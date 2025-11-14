יום שבת, 15.11.2025 שעה 05:00
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

הולנד עלתה מעשית למונדיאל אחרי 1:1 עם פולין

האורנג' עם הפרש שערים משמעותי בדרך לארה"ב. צמד לוולטמאדה ב-0:2 של גרמניה מול לוקסמבורג, קרואטיה הבטיחה עלייה לגביע העולם עם 1:3 על איי פארו

|
שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)
שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)

מוקדמות המונדיאל באירופה נמשכו אמש (שישי), כשבמוקד, הולנד הבטיחה מעשית את השתתפותה בטורניר היוקרתי אחרי 1:1 עם פולין. במקביל, גרמניה ניצחה 0:2 את לוקסמבורג, קרואטיה עלתה לגביע העולם עם 1:3 מול איי פארו, סלובקיה ניצחה 0:1 דרמטי את צפון אירלנד ומונטנגרו גברה 1:2 על גיברלטר. במשחק המוקדם, מלטה ניצחה 0:1 את פינלנד.

פולין – הולנד 1:1

האורנג’ יכלו להבטיח סופית את השתתפותם בגביע העולם בקיץ הקרוב, אך החגיגה תישמר למשחק האחרון, אחרי שהם השלימו את המשימה לפחות מעשית. ג’ייקוב קמינסקי כבש עבור המארחת בדקה ה-43 מבישול גדול של רוברט לבנדובסקי, ממפיס דפאיי השווה במחצית השנייה.

דקה 43, שער! פולין עלתה ל-0:1: ג’ייקוב קמינסקי חטף לממפיס דפאיי, מסר קדימה לכיוון רוברט לבנדובסקי, ששלח אותו לעומק בכדור גדול. הקיצוני הפולני נשאר מול השוער, וגלגל את הכדור פנימה. 

גג'ייקוב קמינסקי כובש (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי מרים את הקהל (IMAGO)רוברט לבנדובסקי מרים את הקהל (IMAGO)

דקה 47, שער! הולנד השוותה ל-1:1: קודי גאקפו העלה כדור מצד שמאל, דונייל מאלן נגח למרכז וממפיס דפאיי שלח את הרגל לפני כולם והשיג את השוויון. 

ממפיס דפאיי רגע אחרי כיבוש השער (IMAGO)ממפיס דפאיי רגע אחרי כיבוש השער (IMAGO)
ממפיס דפאיי חוגג (IMAGO)ממפיס דפאיי חוגג (IMAGO)
שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)

לוקסמבורג – גרמניה 2:0

המנשאפט לא התקשו במיוחד מול המארחת, כשהם השתמשו ביתרון הגדול והגבוה שלהם בהתקפה. ניק וולטמאדה המשיך את העונה הנהדרת שלו, כשכבש צמד (49’,69’) ששמר על הגרמנים במקום הראשון בזכות הפרש שערים, רגע לפני המשחק המכריע נגד סלובקיה ביום שני.

דקה 49, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: לירוי סאנה העביר כדור רוחב נפלא מצד ימין, ניק וולטמאדה הארוך גלש ודחק פנימה. 

ניק וולטמאדה כובש (IMAGO)ניק וולטמאדה כובש (IMAGO)
ניק וולטמאדה מאושר (IMAGO)ניק וולטמאדה מאושר (IMAGO)
ניק וולטמאדה בחגיגה המפורסמת (IMAGO)ניק וולטמאדה בחגיגה המפורסמת (IMAGO)

דקה 69, שער! גרמניה עלתה ל-0:2: מהלך טיקי-טאקה גדול של הגרמנים הסתיים שוב אצל וולטמאדה, שלאחר תנועה יפה סיים לפינה הרחוקה.

ניק וולטמאדה חוגג (IMAGO)ניק וולטמאדה חוגג (IMAGO)
שחקני גרמניה חוגגים עם וולטמאדה (IMAGO)שחקני גרמניה חוגגים עם וולטמאדה (IMAGO)

סלובקיה – צפון אירלנד 0:1

המארחת שנראית נהדר בקמפיין המוקדמות הזה, כבר הייתה קרובה לאבד נקודות שיכולות להיות חשובות, אבל שער דרמטי של תומאס בובצ’ק בתוספת הזמן קבע שוויון נקודות עם גרמניה, ומשחק מותח במיוחד ביום שני בניהן שיקבע מי תהיה זאת שתשיג את הכרטיס הישיר לגביע העולם.

דקה 90, שער! סלובקיה עלתה ל-0:1: קרן עלתה מצד שמאל, תומאס בובצ’ק ניצל יציאה גרועה של השוער וכבש מול שער ריק.

קרואטיה – איי פארו 1:3

ולבסוף, הגענו אל הנבחרת היחידה שהצליחה להבטיח את השתתפותה בטורניר הגדול ביותר בעולם הכדורגל הערב. לוקה מודריץ’ וחבריו כבר נקלעו לפיגור בדקה ה-16 משער של גזה דויד טורי, אך מיהרו להתעשת וכבר שבע דקות לאחר מכן יושקו גבארדיול השווה את התוצאה. בדקה ה-57 הקרואטים עלו ליתרון משער של פטאר מוסה, ובדקה ה-70, הם סיימו סופית את העבודה עם גול של ניקולה ולאסיץ’.

דקה 16, שער! איי פארו עלתה ל-0:1: לא יאמן! גזה דויד טורי הוביל את הכדור קדימה, בעט חזק ופגע בשחקן הגנה קרואטי, שהסית את הכדור שהתגלגל פנימה. 

שחקני איי פארו מאושרים (IMAGO)שחקני איי פארו מאושרים (IMAGO)

דקה 23, שער! קרואטיה השוותה ל-1:1: כדור הורם מצד שמאל, ננגח באוויר על ידי שחקן הגנה עד שהגיע ליושקו גבארדיול, שהשתלט בצורה יפה, פינה לעצמו את השטח ושלח את הכדור לפינה הרחוקה ממש כמו חלוץ 9. 

יושקו גבארדיול חוגג (IMAGO)יושקו גבארדיול חוגג (IMAGO)
שחקני קרואטיה חוגגים (IMAGO)שחקני קרואטיה חוגגים (IMAGO)

דקה 57, שער! קרואטיה עלתה ל-1:2: הרמה עלתה מצד ימין, פטאר מוסה השתלט ובעט מהר לפינה הקרובה ולרשת. 

שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)

דקה 70, שער! קרואטיה עלתה ל-1:3: איבן פרישיץ’ ביצע מבצע גדול על הקו, העלה כדור לרחבה שמצא את ניקולה ולאסיץ’, שסיים מהאוויר מול שער חשוף. 

ניקולה ולאסיץניקולה ולאסיץ' חוגג (IMAGO)

תוצאות נוספות:

פינלנד – מלטה 1:0

גיברלטר – מונטנגרו 2:1

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */