יום שישי, 14.11.2025 שעה 19:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

מהיר ממסי ורונאלדו: אמבפה הולך על שיא מדהים

עם הצמד האחרון שלו, שחקן ריאל מדריד הגיע ל-400 שערים בגיל 26, בעוד הפרעוש עשה זאת בגיל 27 ו-CR7 בגיל 28. יצליח להדביק את הקצב של 2 הגדולים?

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה כבש שני שערים ב־0:4 על אוקראינה, כולל אחד בפנדל בסגנון פאננקה, מה שהעלה את מאזנו ל־400 שערים בקריירה. ספירת השערים שלו כוללת שערים במונאקו (27 ב־60 משחקים), בפ.ס.ז' (256 ב־308), בריאל מדריד (62 ב־75) ובנבחרת צרפת (55 ב־94 משחקים). הוא גם עקף חלוצים מהקליבר של הארי קיין (30 שנים ו־274 ימים), קארים בנזמה (34 שנים ו־4 ימים) ותיירי הנרי (36 שנים ו־30 ימים).

קיליאן הגיע לרף הזה בגיל 26 ו־328 ימים, ליאו מסי בגיל 27 ו־95 ימים וכריסטיאנו רונאלדו בגיל 28 ו־335 ימים. אין ספק שהנבחרת הייתה התרופה הטובה ביותר עבור אמבפה, שסיים ריצה אדירה בריאל מדריד לאחר שלא כבש מול ליברפול בליגת האלופות ובמשחק הליגה האחרון מול ראיו וייקאנו.

אמבפה ממשיך לכתוב היסטוריה עם צרפת וכעת נמצא במרחק נגיעה משיאן השערים של הטריקולור, אוליבייה ז'ירו. האחרון פרש מהנבחרת עם 57 שערים ב־137 הופעות, בעוד אמבפה רחוק רק שניים משם, לאחר שהשיג את המספרים שלו ב־94 משחקים.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

החלוץ ממעיט בערך ההישג ומביט מרחוק לעבר רונאלדו, אחד מאליליו. "400 לא מרשים אנשים. אם אתה רוצה להיות במעגל שמדהים אנשים, אתה צריך לכבוש עוד 400. אלף השערים של כריסטיאנו רונאלדו? זה לא מציאותי. אבל אנחנו ננסה את מה שלא מציאותי, אנחנו חייבים לנסות. יש לנו רק קריירה אחת", אמר בסיום המשחק.

אמבפה הודה שהשחקנים היו על כר הדשא, אבל הראש שלהם היה בטקסי הזיכרון לציון עשור לפיגועי הבטקלאן. החלוץ מקווה שהניצחון הזה לפחות סייע מעט ביום קשה עבור העם הצרפתי ובעיקר עבור משפחות הקורבנות. "היינו צריכים להיות מאוד רגישים ולהבין שהדבר החשוב ביותר הוא יום הזיכרון. רצינו להראות שאנחנו מרגישים חלק מזה, שאנחנו מרגישים אזרחים. מה שקרה הוא טרגי לחלוטין, אנחנו חשים חמלה כלפי מי שסבל, ורוצים לעמוד יחד".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */