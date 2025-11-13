יום חמישי, 19.02.2026 שעה 02:19
זמנית: אייל קרן יאמן את נבחרת הנשים בכדורמים

אחרי הפרידה מדימטריס מברוטאס, באיגוד הכדורמים החליטו למנות מאמן חדש עד להחלטה סופית לגבי מחליפו. הערכה: בתוך שבועיים ימונה מאמן לאומי חדש

נבחרת הנשים בכדורמים (איגוד הכדורמים)
נבחרת הנשים בכדורמים (איגוד הכדורמים)

אייל קרן מונה באופן זמני למאמן נבחרת הנשים בכדורמים. לאחר הפרידה מהמאמן דימטריס מברוטאס לאחר תשע שנים בתפקיד, הנהלת האיגוד החליטה היום (חמישי) על מאמן חדש עד להחלטה סופית לגבי המחליף הקבוע.

האיגוד קבע כי אייל קרן ימונה למאמן זמני, כאשר עידו בינקוביץ’ ימשיך בתפקיד עוזר המאמן, בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית. כל זאת, עד שייבחר מאמן לאליפות אירופה שתיפתח ב-26 בינואר 2026.

בינתיים מונתה ועדת איתור שצפויה להתכנס בתחילת השבוע כדי לבחון את רשימת המועמדים הסופיים, כאשר לאיגוד הוצעו מועמדים מישראל ומאירופה. לפי ההערכות, בתוך כשבועיים תתקבל ההחלטה לגבי זהות המאמן הבא של נבחרת הנשים.

