יום שישי, 14.11.2025 שעה 02:09
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

רונאלדו הבטיח שיהיה "ילד טוב", וסיים עם אדום

הפורטוגלי ציפה מראש לאווירה עוינת באירלנד והבטיח להתנהג בבגרות, אך לבסוף לעג לשחקן היריבה וסיים מוקדם את המשחק לאחר ששלח מרפק שפגע באושה

|
כריסטיאנו רונאלדו יורד למקלחת מוקדמת (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו יורד למקלחת מוקדמת (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו קיווה להמשיך הערב (חמישי) את הספירה שלו לעבר 1,000 שערים בקריירה, שכרגע עומדת על 952, אך לצערו הפעם הדברים הלכו אחרת כשהוא הורחק מול אירלנד.

הפנומן שלח מרפק גס ללא כדור לדארה אושה אירי, ולאחר המהלך הלא ספורטיבי נשלח לחדר ההלבשה כבר בדקה ה-63 של המשחק במוקדמות מונדיאל 2026.

זה לא היה האירוע היחיד סביבו הערב: כריסטיאנו רונאלדו צולם חמש דקות לפני ההרחקה כשהוא עושה תנועה של בכי עם ידיו לעבר נייתן קולינס.

רונאלדו לועג לנייתן קולינס (IMAGO)רונאלדו לועג לנייתן קולינס (IMAGO)

כל זאת מגיע על רקע מתיחות שהייתה לפני המשחק בין רונאלדו לקהל האירי. לאחר אירועים מהמשחק הקודם בין הצדדים, הכוכב ספג בוז מהאוהדים המקומיים, שאף קראו בשמו של מסי לאחר ההרחקה.

בראיון לפני המשחק, רונאלדו התייחס לסיטואציה הנפיצה והבטיח דבר שכנראה לא היה יכול לעמוד בו: “אני נשבע שאנסה להיות ילד טוב. אני אוהב את האוהדים פה, עבורי זה תענוג לחזור לכאן. אני מקווה שהם לא יקראו בוז יותר מדי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
