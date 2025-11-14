בהפועל תל אביב מודים: לא הופענו, לא הגיע לנו

עם האוכל בא התיאבון, ובכל פעם שהפועל תל אביב מנצחת ביורוליג, רף הציפיות עולה, אך בהתאם לכך, ההפסדים מאכזבים עוד יותר מהרגיל. האדומים חתמו שבוע כפול בליגה הטובה באירופה כאשר הם אמנם ניצחו במשחק הראשון את בסקוניה, אך נכנעו אתמול (חמישי) לפנרבחצ’ה עם 74:68 במסגרת המחזור ה-11, בהתמודדות שנערכה במינכן.

מחזיקת היורוקאפ הציגה את משחק ההתקפה השני הכי גרוע שלה העונה ביורוליג, כאשר בשלושה מתוך ארבעת הרבעים השחקנים בלבן לא חצו את רף 16 הנקודות. שני הכוכבים הכי גדולים – וסיליה מיציץ’ ואלייז’ה בראיינט, קלעו יחד 3 מ-15 ל-2. אולם האמריקאי כן כיפה על כך עם 4 מ-5 לשלוש, ובכל זאת קלע הכי הרבה מהשחקנים בקבוצתו עם 19 נקודות.

כעת, דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו עם מאזן של שמונה ניצחונות לצד שלושה הפסדים, כאשר הכוכב האדום בלגרד ניצחה במקביל ועם אותו מאזן בדיוק, וכרגע עדיין הפועל ראשונה ביורוליג. ז’לגיריס תשחק הערב (18:00) נגד דובאי. אם תנצח, גם היא תגיע למאזן דומה לשל הישראלים ושל הסרבים, והמשחק הבא של הפועל ביורוליג הוא ביום חמישי (21:30) נגד מילאנו באיטליה.

קולין מלקולם (הפועל ת"א)

בהפועל ת”א התאכזבו מאוד מההפסד: “לא הופענו התקפית, זה הפסד כואב מאוד, אבל כמו שלא עפנו לשמיים בניצחונות גם לא נצא מפרופורציות בהפסדים. נכנעו לאלופת אירופה בחוץ, ובמשחק מאוד רע שלנו גם היו רגעים שעם קצת יותר ריכוז היינו גם עוקצים את המשחק הזה. לא ניקח הרבה מהמשחק, אולי כלום, לא הגיע לנו לנצח, אבל הפנים כבר לדרבי, יש לנו חוב מהדרבי הקודם”.

כלל המועדון בלי יוצא מן הכלל, מהשחקנים ועד צוות האימון, יגיע לישראל לקראת המפגש היוקרתי נגד מכבי תל אביב בליגה, מפגש אותו תארח הפועל תל אביב ביום שני (20:50) במסגרת ליגת ווינר סל. האדומים ימריאו ישירות ממינכן בשעות הצהריים, יגיעו לארץ אחר הצהריים ומיד יחלו בהכנות לקראת ההתמודדות נגד עודד קטש והשחקנים שלו.

ג'ונתן מוטלי (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

אלייז’ה בראיינט סיכם את ההפסד בסיום ההתמודדות: “פנרבחצ’ה הייתה הקבוצה הטובה יותר במשחק הזה, היא שיחקה טוב מאוד בהגנה, החטאנו הרבה זריקות. אני יכול רק להוריד את הכובע שלי בפני היריבה, אבל זאת עונה ארוכה מאוד ואנחנו צריכים ללמוד מההפסד הזה ולהתקדם הלאה”.