יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:46
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
70%798-85810אולימפיאקוס3
70%781-86210ז'לגיריס4
64%959-96911פנאתינייקוס5
60%866-86010ברצלונה6
55%942-96011מונאקו7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%805-82610אולימפיה מילאנו10
50%821-79010באיירן מינכן11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
45%977-98611פאריס13
45%907-92311ריאל מדריד14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
20%856-76710ליון וילרבאן20

בהפועל תל אביב מודים: לא הופענו, לא הגיע לנו

אכזבה באדום מה-74:68 לפנרבחצ'ה: "לא ניקח כלום מהמשחק הזה, הפנים למכבי". בראיינט: "מוריד את הכובע בפני פנר". כל הסגל יגיע לארץ לקראת הדרבי

|
אלייז'ה בראיינט חודר (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט חודר (הפועל ת"א)

עם האוכל בא התיאבון, ובכל פעם שהפועל תל אביב מנצחת ביורוליג, רף הציפיות עולה, אך בהתאם לכך, ההפסדים מאכזבים עוד יותר מהרגיל. האדומים חתמו שבוע כפול בליגה הטובה באירופה כאשר הם אמנם ניצחו במשחק הראשון את בסקוניה, אך נכנעו אתמול (חמישי) לפנרבחצ’ה עם 74:68 במסגרת המחזור ה-11, בהתמודדות שנערכה במינכן.

מחזיקת היורוקאפ הציגה את משחק ההתקפה השני הכי גרוע שלה העונה ביורוליג, כאשר בשלושה מתוך ארבעת הרבעים השחקנים בלבן לא חצו את רף 16 הנקודות. שני הכוכבים הכי גדולים – וסיליה מיציץ’ ואלייז’ה בראיינט, קלעו יחד 3 מ-15 ל-2. אולם האמריקאי כן כיפה על כך עם 4 מ-5 לשלוש, ובכל זאת קלע הכי הרבה מהשחקנים בקבוצתו עם 19 נקודות.

כעת, דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו עם מאזן של שמונה ניצחונות לצד שלושה הפסדים, כאשר הכוכב האדום בלגרד ניצחה במקביל ועם אותו מאזן בדיוק, וכרגע עדיין הפועל ראשונה ביורוליג. ז’לגיריס תשחק הערב (18:00) נגד דובאי. אם תנצח, גם היא תגיע למאזן דומה לשל הישראלים ושל הסרבים, והמשחק הבא של הפועל ביורוליג הוא ביום חמישי (21:30) נגד מילאנו באיטליה.

קולין מלקולם (הפועל ת"א)קולין מלקולם (הפועל ת"א)

בהפועל ת”א התאכזבו מאוד מההפסד: “לא הופענו התקפית, זה הפסד כואב מאוד, אבל כמו שלא עפנו לשמיים בניצחונות גם לא נצא מפרופורציות בהפסדים. נכנעו לאלופת אירופה בחוץ, ובמשחק מאוד רע שלנו גם היו רגעים שעם קצת יותר ריכוז היינו גם עוקצים את המשחק הזה. לא ניקח הרבה מהמשחק, אולי כלום, לא הגיע לנו לנצח, אבל הפנים כבר לדרבי, יש לנו חוב מהדרבי הקודם”.

כלל המועדון בלי יוצא מן הכלל, מהשחקנים ועד צוות האימון, יגיע לישראל לקראת המפגש היוקרתי נגד מכבי תל אביב בליגה, מפגש אותו תארח הפועל תל אביב ביום שני (20:50) במסגרת ליגת ווינר סל. האדומים ימריאו ישירות ממינכן בשעות הצהריים, יגיעו לארץ אחר הצהריים ומיד יחלו בהכנות לקראת ההתמודדות נגד עודד קטש והשחקנים שלו.

גג'ונתן מוטלי (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

אלייז’ה בראיינט סיכם את ההפסד בסיום ההתמודדות: “פנרבחצ’ה הייתה הקבוצה הטובה יותר במשחק הזה, היא שיחקה טוב מאוד בהגנה, החטאנו הרבה זריקות. אני יכול רק להוריד את הכובע שלי בפני היריבה, אבל זאת עונה ארוכה מאוד ואנחנו צריכים ללמוד מההפסד הזה ולהתקדם הלאה”.

