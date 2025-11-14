7 נקודות למאייר, המכללה שלו נותרה מושלמת

משחקי ליגת כדורסל המכללות בארצות הברית נמשכו הלילה (בין חמישי לשישי) ואחד הנציגים הבכירים שלנו, עומר מאייר, וקבוצתו, פרדו, נותרו במאזן מושלם כשעלו ל-0:3.

אחרי שני ניצחונות ביתיים, הרכז רשם משחק חוץ ראשון. הוא עלה מהספסל ל-17 דקות ב-80:87 של המכללה שלו על אלאבמה וקלע שבע נקודות (כולן ברבע הראשון) ב-3/5 מהשדה.

הישראלי הוסיף גם שני אסיסטים, איבוד כדור ושתי עבירות והוביל את המכללה שלו לניצחון יוקרתי על אלאבמה, שהחזיקה גם היא עד המשחק במאזן מושלם וכעת ירדה למאזן 1:2.

גם ירדן גרזון שיחקה 17 דקות הלילה, וקלעה 10 נקודות ב-70:88 של מרילנד על טוסון. הישראלית דווקא עלתה בחמישייה, אך ירדה יחד עם כל ארבעת השחקניות שלידה לנוח אחרי יתרון 23:51 במחצית.

גל רביב שיחקה 26 דקות, קלעה 12 נקודות ב-5 מ-12 והוסיפה 4 אסיסטים ו-3 ריבאונדים ב-47:79 של אוניברסיטת מיאמי, ששמרה על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים, על פלורידה אינטרנשיונל.