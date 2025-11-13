יום שישי, 14.11.2025 שעה 02:02
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
13558-6387בחצ'שהיר קולג'י1
12550-6087א. לובליאנה2
11651-6857קלוז'3
10536-5816הפועל ירושלים4
10590-6057רייר ונציה5
10667-6407נפטונאס6
10602-5707מנרסה7
10590-5587אריס סלוניקי8
9522-5136וורוצלאב9
7678-5467המבורג10
 בית 2 
13485-5677בורק1
12534-6167טורק טלקום2
12570-6387בשיקטאש3
12549-6097בודוצ'נוסט4
11655-6257אולם5
10571-5477לונדון ליונס6
10600-5387טרנטו7
9564-5697שמניץ8
8632-5507לייטקבליס9
8629-5307פאניוניוס10

קשיוס ווינסטון זכה בשחקן המחזור של היורוקאפ

הגארד התזזיתי של הפועל י-ם קטף את התואר לאחר ההצגה שלו (35 נקודות) בניצחון החשוב על נפטונאס. פעם שלישית ברציפות ששחקן מהקבוצה זוכה לכבוד

|
קשיוס ווינסטון (אחר)
קשיוס ווינסטון (אחר)

השבוע הנהדר של הפועל ירושלים המשיך היום (חמישי), כאשר שחקן הקבוצה קשיוס ווינסטון זכה בתואר שחקן המחזור של היורוקאפ, לאחר שהוביל את הקבוצה מהבירה לניצחון 93:110 על נפטונאס.

הגארד רשם 35 נקודות באחוזים נהדרים מהשדה, כולל חמש שלשות, והעניק לקבוצתו ניצחון חשוב במסגרת המפעל השני בחשיבותו ביבשת. ווינסטון הוסיף 2 ריבאונדים, 3 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת וסחט 7 עבירות.

זהו השבוע השלישי ברציפות בו שחקן של ירושלים זוכה לכבוד להיבחר לשחקן השבוע, לאחר שג’ארד הארפר היה ה-MVP של מחזור 5 וחלק את התואר של מחזור 6 עם שני שחקנים נוספים.

