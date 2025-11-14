יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:39
כדורגל ישראלי

מ.כ גיסין פ"ת ניצחה את מי שביקשה משחק חוזר

לשם הספורטיביות? הכח גלי גיל ר"ג טענו בערעורם כי לא היה מספיק זמן לערוך בדיקות רפואיות לחלק מהשחקנים. במשחק ההשלמה, הכחולים רשמו ניצחון 0:2

|
מ.כ גיסין פתח תקווה (באדיבות המועדון)
מ.כ גיסין פתח תקווה (באדיבות המועדון)

ביקשו משחק חוזר והפסידו אותו על כר הדשא. בית הדין המשמעתי קבע בסוף אוקטובר כי מ.כ גיסין פתח תקווה מקבלת לידיה ניצחון טכני בדמות 0:3 כנגד הכח גלי גיל רמת גן, נוכח אי הופעתה של האחרונה. אלא שגלי גיל רמת גן ערערו לבית הדין העליון, שקיבל טענותיהם וקבע משחק חוזר. היום (שישי), המשחק במסגרת המחזור השלישי בליגה ג' דן התקיים לו, גלי גיל רמת גן – הפסידה.

23 שחקנים התקבצו היום (שישי) ב"ספארי" ברמת גן בכדי לקיים את משחק ההשלמה מהמחזור השלישי בליגה ג' דן, בין הכח גלי גיל רמת גן למ.כ גיסין פתח תקווה. בגשם שוטף, החבר'ה של יונתן מרגונינסקי, תחת ניהולו המקצועי של עידן טל, השיגו בסופו של דבר ניצחון בדמות 0:2 על כר הדשא, זאת משערים של אנדשה מולה (66') ועידן שמש (78').

נוכח התוצאה, מ.כ גיסין פתח תקווה משיגה היום, לפני השבת, ובין לבין הגשמים הפוקדים הארץ, את ניצחונה השישי העונה בליגה. לרשותה 19 נקודות, שתי נקודות פחות מבני יהוד, המוליכה הטבלה עם שבעה ניצחונות רצופים. במסגרת המחזור השמיני בליגה, שצפוי להיערך ב-28.11, מ.כ גיסין פתחו תקווה תארח, לקרב ישיר על המקום הראשון, את בני יהוד.

"אי הופעתה למשחק מקורה בעובדה כי לא היה סיפק בידה לערוך בדיקות רפואיות חוזרות לחלק משחקניה, וזאת בעקבות פסילת הבדיקות שנערכו קודם לכן על ידי ד"ר עשור ומכון השלום בכפר קאסם", ציינו השופט (בדימוס) ד"ר עדי זרנקין (אב"ד) ופרופסור מיגל דויטש, בהקשר לטענותיה של הכח גלי גיל רמת גן.

באותה עת, כזכור, ההתאחדות לכדורגל הודיעה לעשרות שחקנים בקבוצות ליגה שונות על פסילת הבדיקות הנ"ל, כולל הצורך בעריכת בדיקות חדשות לשחקנים הנ"ל במכון מורשה אחר על ידי משרד הבריאות. "נציג ההתאחדות הסכים כי מכתבה מיום 21.09.25 אכן היה אמור להיות מנוסח בצורה ברורה יותר ומאחריותה של המערערת להתייצב למשחק עם יתר שחקניה", נכתב עוד.

"לאחר ששקלנו בעניין, נחה דעתנו כי בנסיבות המקרה יש מקום להתערבותנו בהחלטת בית הדין, בעיקר בנוגע לתוצאת המשחק. נראה לנו כי המערערת אכן פעלה על מנת לערוך בדיקות חוזרות לשחקניה והעובדה כי פנתה לערוך בדיקות אלו פעם נוספת במכון השלום מקורה, בין היתר, בחוסר הבהירות העונה ממכתב ההתאחדות שאכן נוסח באופן לא מוצלח", הדגישו הדיינים.

"בניגוד לקביעתו של בית הדין המשמעתי, אנו סבורים כי גם אם ההרשעה בעבירה על סעיף 20 א' לתקנון המשמעת בגין אי הופעה הינה "בלתי נמנעת", עדיין בסמכותו של בית הדין המשמעתי להורות על קיומו של משחק חוזר, וכך אנו מורים. קביעתנו זו משתלבת עם המדיניות העקרונית, לפיה יש לפעול ככל האפשר לכך כי ההכרעות הספורטיביות תקבענה בשדה המשחק", סיכמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */