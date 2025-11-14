היחס ב-Winner להפתעה של הצעירה מול נורבגיה

פגרת הנבחרות כבר אצלנו והיום (שישי) אנחנו מקבלים לא מעט משחקים בכדורסל ואף משחק בכדורסל. הנבחרת הצעירה תמשיך את דרכה במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21 כשתפגוש את נורבגיה ב-19:45, כשבנוסף אצל הבוגרים, גרמניה נגד לוקסמבורג והולנד מול פולין במוקדמות המונדיאל. בענף של הכדור הכתום, הפועל חולון מארחת את הפועל באר שבע/דימונה.

נתחיל עם הנבחרת הצעירה. החבורה של גיא לוזון היא אנדרדוג באופן מוחלט מול הנורבגים, כאשר קיבלו יחס של פי 3.75 במקרה של ניצחון. הפסד של הצעירה יניב למהמרים יחס של 1.50. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.15.

בסל, חולון תפגוש את הפועל באר שבע/דימונה למשחק מרתק. הסגולים כמובן פיייבוריטים, קיבלו את המינוס והיחס שלהם לניצחון מעל לשבע נקודות הוא 1.80. אם חולון תנצח עד שבע נקודות או שמא תפסיד, המהמרים יזכו ליחס של פי 1.80 גם כן. במקרה שהסגולים ינצחו בדיוק בשבע נקודות, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 9.00.

נחזור לכדורגל, כצפוי, גרמניה פייבוריטית מוחלטת והיא עם יחס של פי 1.05 לניצחון, לעומת יחס של פי 14.50 (!) להפסד, תיקו יניב יחס יפה של 6.40. מי שרוצה להתפרע, יחס של ניצחון של המנשאפט מעל שלושה שערים הוא 2.25, ניצחון של גרמניה מעל ארבעה שערים זכה ליחס של פי 3.85.

אצל הולנד, היא גם כן פייבוריטית אך לא במובהקות מוחלטת כמו המשחק שלמעלה. האורנג’ זכו ליחס של פי 1.60 לניצחון, כשהפסד מפתיע יניב למהמרים יחס של פי 4.00. וכמה במקרה של תיקו אתם שואלים? אם המשחק ייגמר ללא ההכרעה, תזכו ליחס של פי 3.40.