יום שבת, 15.11.2025 שעה 02:07
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

מטרות הכיבוש בתרגיל צה"לי: שחקני הפועל ת"א

בתרגיל של גדוד 890 היה צורך לתת שמות למטרות הכיבוש של צבא הגנה לישראל, ובחטיבה החליטו על שמות שחקני הפועל. דובר צה"ל: "לא מקובל, השמות שונו"

|
תומר גינת וים מדר מאושרים (ראובן שוורץ)
תומר גינת וים מדר מאושרים (ראובן שוורץ)

בשלוש השנים האחרונות ישראל הייתה במלחמה ולא מעט גדודים נלחמו, כאשר כעת, כשנחתמה הפסקת האש עם חמאס והמצב נרגע, לא מעט חטיבות ואוגדות עורכות אימונים. גדוד אחד שעורך אימונים בימים אלו הוא גדוד 890, וביום שני יש תרגיל גדודי לגדוד הזה, ששייך לחטיבת הצנחנים.

לפי לוחמים בגדוד, הם טוענים שעל החטיבה היה צורך לתת שמות למטרות, כלומר לשטח האויב שצריך לכבוש, והשמות שנבחרו הם על בסיס השמות של שחקני הפועל תל אביב בכדורסל. יש לציין שוב שמדובר במיקומים גיאוגרפיים ולא במטרות ירי על מטרה.

בין היעדים שהיו ניתן היה למצוא את ג’ונתן מוטלי, דן אוטורו אוטורו, תומר גינת וים מדר. כלומר, שכדי להצליח בתרגיל, על גדוד 890 לכבוש את מטרות מוטלי, גינת, אוטורו ומדר, שמות אמיתיים של שחקני הפועל תל אביב בכדורסל.

עופר ינאי (רועי כפיר)עופר ינאי (רועי כפיר)

לא ברור מי המפקד שנתן את ההוראה לקרוא ליעדים על שמות שחקני הפועל, כאשר יש לוחמים שטוענים לכאורה שאחד המפקדים אוהב מכבי ת”א, דבר שבצה”ל מכחישים. בעקבות הפנייה של ONE לדובר צה”ל, בצבא שינו את השמות של היעדים.

תגובת דובר צה”ל: “הדבר לא מקובל והשמות שונו. נדגיש כי מדובר במיקומים גיאוגרפיים ולא במטרות ירי”.

תגובת הפועל ת”א: “מועדון הפועל תל אביב מגנה באופן חד וברור את האירוע המדובר. טוב עשו הגורמים הרלוונטיים שהתעשתו ותיקנו את העוול. אנו מצפים שמקרים מסוג זה לא יחזרו בעתיד, ומקווים כי הופקו מלוא הלקחים. קהילת הפועל תל אביב, שמיטב בניה ובנותיה משרתים בכוחות הביטחון, וחלקם אף קיפחו את חייהם בהגנת המולדת, תמשיך לעמוד על כך שהספורט בישראל ישמש גשר בין אנשים וגורם מאחד”.

עוד מהמועדון האדום: “נציגי המועדון נמצאים בקשר עם כלל הגורמים על מנת להבין את השתלשלות האירוע ולוודא שמקרים כאלה לא יישנו בעתיד. אנחנו נמשיך לשמור על כבודם וביטחונם של כל עובדי ואוהדי המועדון, בכל זמן ובכל מקום”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */