יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:45
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

מחמאות בנבחרת לגלזר, תלונות על תנאי המגרש

אחרי ה-0:0 במשחק הידידות מול ליטא, בנבחרת יצאו ברגשות מעורבים: "פעם במשחקים כאלו היינו מפסידים", והוסיפו: "זה לא תירוץ, אבל המשטח היה רע"

|
שחקני נבחרת ישראל באים להודות לקהל שהגיע לעודד (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל באים להודות לקהל שהגיע לעודד (ראובן שוורץ)

בנבחרת ישראל יצאו ברגשות מעורבים אתמול (חמישי) מהמשחק מול נבחרת ליטא, שהסתיים בתוצאה מאופסת. האכזבה נבעה בעיקר מהמשחק ההתקפי שהיה עקר משערים ולא הבליט את האיכויות של שחקני ההתקפה, אבל מצד שני, בנבחרת היו מרוצים מכך שגם ביום פחות טוב שלה, היא לא ספגה. 

“פעם במשחקים כאלה, כשלא הולך, היינו סופגים ויורדים מנוצחים. הפעם, קו ההגנה עבד טוב וגם אלה שנכנסו כמחליפים עשו עבודה טובה. עלינו בהרכב סופר התקפי, שהיה צריך למצוא את הרשת, אבל יש משחקים כאלה שהדברים פחות הולכים. בכל אופן, צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה במשחקים מהסוג הזה, ולבוא הכי מוכנים למשחק מול מולדובה ביום ראשון כדי לסיים את הקמפיין בניצחון ובטעם טוב”, אמרו בנבחרת.

אחת הטענות העיקריות שהושמעו מצד אנשי הנבחרת הייתה לגבי משטח הדשא בקובנה: “זה לא אמור לשמש תירוץ, אבל משטח הדשא היה גרוע מאוד. אנשים אולי לא ראו דרך המסך, אבל המגרש בחלקים גדולים היה בוצי ולא ישר”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

המאמן הלאומי, רן בן שמעון, יכול היה להיות מרוצה מכך שלא מעט שחקנים זכו להזדמנות אחרי שבמשחקים הקודמים פחות שיחקו. בין השחקנים שזכו לדקות היו גבי קניקובסקי ועידן טוקלומטי שנכנס כמחליף. בנבחרת אמנם היה קשה למצוא שחקן שדה מצטיין, מה שגרם לפרגן בעיקר לשוער עומרי גלזר, שבמספר הצלות מנע מהנבחרת מבוכה וידע לשמור על רשת נקייה.

לקראת מולדובה, בן שמעון צפוי לערוך מספר שינויים, ביניהם חזרתם להרכב של אלי דסה ודור פרץ, שנכנסו כמחליפים והוסיפו רענון למשחק של הכחולים-לבנים, שהיה רדום מאוד עד אותם חילופים. כמו כן, בנבחרת אופטימיים לגבי כשירותו של מחמוד ג'אבר, שכבר חזר להתאמן באופן מלא ונמצא בתמונת ההרכב.

