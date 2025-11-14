בולוניה הודיעה למכבי אמש: המשחק ישוחק כרגיל

באיטליה מדווחים כי המשחק בין מכבי תל אביב לווירטוס בולוניה, שאמור להיערך בבולוניה ביום שישי בשבוע הבא, עשוי להידחות בשל חשש מהפגנות פרו פלסטיניות.

על פי הדיווחים, המשטרה המקומית בבולוניה טוענת כי לקיים את המשחק במועד הזה זה “מסוכן מדי”, ודורשת לדחות את המשחק עד לאמצע חודש דצמבר לפחות.

מפכ”ל המשטרה המקומית, אנטוניו סבורדון הבהיר את הדברים בפני הוועדה שמתעסקת באירועי ספורט, והדבר כבר הגיע לשולחנו של ראש עיריית בולוניה, אנריקו ריצ’י.

למרות זאת, בווירטוס בולוניה העבירו אתמול (חמישי) בשעות אחר הצהריים מסר למכבי תל אביב וציינו שהם מודעים להכל אך כרגע המשחק מתנהל כרגיל. לכן, גם הצהובים מתכוננים כרגיל למשחק.