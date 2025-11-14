"עדיין הטוב ביותר": ציון דרך מופלא לליאו מסי

במשחק הידידות האחרון של 2025, כהכנה למונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, ארגנטינה גברה 0:2 על אנגולה בלואנדה. שער נהדר של לאוטרו מרטינס, אחרי בישול של ליאו מסי, ועוד אחד של מסי עצמו מבישול של מרטינס, חתמו ניצחון במשחק פרווה למדי שנערך באפריקה ובו הפרעוש הבקיע את שערו הראשון ביבשת הזו.

מסי הוא מלך שערי ארגנטינה בכל הזמנים עם 115 גולים, את זה כולם יודעים, אך כעת הוא הבקיע 56 שערים באלביסלסטה אחרי גיל 30, שהם יותר מ-55 השערים של הכובש השני של אלופת העולם בכל הזמנים גבריאל בטיסטוטה. בנוסף, כוכב מיאמי עם 29 שערים ו-17 בישולים ב-26 משחקים מאז גיל 38, כאשר בכל העונה יש לו 53 משחקים, 46 שערים ו-24 בישולים (מעורבות ישירה ב-70 גולים בכל המסגרות כולל בנבחרת). בכל הקריירה למספר 10 יש 895 שערים ו-401 בישולים, מעורבות ישירה בכמעט 1,300 שערים.

בעיתון 'אולה' בארגנטינה ציינו: "הנבחרת סיימה את השנה עם ניצחון מוצדק לחלוטין. זהו סיום של 2025 שהכיל משחקים נהדרים (מול יריבות חזקות) לצד מפגשים פחות מסקרנים, אך כאלה שעדיין משרתים את הצוות המקצועי. הניצחון מוכיח שהשלד של הנבחרת קיים, שניתן כמעט להרכיב את סגל המונדיאל בעל פה למרות היעדרויות רבות (למעלה מ־15 שחקנים חסרו באפריקה), ובעיקר, שמסי ממשיך להיות כוח משמעותי, עדיין השחקן הטוב ביותר, ועדיין שווה כל דקה על המגרש. בישול ללאוטרו ושער נהדר העניקו 0:2 שלא ייזכר בזכות איכות המשחק, אבל הוא מאשר שהמספר 10 ממשיך להיות נושא הדגל של קבוצת סקלוני, גם בגיל 38".

ליאו מסי (IMAGO)

ב-’TyC’ העניקו למסי ציון 7, הכי גבוה מבין שחקניו של ליונל סקאלוני, וציינו כי "אלו דברים שקורים רק לו, האוהדים האנגוליים מחאו כפיים לשער שלו למרות שנכבש נגדם. המהלך השני החשוב שלו היה הבישול ללאוטרו לשער הראשון. בנוסף, השוער של אנגולה רשם הצלה אדירה מולו במחצית הראשונה, והוא גם בעט החוצה אחרי מהלך כפול עם אלמאדה".