בראיינט זכה בפרס שחקן המחזור של היורוליג

הגארד הנהדר של הפועל תל אביב, אלייז’ה בראיינט, זכה לכבוד כאשר קיבל את פרס השחקן המצטיין של המחזור העשירי ביורוליג. בראיינט רשם פתיחה מצוינת לשבוע הכפול במפעל הבכיר ביבשת כאשר הוביל את קבוצתו לניצחון אדיר על באסקוניה.

אלוף היורוליג לשעבר רשם 24 נקודות באחוזים מצוינים מהשדה, הוסיף 9 ריבאונדים, 4 אסיסטים וחטיפה על מנת לסחוף את האדומים למאזן 2:8 במעלה טבלת היורוליג.

בראיינט מוכיח פעם אחר פעם כי הוא שחקן שובר שוויון ברמה האירופית, ושהוא הבאנקר הגדול של דימיטריס איטודיס. תואר שחקן המחזור רק מעצים זאת.