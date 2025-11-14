מהיר ממסי ורונאלדו: אמבפה הולך על שיא מדהים

קיליאן אמבפה כבש שני שערים ב־0:4 על אוקראינה, כולל אחד בפנדל בסגנון פאננקה, מה שהעלה את מאזנו ל־400 שערים בקריירה. ספירת השערים שלו כוללת שערים במונאקו (27 ב־60 משחקים), בפ.ס.ז' (256 ב־308), בריאל מדריד (62 ב־75) ובנבחרת צרפת (55 ב־94 משחקים). הוא גם עקף חלוצים מהקליבר של הארי קיין (30 שנים ו־274 ימים), קארים בנזמה (34 שנים ו־4 ימים) ותיירי הנרי (36 שנים ו־30 ימים).

קיליאן הגיע לרף הזה בגיל 26 ו־328 ימים, ליאו מסי בגיל 27 ו־95 ימים וכריסטיאנו רונאלדו בגיל 28 ו־335 ימים. אין ספק שהנבחרת הייתה התרופה הטובה ביותר עבור אמבפה, שסיים ריצה אדירה בריאל מדריד לאחר שלא כבש מול ליברפול בליגת האלופות ובמשחק הליגה האחרון מול ראיו וייקאנו.

אמבפה ממשיך לכתוב היסטוריה עם צרפת וכעת נמצא במרחק נגיעה משיאן השערים של הטריקולור, אוליבייה ז'ירו. האחרון פרש מהנבחרת עם 57 שערים ב־137 הופעות, בעוד אמבפה רחוק רק שניים משם, לאחר שהשיג את המספרים שלו ב־94 משחקים.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

החלוץ ממעיט בערך ההישג ומביט מרחוק לעבר רונאלדו, אחד מאליליו. "400 לא מרשים אנשים. אם אתה רוצה להיות במעגל שמדהים אנשים, אתה צריך לכבוש עוד 400. אלף השערים של כריסטיאנו רונאלדו? זה לא מציאותי. אבל אנחנו ננסה את מה שלא מציאותי, אנחנו חייבים לנסות. יש לנו רק קריירה אחת", אמר בסיום המשחק.

אמבפה הודה שהשחקנים היו על כר הדשא, אבל הראש שלהם היה בטקסי הזיכרון לציון עשור לפיגועי הבטקלאן. החלוץ מקווה שהניצחון הזה לפחות סייע מעט ביום קשה עבור העם הצרפתי ובעיקר עבור משפחות הקורבנות. "היינו צריכים להיות מאוד רגישים ולהבין שהדבר החשוב ביותר הוא יום הזיכרון. רצינו להראות שאנחנו מרגישים חלק מזה, שאנחנו מרגישים אזרחים. מה שקרה הוא טרגי לחלוטין, אנחנו חשים חמלה כלפי מי שסבל, ורוצים לעמוד יחד".