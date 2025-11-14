יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:39
ליגה גרמנית 25-26
286-3510באיירן מינכן1
2213-2010לייפציג2
217-1610בורוסיה דורטמונד3
2112-1710שטוטגרט4
2014-2410באייר לברקוזן5
1916-2110הופנהיים6
1719-2310איינטרכט פרנקפורט7
1518-1510ורדר ברמן8
1415-1710פ.צ. קלן9
1314-1310פרייבורג10
1217-1310אוניון ברלין11
919-1310בורוסיה מנשנגלדבאך12
916-910המבורג13
818-1210וולפסבורג14
724-1410אוגסבורג15
720-910סט. פאולי16
518-1010מיינץ17
523-810היידנהיים18

"רשם הצלות בלתי אפשריות": המהפך של קאריוס

הפלופ של ליברפול בגמר ליגת האלופות של 2018 מככב בימים אלו בשאלקה עם 6 שערים נקיים ב-12 משחקים, בדרך לעליית ליגה: "הוא כמעט ולא מבצע טעויות"

|
לוריס קאריוס (IMAGO)
לוריס קאריוס (IMAGO)

שאלקה, הקבוצה השלישית בגודלה מבחינת מספר חברים (200,000) בגרמניה, קמה מחדש מה"אפר" שלה בזכות אחד הפלופים של עולם הכדורגל: לוריס קאריוס. הכחולים שבארון הגביעים שלהם יש שבע אליפויות, חמישה גביעים וגביע אופ"א אחד, חולמים לחזור לרמות הגבוהות לאחר שספגו שתי ירידות ליגה רצופות (2021 ו־2023) ושתי עונות שבהן היו קרובים יותר לליגה השלישית מאשר לחזרה לצמרת: הם סיימו במקום העשירי ובמקום ה־14.

העונה, לעומת זאת, הם נמצאים במקומות שמובילים לעלייה ישירה: הם מדורגים במקום השני עם 27 נקודות, שתיים פחות מפאדרבורן המוליכה, וארבע יותר מאלברסברג שבמקום השלישי עם 23.

זה מעניין: מדובר רק בהתקפה השביעית הכי חלשה בליגה, 16 שערים ב־12 משחקים, והם הקבוצה עם החזקת הכדור הנמוכה ביותר בליגה השנייה (43%). ובכל זאת, האסטרטגיה שלהם במצבים נייחים, שמונה שערים הובקעו כך, והלחץ הגבוה שלאחר איבוד הכדור, והעובדה שהם הקבוצה השנייה בליגה במספר ספרינטים (170 לרשות משחק), וכן היציבות ההגנתית, מוכיחים את עצמם.

לוריס קאריוס ושחקני שאלקה (IMAGO)לוריס קאריוס ושחקני שאלקה (IMAGO)

שאלקה, שסיימה את העונה שעברה כהגנה השלישית הגרועה בליגה השנייה (62 שערי חובה), הפכה השנה לקבוצה שסופגת הכי מעט: לוריס קאריוס ספג רק שבעה שערים ושמר על רשת נקייה בשישה מתוך 12 משחקים, שניים יותר מבכל העונה שעברה. זהו מרכיב מפתח בארבעה הניצחונות 0:1 של הקבוצה.

רק בעונת 2005/06, תחת ראלף רנגניק, שאלקה ספגה כל כך מעט בשלב זה. "בדרך כלל אינני מתרכז יותר מדי בסטטיסטיקות, אבל כשוער אתה תמיד רוצה לשמור על שער נקי", אמר קאריוס.

נראה שהשוער לשעבר של מיינץ, ליברפול, בשיקטאש, אוניון ברלין וניוקאסל, שישב חצי שנה ללא קבוצה לפני שהצטרף לשאלקה בינואר 2025, השאיר מאחוריו את השדים שרדפו אותו מאז הטעויות בגמר ליגת האלופות 2018 בקייב מול ריאל מדריד (3:1).

לוריס קאריוס (IMAGO)לוריס קאריוס (IMAGO)

"אני משחק טוב ואני מרוצה. אני נהנה בטירוף. אני מגיע לאימון כל יום עם חיוך. אני אסיר תודה על האפשרות לחוות את זה שבוע אחרי שבוע, וזה אפילו מדהים יותר לראות איך העניינים מתקדמים", מודה קאריוס, אך דוחה כל השוואה לאגדה של שאלקה כמו מנואל נוייר: "אין טעם להשוות בינינו. יש רק אחד כמוהו. הוא השוער הטוב ביותר בכל הזמנים".

בגילזנקירכן, שם הוא מציג את אחוז ההצלות הגבוה בליגה (64%), מאושרים מקאריוס. "אנחנו מאוד שמחים שנתנו בו אמון לפני ארבעה חודשים, בתקופה שבה לא הייתה בו הרבה אמונה. הוא החזיר לנו מעל ומעבר", אומר מירון מוסליץ'. "לא היה לי אכפת שאף אחד אחר לא רצה בו. ידענו אילו איכויות ואיזו אישיות יש לו. זה היה בדיוק מה שהקבוצה הייתה צריכה", מדגיש מאמן שאלקה.

אף אחד, עם זאת, לא מתלהב מקאריוס כמו אולף תון, אייקון של שאלקה כשחקן וכיום שגריר המועדון. "הוא נותן לקבוצה ביטחון, מבצע הצלות בלתי אפשריות וכמעט לא עושה טעויות. יש לו ניסיון, וזה ניכר", אמר בראיון ל-'Ran.de'.

