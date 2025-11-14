"עלו מלא שאלות על הכשירות שלי, זה מעצבן"

נבחרת דנמרק תפגוש מחר (שבת, 21:45) את בלארוס במסגרת מוקדמות המונדיאל באירופה על מנת לעשות צעד נוסף אל עבר גביע העולם שיחול בקיץ הקרוב. לקראת המשחק, בלם הנבחרת ושחקנה של ברצלונה, אנדראס כריסטנסן התראיין במדינתו.

הדני התייחס לשמועות שעלו לאחר שנצפה עוזב את האימון של קבוצתו לפני המשחק בליגת האלופות מול קלאב ברוז’, שהצביעו על פציעה חדשה, אך לבסוף התברר שזו הייתה נטו החלטה מקצועית, כשעלה מהספסל כמה ימים אחר כך בניצחון על סלטה ויגו.

“לפני העונה שעברה, כמעט שלא היו שאלות לגבי הכשירות שלי. אבל מאז, נוצרו מלא. חזרתי לשחק מבלי להיפצע. למעשה, חוץ מחולי שבגללו החמצתי ארבעה משחקים, הייתי כשיר במשך כל העונה, אז זה מעצבן, אבל אני חייב לקבל את זה. אמשיך ללכת בראש מורם ולשחק, כמו שתמיד עשיתי חוץ מהפעמים בהן הייתי חולה”.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

הבלם הודה שהוא כמעט ולא קורא דברים שנכתבים עליו, ככה הוא מאמין שהוא לא ייפגע מנטלית: “אני מניח שזה יותר קשה אם אתה שחקן שעוקב אחרי כל החדשות. למזלי, אני לא אחד כזה. זה לא כזה קשה עבורי, אבל אני מדמיין שזה בטח מתיש ומייעף להתעסק בזה כל היום”.