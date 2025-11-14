יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

תתיישר עם אירופה: ה-MLS הודיעה על שינוי לו"ז

לראשונה בהיסטוריה שלה, הליגה האמריקאית תעבור לשחק בתאריכים של הליגות הבכירות. הקומישינר גארבר: "יחזק את הקבוצות ברמה העולמית, זה עידן חדש"

|
ליאו מסי חוגג (IMAGO)
ליאו מסי חוגג (IMAGO)

במשך מעל לעשור, ליגת ה-MLS נמצאת בצמיחה אדירה והצליחה למשוך אליה מספר כוכבי ענק, כשגם בעונה הקרובה ימשיכו ליאו מסי ורודריגו דה פול לשוטט ברחבי אמריקה ממשחק למשחק בין חודשי פברואר לנובמבר, יחד עם חמישה נציגים ישראלים. אך בקיץ 2027, הולך להתבצע שינוי היסטורי כשהליגה תעבור לשחק מאוגוסט עד מאי, כמו בליגות באירופה.

זאת אומרת שלראשונה מאז 1993, בה הליגה הוקמה, היא תעבור למתכונת שונה בתכלית, ויש לכך מספר סיבות, בין היתר למשוך יותר קהל שיצפה במשחקים, לערוך טורנירים עם קבוצות אירופיות בחודשי הפגרה ולהתאים את חלון העברות על מנת להמשיך להחתים שחקנים בעלי שם גדול.

“שינוי לוח הזמנים זה אחד הדברים החשובים ביותר בהיסטוריה שלנו”, אמר הקומישינר של הליגה, דון גארבר. “להתאים את הלו”ז שלנו עם הליגות הבכירות בעולם יחזק את הקבוצות ברמה העולמית, ייצור אפשרויות טובות יותר בחלון ההעברות ויוביל לכך שהפלייאוף בליגה יעבור ללא הפרעות. זה עידן חדש בצפון אמריקה”.

דון גארבר (IMAGO)דון גארבר (IMAGO)

כדי להתאים את הלו”ז מבלי לוותר על עונה, היא תערוך בשנת 2027 עונה בת 14 משחקים בעונה הסדירה, פלייאוף וגביע בין פברואר למאי. בהמשך, גם להם תהיה מנוחת חורף בין אמצע דצמבר לפברואר, ללא משחקי כלל בחודש ינואר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */