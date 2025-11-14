יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:38
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

"עדיין הטוב ביותר": ציון דרך מופלא לליאו מסי

הפרעוש מעורב ישירות ב-70 גולים העונה והגיע ל-56 שערים בארגנטינה אחרי גיל 30, יותר ממלך שערי כל הזמנים בנבחרת לפניו, בטיסטוטה. במדינתו מהללים

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

במשחק הידידות האחרון של 2025, כהכנה למונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, ארגנטינה גברה 0:2 על אנגולה בלואנדה. שער נהדר של לאוטרו מרטינס, אחרי בישול של ליאו מסי, ועוד אחד של מסי עצמו מבישול של מרטינס, חתמו ניצחון במשחק פרווה למדי שנערך באפריקה ובו הפרעוש הבקיע את שערו הראשון ביבשת הזו.

מסי הוא מלך שערי ארגנטינה בכל הזמנים עם 115 גולים, את זה כולם יודעים, אך כעת הוא הבקיע 56 שערים באלביסלסטה אחרי גיל 30, שהם יותר מ-55 השערים של הכובש השני של אלופת העולם בכל הזמנים גבריאל בטיסטוטה. בנוסף, כוכב מיאמי עם 29 שערים ו-17 בישולים ב-26 משחקים מאז גיל 38, כאשר בכל העונה יש לו 53 משחקים, 46 שערים ו-24 בישולים (מעורבות ישירה ב-70 גולים בכל המסגרות כולל בנבחרת). בכל הקריירה למספר 10 יש 895 שערים ו-401 בישולים, מעורבות ישירה בכמעט 1,300 שערים.

בעיתון 'אולה' בארגנטינה ציינו: "הנבחרת סיימה את השנה עם ניצחון מוצדק לחלוטין. זהו סיום של 2025 שהכיל משחקים נהדרים (מול יריבות חזקות) לצד מפגשים פחות מסקרנים, אך כאלה שעדיין משרתים את הצוות המקצועי. הניצחון מוכיח שהשלד של הנבחרת קיים, שניתן כמעט להרכיב את סגל המונדיאל בעל פה למרות היעדרויות רבות (למעלה מ־15 שחקנים חסרו באפריקה), ובעיקר, שמסי ממשיך להיות כוח משמעותי, עדיין השחקן הטוב ביותר, ועדיין שווה כל דקה על המגרש. בישול ללאוטרו ושער נהדר העניקו 0:2 שלא ייזכר בזכות איכות המשחק, אבל הוא מאשר שהמספר 10 ממשיך להיות נושא הדגל של קבוצת סקלוני, גם בגיל 38".

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

ב-’TyC’ העניקו למסי ציון 7, הכי גבוה מבין שחקניו של ליונל סקאלוני, וציינו כי "אלו דברים שקורים רק לו, האוהדים האנגוליים מחאו כפיים לשער שלו למרות שנכבש נגדם. המהלך השני החשוב שלו היה הבישול ללאוטרו לשער הראשון. בנוסף, השוער של אנגולה רשם הצלה אדירה מולו במחצית הראשונה, והוא גם בעט החוצה אחרי מהלך כפול עם אלמאדה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */