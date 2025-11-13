יום חמישי, 19.02.2026 שעה 02:20
כדורסל עולמי  >> יורוליג

במחצית נגד פנר: איטודיס צייץ והעלה סטורי

לפני המשחק של הפועל תל אביב נגד האלופה, המארחת ערכה טקס לאיטודיס, דדאס ומוטלי, כאשר המאמן היווני שיתף את התמונה בהפסקה בין הרבע השני לשלישי

|
דימיטריס איטודיס (הפועל ת
דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב הגיעה למינכן כדי להתארח אצל פנרבחצ’ה, כאשר המשחק לא התקיים בטורקיה. מי שבעברם היו חלק מהמועדון הטורקי הם דימיטריס איטודיס וסטפנוס דדאס, על הקווים, וג’ונתן מוטלי שהיה סנטר הקבוצה לפני שהגיע לאדומים.

אז לפני המשחק, אלופת אירופה ערכה טקס מכובד לשני המאמנים ולגבוה, והם הצטלמו עם אנשי המועדון וקיבלו שי קטן. את התמונה של הטקס דימיטריס איטודיס העלה לרשתות, כאשר הוא עשה זאת במחצית, בין הרבע השני לרבע השלישי.

המאמן היווני העלה סטורי לאינסטגרם של הטקס וגם צייץ ב-X (לשעבר טוויטר), כאשר ב-X הוא עשה ריפוסט לפוסט רשמי של העמוד של פנרבחצ’ה.

הסטורי של דימיטריס איטודיס (צילום מסך)הסטורי של דימיטריס איטודיס (צילום מסך)
הטוויטר של דימיטריס איטודיס (צילום מסך)הטוויטר של דימיטריס איטודיס (צילום מסך)

סביר להניח שלאיטודיס יש מנהל סושיאל שאחראי על ניהול הרשתות שלו, ואם אכן כך אז הוא זה שבחר לפרסם את התמונה מהטקס בזמן המשחק.

