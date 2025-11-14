פפ שוב תמך בפלסטין: "הרבה יותר ממשחק"

מספר חודשים אחרי שעמד על במה ונקט עמדה נגד ישראל, מאמן מנצ’סטר סיטי ואחד מאנשי הכדורגל הבולטים ביותר בעולם, פפ גווארדיולה, שוב עמד לצד פלסטין, שתתארח בברצלונה למשחק נגד נבחרת קטלוניה ביום שלישי, וקרא לכולם למלא את האצטדיון האולימפי.

“ברצלונה, עיר של שלום, מארחת ביום שלישי את המשחק בין נבחרת קטלוניה לנבחרת פלסטין באצטדיון האולימפי. זה הרבה יותר ממשחק, זו בכייה לסולידריות, עבור יותר מ-400 ספורטאים פלסטינים שנרצחו בעזה. בואו נמלא את האצטדיון”.

כזכור, רק לפני חמישה חודשים עמד המאמן הקטלוני על הבמה באוניברסיטת מנצ’סטר והביע סולידריות כלפי פלסטין: "מה שאנחנו רואים בעזה – זה כואב. זה פוגע בכל הגוף שלי, וזה לא עניין של אידאולוגיה. זה לא אני צודק ואתה טועה. זה פשוט – אהבת החיים, הדאגה לשכן שלך. אולי אנחנו רואים ילדים בני ארבע נהרגים מהפצצות או מתים בבתי חולים שכבר לא מתפקדים. ואנחנו חושבים – זה לא העסק שלנו".