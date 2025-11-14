יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:46
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
70%798-85810אולימפיאקוס3
70%781-86210ז'לגיריס4
64%959-96911פנאתינייקוס5
60%866-86010ברצלונה6
55%942-96011מונאקו7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%805-82610אולימפיה מילאנו10
50%821-79010באיירן מינכן11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
45%977-98611פאריס13
45%907-92311ריאל מדריד14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
20%856-76710ליון וילרבאן20

בולוניה הודיעה למכבי אמש: המשחק ישוחק כרגיל

בשל חשש מהפגנות, באיטליה מדווחים כי משטרת בולוניה טוענת ש"מסוכן מדי" לקיים את המשחק בשישי הבא, אך הקבוצה העבירה אתמול מסר מנוגד לכך לצהובים

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

באיטליה מדווחים כי המשחק בין מכבי תל אביב לווירטוס בולוניה, שאמור להיערך בבולוניה ביום שישי בשבוע הבא, עשוי להידחות בשל חשש מהפגנות פרו פלסטיניות.

על פי הדיווחים, המשטרה המקומית בבולוניה טוענת כי לקיים את המשחק במועד הזה זה “מסוכן מדי”, ודורשת לדחות את המשחק עד לאמצע חודש דצמבר לפחות.

מפכ”ל המשטרה המקומית, אנטוניו סבורדון הבהיר את הדברים בפני הוועדה שמתעסקת באירועי ספורט, והדבר כבר הגיע לשולחנו של ראש עיריית בולוניה, אנריקו ריצ’י.

למרות זאת, בווירטוס בולוניה העבירו אתמול (חמישי) בשעות אחר הצהריים מסר למכבי תל אביב וציינו שהם מודעים להכל אך כרגע המשחק מתנהל כרגיל. לכן, גם הצהובים מתכוננים כרגיל למשחק.

