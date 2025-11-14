יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

קנג'י גורה ונבחרתו עשויים לרשום היסטוריה

שחקן חיפה וקורסאו הביסו את ברמודה, כשאם יעפילו למונדיאל, יהפכו למדינה הכי פחות מאוכלסת שהייתה בטורניר. ההכרעה - מול ג'מייקה בין שלישי לרביעי

|
קנג'י גורה במדי קורסאו (IMAGO)
קנג'י גורה במדי קורסאו (IMAGO)

פגרת הנבחרות מספקת לנו פעם אחר פעם משחקים נהדרים, דרמות והישגים, כשהפעם אנחנו עשויים לקבל היסטוריה דווקא ממישהו שמוכר לנו. הלילה (בין חמישי לשישי), שחקן מכבי חיפה, קנג'י גורה, שיחק יחד עם קורסאו במוקדמות המונדיאל של צפון אמריקה, הוא וחבריו ניצחו 0:7 את ברמודה והם קרובים להעפיל לטורניר.

שחקן הכנף של הירוקים, שהשלים 90 דקות הלילה, אמנם לא כבש, אך הוא וחבריו ניצבים במקום הראשון בבית ב’ כרגע אחרי חמישה מחזורים, כשנותר עוד משחק אחד בלבד. גורה וקורסאו יפגשו את ג’מייקה שנמצאת במקום השני ואם ינצחו או יסיימו בתיקו, יעשו היסטוריה, יעפילו למונדיאל ויהיו המדינה הכי פחות מאוכלסת שהייתה בטורניר.

כאמור, המשחק בין שתי הקבוצות יתקיים בעוד חמישה ימים, בין שלישי לרביעי בלילה בשעה 03:00, כאשר קורסאו, לה יש 155 אלף תושבים בלבד, תקווה לרשום את ההיסטוריה ולעקוף את איסלנד, ששיחקה במונדיאל כשיש לה רק 331 אלף תושבים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */