף", הצהיר בנאום טעון. הוא השווה זאת להחלטה של פיפ"א ואופ"א להשעות את רוסיה ימים ספורים לאחר הפלישה לאוקראינה, ותהה על ה"סטנדרטים הכפולים", לדבריו.

אריק קנטונה (אינסטגרם)

"הנה אנחנו אחרי 716 ימים, במה שאמנסטי מכנה 'שואה', וישראל עדיין משתתפת. למה? למה פיפ"א ואופ"א מגנות על ישראל?" הוסיף. הוא קרא למועדונים ברחבי העולם להימנע ממפגשים מול קבוצות ישראליות, ולשחקנים לסרב לעלות מולן.

"כולנו זוכרים את האפרטהייד בדרום אפריקה. לחרם היה תפקיד חשוב בסיום המצב. הכוח בידיים שלנו. הכדורגל הוא הכוח. זה הזמן לחתום", סיכם.