יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:47
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

7 נקודות למאייר, המכללה שלו נותרה מושלמת

הישראלי עלה מהספסל ל-17 נקודות וגם רשם שני אסיסטים, פרדו גברה 80:87 בחוץ על אלאבמה במפגש בין שתי קבוצות שהיו במאזן מושלם ועלתה למאזן 0:3

|
עומר מאייר בפעולה (רויטרס)
עומר מאייר בפעולה (רויטרס)

משחקי ליגת כדורסל המכללות בארצות הברית נמשכו הלילה (בין חמישי לשישי) ואחד הנציגים הבכירים שלנו, עומר מאייר, וקבוצתו, פרדו, נותרו במאזן מושלם כשעלו ל-0:3.

אחרי שני ניצחונות ביתיים, הרכז רשם משחק חוץ ראשון. הוא עלה מהספסל ל-17 דקות ב-80:87 של המכללה שלו על אלאבמה וקלע שבע נקודות (כולן ברבע הראשון) ב-3/5 מהשדה.

הישראלי הוסיף גם שני אסיסטים, איבוד כדור ושתי עבירות והוביל את המכללה שלו לניצחון יוקרתי על אלאבמה, שהחזיקה גם היא עד המשחק במאזן מושלם וכעת ירדה למאזן 1:2.

גם ירדן גרזון שיחקה 17 דקות הלילה, וקלעה 10 נקודות ב-70:88 של מרילנד על טוסון. הישראלית דווקא עלתה בחמישייה, אך ירדה יחד עם כל ארבעת השחקניות שלידה לנוח אחרי יתרון 23:51 במחצית.

גל רביב שיחקה 26 דקות, קלעה 12 נקודות ב-5 מ-12 והוסיפה 4 אסיסטים ו-3 ריבאונדים ב-47:79 של אוניברסיטת מיאמי, ששמרה על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים, על פלורידה אינטרנשיונל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */