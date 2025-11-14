מחמאות בנבחרת לגלזר, תלונות על תנאי המגרש

בנבחרת ישראל יצאו ברגשות מעורבים אתמול (חמישי) מהמשחק מול נבחרת ליטא, שהסתיים בתוצאה מאופסת. האכזבה נבעה בעיקר מהמשחק ההתקפי שהיה עקר משערים ולא הבליט את האיכויות של שחקני ההתקפה, אבל מצד שני, בנבחרת היו מרוצים מכך שגם ביום פחות טוב שלה, היא לא ספגה.

“פעם במשחקים כאלה, כשלא הולך, היינו סופגים ויורדים מנוצחים. הפעם, קו ההגנה עבד טוב וגם אלה שנכנסו כמחליפים עשו עבודה טובה. עלינו בהרכב סופר התקפי, שהיה צריך למצוא את הרשת, אבל יש משחקים כאלה שהדברים פחות הולכים. בכל אופן, צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה במשחקים מהסוג הזה, ולבוא הכי מוכנים למשחק מול מולדובה ביום ראשון כדי לסיים את הקמפיין בניצחון ובטעם טוב”, אמרו בנבחרת.

אחת הטענות העיקריות שהושמעו מצד אנשי הנבחרת הייתה לגבי משטח הדשא בקובנה: “זה לא אמור לשמש תירוץ, אבל משטח הדשא היה גרוע מאוד. אנשים אולי לא ראו דרך המסך, אבל המגרש בחלקים גדולים היה בוצי ולא ישר”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

המאמן הלאומי, רן בן שמעון, יכול היה להיות מרוצה מכך שלא מעט שחקנים זכו להזדמנות אחרי שבמשחקים הקודמים פחות שיחקו. בין השחקנים שזכו לדקות היו גבי קניקובסקי ועידן טוקלומטי שנכנס כמחליף. בנבחרת אמנם היה קשה למצוא שחקן שדה מצטיין, מה שגרם לפרגן בעיקר לשוער עומרי גלזר, שבמספר הצלות מנע מהנבחרת מבוכה וידע לשמור על רשת נקייה.

לקראת מולדובה, בן שמעון צפוי לערוך מספר שינויים, ביניהם חזרתם להרכב של אלי דסה ודור פרץ, שנכנסו כמחליפים והוסיפו רענון למשחק של הכחולים-לבנים, שהיה רדום מאוד עד אותם חילופים. כמו כן, בנבחרת אופטימיים לגבי כשירותו של מחמוד ג'אבר, שכבר חזר להתאמן באופן מלא ונמצא בתמונת ההרכב.