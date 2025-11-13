יום חמישי, 19.02.2026 שעה 02:19
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

נקודה מהמונדיאל: נורבגיה גברה 1:4 על אסטוניה

הולאנד וחבריו המשיכו לפרק את הבית הישראלי ונמצאים במרחק נגיעה מהעפלה היסטורית, צמדים לשחקן סיטי ולסורולות'. ניצחונות חשובים להונגריה ואיסלנד

|
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

מוקדמות מונדיאל 2026 חזרו הערב (חמישי) לפעילות בפגרת הנבחרות שתכריע סופית את העולות הישירות מהבתים. במשחקים המוקדמים, נורבגיה המשיכה לפרק עם 1:4 מול אסטוניה, הונגריה ניצחה 0:1 את ארמניה ואיסלנד סיימה ב-0:2 מול אזרבייג’ן.

נורבגיה – אסטוניה 1:4

בבית הישראלי, הנבחרת המובילה המשיכה להראות דומיננטיות בבית. לאחר מחצית מאופסת היא יצאה לבליץ במחצית השנייה: אלכסנדר סורולות’ כבש צמד בשתי דקות (50’, 52’) וארלינג הולאנד הוסיף צמד משלו בדקות 56 ו-62. שער מצמק של רבו סארמה נתן שער ניחומים לאורחת בדרך ל-1:4.

בזכות הניצחון, נורבגיה נמצאת במרחק של נקודה בלבד מהעפלה היסטורית למונדיאל, שתהיה העפלה ראשונה לטורניר גדול מאז שנת 2000. מעשית היא כבר למעשה העפילה, מאחר והפרש השערים שלה גדול ב-17 מזה של איטליה השנייה. כדי להעפיל, האיטלקים יצטרכו לנצח בהפרש של 9 שערים במחזור הסיום.

ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

ארמניה – הונגריה 1:0

במשחק במסגרת הבית הפורטוגלי, ההונגרים השיגו שלוש נקודות חשובות שקירבו אותם לפחות לפלייאוף, ואף הלחיצו את פורטוגל שהפסידה בהמשך ויצרה בית צפוף. לקראת מחזור הסיום, פורטוגל ראשונה עם 10 נקודות, הונגריה שנייה עם 8 ואירלנד שלישית עם 7.

משחק החוץ לא היה פשוט, אך ברנבס וארגה הצליח להכריע בדקה ה-33 מבישול של דומיניק סובוסלאי מליברפול והעניק להונגריה 0:1 בסיום.

אזרבייג’ן – איסלנד 2:0

במשחק המוקדם האחרון השיגו האיסלנדים ניצחון קריטי. אלברן גודמונדסון מפיורנטינה כבש בדקה ה-20 את שער היתרון, סבריר אינגאסון הכפיל בדקה ה-39 וקבע את תוצאת הסיום, 0:2.

בזכות הניצחון, איסלנד נצמדה לאוקראינה ועלתה למקום השני בזכות הפרש שערים, כשלשתי הנבחרות 7 נקודות. במקום הראשון נמצאת צרפת שהעפילה רשמית, והקרב שנותר הוא בין השתיים על המקום בפלייאוף, כשהן ייפגשו ראש בראש במחזור הנעילה.

