יום שישי, 14.11.2025 שעה 08:47
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

פפ שוב תמך בפלסטין: "הרבה יותר ממשחק"

המאמן הקטלוני קרא למלא את האצטדיון האולימפי בברצלונה לקראת משחק הידידות מול נבחרת קטלוניה: "למען יותר מ-400 ספורטאים פלסטינים שנרצחו בעזה"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מספר חודשים אחרי שעמד על במה ונקט עמדה נגד ישראל, מאמן מנצ’סטר סיטי ואחד מאנשי הכדורגל הבולטים ביותר בעולם, פפ גווארדיולה, שוב עמד לצד פלסטין, שתתארח בברצלונה למשחק נגד נבחרת קטלוניה ביום שלישי, וקרא לכולם למלא את האצטדיון האולימפי.

“ברצלונה, עיר של שלום, מארחת ביום שלישי את המשחק בין נבחרת קטלוניה לנבחרת פלסטין באצטדיון האולימפי. זה הרבה יותר ממשחק, זו בכייה לסולידריות, עבור יותר מ-400 ספורטאים פלסטינים שנרצחו בעזה. בואו נמלא את האצטדיון”.

כזכור, רק לפני חמישה חודשים עמד המאמן הקטלוני על הבמה באוניברסיטת מנצ’סטר והביע סולידריות כלפי פלסטין: "מה שאנחנו רואים בעזה – זה כואב. זה פוגע בכל הגוף שלי, וזה לא עניין של אידאולוגיה. זה לא אני צודק ואתה טועה. זה פשוט – אהבת החיים, הדאגה לשכן שלך. אולי אנחנו רואים ילדים בני ארבע נהרגים מהפצצות או מתים בבתי חולים שכבר לא מתפקדים. ואנחנו חושבים – זה לא העסק שלנו".

