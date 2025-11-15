לא התקשתה: 0:2 לברזיל על סנגל במשחק הכנה

פגרת הנבחרות נמשכת בימים אלו, כאשר הערב (שבת) לצד המשחקים הרשמיים ברחבי הגלובוס, ברזיל וקרלו אנצ’לוטי פגשו את נבחרת סנגל למשחק ידידות מסקרן באצטדיון האמירויות בלונדון, כאשר בתום 90 דקות יצאו הסלסאו עם ידם על העליונה בזכות 0:2 חלק.

המשחק נפתח עם קצב אדיר, כאשר ויניסיוס ג’וניור, מתיאוס קוניה וקאסמירו היו קרובים לתת לנבחרת הדרום אמריקאית את היתרון, כאשר בצד השני היה זה איסמעילה סאר שכמעט נתן את היתרון לאפריקאים. הברזילאים הפגינו דומיננטיות ובאו על שכרם בדדקה ה-28, אז אסטבאו עט על ריבאונד בתוך הרחבה ונתן לאנצ’לוטי את היתרון.

בדקה ה-35 רודריגו הגביה לרחבה כדור מצוין, עליו השתלט קאסמירו ובאלגנטיות הכפיל את את היתרון עם בעיטה נהדרת לפינה הרחוקה, שגם קבעה את תוצאת המשחק אחרי מחצית שנייה בה הקצב ירד משמעותית ושתי הנבחרות איימו פחות על השער. מי שחיכה להזדמנות על הספסל של סנגל אך לא זכה לראות דקות הערב הוא בלמה של מכבי חיפה, עבדולאי סק, שיקווה לראות דשא במשחק הבא.

ויניסיוס ג'וניור דוהר (IMAGO)

ביום שלישי הקרוב הברזילאים יצאו לניסוי כלים נוסף מול נבחרת אפריקאית, הפעם מול טוניסיה במשחק שייערך בליל שצרפת, ויקוו להמשיך ולהרשים ולהשיג ניצחון נוסף, בעוד סנגל תשחק עוד באותו היום נגד קניה ותקווה להתאושש מההפסד.

מחצית ראשונה:

דקה 2: ויניסיוס ג’וניור הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של מנדי.

דקה 3: איסמעילה סאר ניסה את מזלו בצד השני עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת במעט.

ברונו גימארייש במאבק (IMAGO)

דקה 4: הקצב בלונדון מתגבר, כשמתיאוס קוניה שחרר בעיטה חזקה לקורה.

דקה 6: הזדמנות נוספת של ברזיל, הפעם של קאסמירו שעלה טוב להגבהה ונגח ישר לידיו של מנדי.

רודריגו במאבק (IMAGO)

דקה 9: ויניסיוס בפעולה אישית נהדרת חתך מהאגף למרכז ושחרר בעיטה חזקה, מנדי הגיב טוב והדף את הכדור.

מתיאוס קוניה מול פפה גיי (IMAGO)

דקה 17: עוד הזדמנות נהדרת של הסלסאו! מתיאוס קוניה עלה מצוין להגבהה של גימארייש ושחרר נגיחה חזקה שזעזעה את המשקוף.

דקה 28: שער! ברזיל עלתה ל-0:1! אסטבאו עט על ריבאונד בתוך הרחבה ושלח את הכדור ישר לפינה הרחוקה!

אסטבאו חוגג (IMAGO)

דקה 35: שער! ברזיל עלתה ל-0:2! רודריגו הגביה כדור שהגיע ישר לקאסמירו שנותר לגמרי לבדו ברחבה, הקשר סיים נהדר לפינה הרחוקה.

דקה 45: הכדור נחת אצל פפה גיי בתוך הרחבה, האחרון שחרר בעיטה מצוינת, אדרסון הגיב נהדר ולקח את הכדור.

מחצית שנייה:

דקה 52: טעות קשה של אדרסון בעקבות לחץ של ניקולס ג’קסון הותירה את אנדיאיי מול חצי שער חשוף, אך מזווית קשה האחרון שלח את הכדור לעמוד.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

הרכב נבחרת ברזיל: אדרסון, אדר מיליטאו, גבריאל (ווסלי פרנקה, 64’), מרקיניוס, אלכס סנדרו (פבריציו ברונו, 90’), קאסמירו, ברונו גימארייש, אסטבאו (לואיז אנריקה, 83’), מתיאס קוניה (ז’ואאו פדרו, 64’), ויניסיוס ג’וניור (קאיו הנריקה, 90’) ורודריגו לוקאס פאקטה (83’).

הרכב נבחרת סנגל: אדוארד מנדי, מוסא ניאקטה, קאלידו קוליבאלי, איסמעיל ג’ייקובס, אנטואן מנדי (אל האדי דיוף, 75’), אידריסה גיי, פפה גיי (פטה סיס, 75’), פפה מטר סאר (ניקולס ג’קסון, 49’), סאדיו מאנה (איברהים אמבייה, 75’), איסמעילה סאר (שריף אנדייה, 83’), אילמן אנדיאיי (שייח’ סבאלי, 83’).