מטרות הכיבוש בתרגיל צה"לי: שחקני הפועל ת"א

בשלוש השנים האחרונות ישראל הייתה במלחמה ולא מעט גדודים נלחמו, כאשר כעת, כשנחתמה הפסקת האש עם חמאס והמצב נרגע, לא מעט חטיבות ואוגדות עורכות אימונים. גדוד אחד שעורך אימונים בימים אלו הוא גדוד 890, וביום שני יש תרגיל גדודי לגדוד הזה, ששייך לחטיבת הצנחנים.

לפי לוחמים בגדוד, הם טוענים שעל החטיבה היה צורך לתת שמות למטרות, כלומר לשטח האויב שצריך לכבוש, והשמות שנבחרו הם על בסיס השמות של שחקני הפועל תל אביב בכדורסל. יש לציין שוב שמדובר במיקומים גיאוגרפיים ולא במטרות ירי על מטרה.

בין היעדים שהיו ניתן היה למצוא את ג’ונתן מוטלי, דן אוטורו אוטורו, תומר גינת וים מדר. כלומר, שכדי להצליח בתרגיל, על גדוד 890 לכבוש את מטרות מוטלי, גינת, אוטורו ומדר, שמות אמיתיים של שחקני הפועל תל אביב בכדורסל.

עופר ינאי (רועי כפיר)

לא ברור מי המפקד שנתן את ההוראה לקרוא ליעדים על שמות שחקני הפועל, כאשר יש לוחמים שטוענים לכאורה שאחד המפקדים אוהב מכבי ת”א, דבר שבצה”ל מכחישים. בעקבות הפנייה של ONE לדובר צה”ל, בצבא שינו את השמות של היעדים.

תגובת דובר צה”ל: “הדבר לא מקובל והשמות שונו. נדגיש כי מדובר במיקומים גיאוגרפיים ולא במטרות ירי”.

תגובת הפועל ת”א: “מועדון הפועל תל אביב מגנה באופן חד וברור את האירוע המדובר. טוב עשו הגורמים הרלוונטיים שהתעשתו ותיקנו את העוול. אנו מצפים שמקרים מסוג זה לא יחזרו בעתיד, ומקווים כי הופקו מלוא הלקחים. קהילת הפועל תל אביב, שמיטב בניה ובנותיה משרתים בכוחות הביטחון, וחלקם אף קיפחו את חייהם בהגנת המולדת, תמשיך לעמוד על כך שהספורט בישראל ישמש גשר בין אנשים וגורם מאחד”.

עוד מהמועדון האדום: “נציגי המועדון נמצאים בקשר עם כלל הגורמים על מנת להבין את השתלשלות האירוע ולוודא שמקרים כאלה לא יישנו בעתיד. אנחנו נמשיך לשמור על כבודם וביטחונם של כל עובדי ואוהדי המועדון, בכל זמן ובכל מקום”.