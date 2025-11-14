הולנד עלתה מעשית למונדיאל אחרי 1:1 עם פולין

מוקדמות המונדיאל באירופה נמשכו אמש (שישי), כשבמוקד, הולנד הבטיחה מעשית את השתתפותה בטורניר היוקרתי אחרי 1:1 עם פולין. במקביל, גרמניה ניצחה 0:2 את לוקסמבורג, קרואטיה עלתה לגביע העולם עם 1:3 מול איי פארו, סלובקיה ניצחה 0:1 דרמטי את צפון אירלנד ומונטנגרו גברה 1:2 על גיברלטר. במשחק המוקדם, מלטה ניצחה 0:1 את פינלנד.

פולין – הולנד 1:1

האורנג’ יכלו להבטיח סופית את השתתפותם בגביע העולם בקיץ הקרוב, אך החגיגה תישמר למשחק האחרון, אחרי שהם השלימו את המשימה לפחות מעשית. ג’ייקוב קמינסקי כבש עבור המארחת בדקה ה-43 מבישול גדול של רוברט לבנדובסקי, ממפיס דפאיי השווה במחצית השנייה.

דקה 43, שער! פולין עלתה ל-0:1: ג’ייקוב קמינסקי חטף לממפיס דפאיי, מסר קדימה לכיוון רוברט לבנדובסקי, ששלח אותו לעומק בכדור גדול. הקיצוני הפולני נשאר מול השוער, וגלגל את הכדור פנימה.

ג'ייקוב קמינסקי כובש (IMAGO)

רוברט לבנדובסקי מרים את הקהל (IMAGO)

דקה 47, שער! הולנד השוותה ל-1:1: קודי גאקפו העלה כדור מצד שמאל, דונייל מאלן נגח למרכז וממפיס דפאיי שלח את הרגל לפני כולם והשיג את השוויון.

ממפיס דפאיי רגע אחרי כיבוש השער (IMAGO)

ממפיס דפאיי חוגג (IMAGO)

שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)

לוקסמבורג – גרמניה 2:0

המנשאפט לא התקשו במיוחד מול המארחת, כשהם השתמשו ביתרון הגדול והגבוה שלהם בהתקפה. ניק וולטמאדה המשיך את העונה הנהדרת שלו, כשכבש צמד (49’,69’) ששמר על הגרמנים במקום הראשון בזכות הפרש שערים, רגע לפני המשחק המכריע נגד סלובקיה ביום שני.

דקה 49, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: לירוי סאנה העביר כדור רוחב נפלא מצד ימין, ניק וולטמאדה הארוך גלש ודחק פנימה.

ניק וולטמאדה כובש (IMAGO)

ניק וולטמאדה מאושר (IMAGO)

ניק וולטמאדה בחגיגה המפורסמת (IMAGO)

דקה 69, שער! גרמניה עלתה ל-0:2: מהלך טיקי-טאקה גדול של הגרמנים הסתיים שוב אצל וולטמאדה, שלאחר תנועה יפה סיים לפינה הרחוקה.

ניק וולטמאדה חוגג (IMAGO)

שחקני גרמניה חוגגים עם וולטמאדה (IMAGO)

סלובקיה – צפון אירלנד 0:1

המארחת שנראית נהדר בקמפיין המוקדמות הזה, כבר הייתה קרובה לאבד נקודות שיכולות להיות חשובות, אבל שער דרמטי של תומאס בובצ’ק בתוספת הזמן קבע שוויון נקודות עם גרמניה, ומשחק מותח במיוחד ביום שני בניהן שיקבע מי תהיה זאת שתשיג את הכרטיס הישיר לגביע העולם.

דקה 90, שער! סלובקיה עלתה ל-0:1: קרן עלתה מצד שמאל, תומאס בובצ’ק ניצל יציאה גרועה של השוער וכבש מול שער ריק.

קרואטיה – איי פארו 1:3

ולבסוף, הגענו אל הנבחרת היחידה שהצליחה להבטיח את השתתפותה בטורניר הגדול ביותר בעולם הכדורגל הערב. לוקה מודריץ’ וחבריו כבר נקלעו לפיגור בדקה ה-16 משער של גזה דויד טורי, אך מיהרו להתעשת וכבר שבע דקות לאחר מכן יושקו גבארדיול השווה את התוצאה. בדקה ה-57 הקרואטים עלו ליתרון משער של פטאר מוסה, ובדקה ה-70, הם סיימו סופית את העבודה עם גול של ניקולה ולאסיץ’.

דקה 16, שער! איי פארו עלתה ל-0:1: לא יאמן! גזה דויד טורי הוביל את הכדור קדימה, בעט חזק ופגע בשחקן הגנה קרואטי, שהסית את הכדור שהתגלגל פנימה.

שחקני איי פארו מאושרים (IMAGO)

דקה 23, שער! קרואטיה השוותה ל-1:1: כדור הורם מצד שמאל, ננגח באוויר על ידי שחקן הגנה עד שהגיע ליושקו גבארדיול, שהשתלט בצורה יפה, פינה לעצמו את השטח ושלח את הכדור לפינה הרחוקה ממש כמו חלוץ 9.

יושקו גבארדיול חוגג (IMAGO)

שחקני קרואטיה חוגגים (IMAGO)

דקה 57, שער! קרואטיה עלתה ל-1:2: הרמה עלתה מצד ימין, פטאר מוסה השתלט ובעט מהר לפינה הקרובה ולרשת.

שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)

דקה 70, שער! קרואטיה עלתה ל-1:3: איבן פרישיץ’ ביצע מבצע גדול על הקו, העלה כדור לרחבה שמצא את ניקולה ולאסיץ’, שסיים מהאוויר מול שער חשוף.

ניקולה ולאסיץ' חוגג (IMAGO)

תוצאות נוספות:

פינלנד – מלטה 1:0

גיברלטר – מונטנגרו 2:1