יום חמישי, 19.02.2026 שעה 02:19
כדורגל עולמי

לאפורטה: עובדים על פסל לליאו מסי בקאמפ נואו

נשיא ברצלונה הכריז כי במועדון מעוניינים לספק מחווה ראויה לשחקן הגדול בתולדות המועדון: "דנו בכך. משפחתו צריכה להסכים, וכל אוהד ירצה בכך"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, אישר כי המועדון פועל להקמת פסל של הקפטן ואגדת המועדון, ליאו מסי, באצטדיון ספוטיפיי קאמפ נואו המשופץ. מדובר במחווה הגדולה הראשונה לכדורגלן הגדול ביותר בתולדות המועדון, שינציח את מקומו ההיסטורי של הארגנטינאי.

לאפורטה חשף את התוכנית המרגשת במהלך הצגת ספר של העיתונאי צ’אבי טורס. הנשיא ניצל את הבמה כדי לדבר על הקשר הנצחי בין מסי למועדון: “מסי תמיד יהיה מקושר לבארסה, הוא יודע שהדלתות פתוחות בפניו. יש לנו כבוד מוחלט אליו, והוא ראוי למחווה הטובה ביותר מברצלונה.

“צריך להיות לו פסל בספוטיפיי קאמפ נואו, כמו של קרוייף וקובאלה. הוא אחד מאותם שחקנים אייקונים שהשאירו חותם”, המשיך לאפורטה והדגיש את ייחודו של זוכה שמונה כדורי הזהב. הוא הוסיף כי “דנו בכך בישיבה ואנחנו עובדים על זה. המשפחה צריכה להסכים, וכל אוהדי ברצלונה ירצו בכך”.

ליאו מסי, באצטדיון (אינסטגרם)ליאו מסי, באצטדיון (אינסטגרם)

ההכרזה מגיעה ימים ספורים לאחר שמסי ערך ביקור מפתיע באצטדיון. הכוכב הארגנטינאי שיתף תמונות מתוך המגרש המחודש, וגם העניק ריאיון בו דיבר על הנסיבות המפתיעות סביב עזיבתו את הקבוצה ב-2021 ועל רצונו לחזור למועדון ולעיר בעתיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */