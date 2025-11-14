יום חמישי, 19.02.2026 שעה 02:19
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
67-65ישראל1
30-31נורבגיה2
11-11סלובניה3
10-01בוסניה4
15-32הולנד5

"נצטרך להיות ערמומיים ואמיצים מול נורבגיה"

גיא לוזון, מאמן הנבחרת הצעירה, לקראת המחזור ה-4 במוק' היורו הערב (19:45): "אתגר גדול, נבוא לנצח". תאי עבד: "הכל פתוח, רוצים לטרוף את הדשא"

|
גיא לוזון (רדאד ג'בארה)
גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

נבחרת ישראל הצעירה תפגוש הערב (שישי, 19:45) את נבחרת נורבגיה במסגרת המחזור הרביעי של מוקדמות היורו עד גיל 21. החבורה של גיא לוזון פתחה את הקמפיין עם שלוש תוצאות תיקו – 0:0 נגד בוסניה, 2:2 נגד הולנד ו-1:1 נגד סלובניה. המאמן הלאומי דיבר לקראת ההתמודדות נגד הנורבגים.

גיא לוזון: “אנחנו מוכנים, למדנו את נורבגיה ואת העוצמה שלה. היא נבחרת מצוינת שגברה 0:5 על סלובניה, נבחרת פיזית, אגרסיבית, מהירה עם טכניקה ואנחנו נצטרך להיות ערמומיים ואמיצים כדי לעבור את המשוכה הזו. מבחינת הסגל, הסגל שלנו מלא למעט עידו כהן שעדיין פצוע ולא יהיה. אנחנו בהכנות מקסימליות”.

על כמה הוא רוצה לארח שוב בישראל: “לצערי כבר מעל שנתיים אנחנו לא מארחים בישראל, אני חושב שכרגע אנחנו כבר יכולים, אבל זה לא רלוונטי. כרגע הונגריה זה הבית שלנו וכל הקמפיין הוא קמפיין חוץ למעשה, אבל זה לא תירוץ”.

גיא לוזון ותאי עבד לקראת נורבגיה

עוד מהאיש על הקווים של הנבחרת הצעירה: “אנחנו נמצאים בבית מוות, של נבחרות מצוינות, אין נבחרת חלשה בבית הזה וכשמסתכלים על התוצאות רואים את זה. אנחנו באים לקחת את מלוא שלוש הנקודות, ברור שזה אתגר גדול, אבל אנחנו באים לעשות את זה”.

גם תאי עבד דיבר: “אני חושב שאנחנו מגיעים למשחק הכי מאתגר בבית, נורבגיה מעולה, אך אנחנו מגיעים מאוד מוכנים אחרי 3 משחקים בהם עבדנו קשה על המגרש. אנחנו מחכים בקוצר רוח לניצחון הראשון שלנו, הצוות וכולם מגיעים בגישה פנטסטית. אנחנו נבחרת מגובשת מאוד, רוצים לטרוף את הדשא”.

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

הישראלי שמשחק בקבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן סיכם: “כל הנבחרות בבית טובות, גם אנחנו, הם (נורבגיה) פייבוריטים על הנייר, אבל כל משחק פתוח פה לדעתי. אנחנו ראויים לקחת נקודות ונעשה הכל בשביל זה, אני רואה שכולם מחכים לטרוף את הדשא”.

