הזמן אוזל? עירוני אשדוד בקריאה לאוהדים שלה

על שולחנה של מכבי עירוני אשדוד שעון חול. אין זמן, ככה מדגישים במועדון, כידוע ל-ONE. ברביעי האחרון פורסם ב-ONE כי מכבי עירוני אשדוד בסיטואציה לא נעימה, המעמידה המועדון במצב של פירוק או נס. לצד הפרסום, במועדון שהוקם בידי קהל אוהדים, פורסם כי ישיבה דחופה על הפרק. “שי אבו מזמין; נפגשים כולם, בלתי תירוצים, בלי דיבורים מיותרים”, נכתב.

הפגישה אומנם התקיימה בין נציגי ההנהלה לקהל האוהדים שהגיע למתנ"ס קופף, אלא שמשם לא יצאה בשורה של ממש, מה שהכריח את המועדון להוציא הודעה נוספת לקהל אוהדיה ולאלו שמכבי עירוני אשדוד חשובה להם. לא ברור מה הדד-ליין שהציב לעצמו המועדון, אבל אם בימים הקרובים לא יושג כסף כזה או אחר, הרי שהשחקנים צפויים להשתחרר ומכבי עירוני אשדוד עלולה להיעלם.

מכבי עירוני אשדוד עם תקווה אחרונה שמישהו ירים את הכפפה ויעזור למועדון להינצל ופרסמה פוסט ברשתות החברתיות: “מכבי עירוני אשדוד זקוקה לכם עכשיו יותר מתמיד. המועדון שכולנו אוהבים, שהחזיר את הגאווה לעיר ואת התשוקה לכדורגל אמיתי של קהילה ואוהדים, נמצא בימים לא פשוטים.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

“המציאות הכלכלית הקשה מאיימת על המשך הדרך, והגיע הזמן שכל מי שאכפת לו מכדורגל אמיתי, מהערכים של קבוצה שמיוסדת על לב ונשמה יתייצב לצידה. זו קריאה לכל אוהד, לכל מי שחי ונושם כדורגל, לכל מי שמאמין בכוח של קבוצה שצמחה מהעם”, נכתב.

“מכבי עירוני אשדוד חייבת את העזרה שלכם כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים. כל תרומה, כל שיתוף, כל תמיכה יכולים לעשות את ההבדל. ביחד נשמור את האור הצהוב כחול דולק”, סיכמו בהודעה שהופצה ברשתות החברתיות.

מכבי עירוני אשדוד הוקמה בקיץ 2015. בעונתה הראשונה בליגה ג' דרום, העפילה לליגה ב', שם שיחקה במשך שלוש עונות רצופות עד שבעונת 2018/19 הקבוצה עלתה, היסטורית, לליגה א'. באותה עת דניאל טולמסוב, מאמנה הנוכחי, היה לשחקן הקבוצה. עונה שסיים בה עם 17 שערים בכל המסגרות. העונה? פתיחה לא רעה לו ולחבר'ה שלו, אלא שנדמה כי העתיד בערפל מוחלט.