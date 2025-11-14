השבוע שהוכיח: יש עוד המון עבודה בהפועל ת"א

בלא מעט משחקים העונה הפועל ת”א הבריקה, הדהימה אפילו במסגרת היורוליג, אך בשני משחקים בעל רזומה מעט אחר משאר היריבות, זה נגמר עם הפסדים. תחילה אולימפיאקוס, ואתמול (חמישי) לפנרבחצ’ה עם 74:68 במשחק במינכן נגד אלופת אירופה המכהנת, כשגם היה הפסד להפועל ירושלים בתחילת השבוע.

פודקאסט הפועל ת”א בכדורסל ב-ONE עם ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכם את השבוע האחרון, מההפסד לטורקים, לניצחון על בסקוניה ואיבוד התואר נגד הפועל ירושלים: הביקורת הקשה על דימיטריס איטודיס, הקושי של האדומים מול ההגנות של הענקיות ונראה שהכישרון יכול להוביל לפיינל פור, אך לא באמת לזכייה בקצב הזה.

וגם: הצד המנטלי נגד הפועל ירושלים, התלונות של עופר ינאי, ההתנהלות הכללית של המועדון אל מול האוהדים וחי תנעמי במונולוג מהלב על כך, מילה לקראת הדרבי, קצת מחמאות מההתמודדות נגד בסקוניה ועוד קצת ביקורות על ינאי ואיטודיס.