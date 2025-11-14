קנג'י גורה ונבחרתו עשויים לרשום היסטוריה

פגרת הנבחרות מספקת לנו פעם אחר פעם משחקים נהדרים, דרמות והישגים, כשהפעם אנחנו עשויים לקבל היסטוריה דווקא ממישהו שמוכר לנו. הלילה (בין חמישי לשישי), שחקן מכבי חיפה, קנג'י גורה, שיחק יחד עם קורסאו במוקדמות המונדיאל של צפון אמריקה, הוא וחבריו ניצחו 0:7 את ברמודה והם קרובים להעפיל לטורניר.

שחקן הכנף של הירוקים, שהשלים 90 דקות הלילה, אמנם לא כבש, אך הוא וחבריו ניצבים במקום הראשון בבית ב’ כרגע אחרי חמישה מחזורים, כשנותר עוד משחק אחד בלבד. גורה וקורסאו יפגשו את ג’מייקה שנמצאת במקום השני ואם ינצחו או יסיימו בתיקו, יעשו היסטוריה, יעפילו למונדיאל ויהיו המדינה הכי פחות מאוכלסת שהייתה בטורניר.

כאמור, המשחק בין שתי הקבוצות יתקיים בעוד חמישה ימים, בין שלישי לרביעי בלילה בשעה 03:00, כאשר קורסאו, לה יש 155 אלף תושבים בלבד, תקווה לרשום את ההיסטוריה ולעקוף את איסלנד, ששיחקה במונדיאל כשיש לה רק 331 אלף תושבים.