לאפורטה: עובדים על פסל לליאו מסי בקאמפ נואו

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, אישר כי המועדון פועל להקמת פסל של הקפטן ואגדת המועדון, ליאו מסי, באצטדיון ספוטיפיי קאמפ נואו המשופץ. מדובר במחווה הגדולה הראשונה לכדורגלן הגדול ביותר בתולדות המועדון, שינציח את מקומו ההיסטורי של הארגנטינאי.

לאפורטה חשף את התוכנית המרגשת במהלך הצגת ספר של העיתונאי צ’אבי טורס. הנשיא ניצל את הבמה כדי לדבר על הקשר הנצחי בין מסי למועדון: “מסי תמיד יהיה מקושר לבארסה, הוא יודע שהדלתות פתוחות בפניו. יש לנו כבוד מוחלט אליו, והוא ראוי למחווה הטובה ביותר מברצלונה.

“צריך להיות לו פסל בספוטיפיי קאמפ נואו, כמו של קרוייף וקובאלה. הוא אחד מאותם שחקנים אייקונים שהשאירו חותם”, המשיך לאפורטה והדגיש את ייחודו של זוכה שמונה כדורי הזהב. הוא הוסיף כי “דנו בכך בישיבה ואנחנו עובדים על זה. המשפחה צריכה להסכים, וכל אוהדי ברצלונה ירצו בכך”.

ליאו מסי, באצטדיון (אינסטגרם)

ההכרזה מגיעה ימים ספורים לאחר שמסי ערך ביקור מפתיע באצטדיון. הכוכב הארגנטינאי שיתף תמונות מתוך המגרש המחודש, וגם העניק ריאיון בו דיבר על הנסיבות המפתיעות סביב עזיבתו את הקבוצה ב-2021 ועל רצונו לחזור למועדון ולעיר בעתיד.