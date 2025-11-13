ברצלונה תחזור לשחק בקאמפ נואו אחרי הפגרה?

האם זה סוף סוף יקרה? ברצלונה הגישה היום (חמישי), את כל המסמכים הנדרשים לעיריית העיר, לקראת הבדיקה שצפויה להיערך בימים הקרובים, שתקבע סופית את מועד החזרה של הקבוצה לקאמפ נואו.

על פי ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, אם הביקורת תצלח, אלופת ספרד תוכל לחזור לאצטדיון האגדי כבר החודש. מיד לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, בארסה מארחת את אתלטיק בילבאו, שם קשה יהיה לראות אותה מצליחה לעשות זאת באצטדיון האגדי, שכן המועד מאוד קרוב.

במקרה שלא יימצאו שום ליקויים הדורשים תיקון, כפי שכבר קרה מספר פעמים בעבר, הבלאוגרנה תוכל לחזור לקאמפ נואו כבר מול דפורטיבו אלאבס, ביום שבת ה-29 לחודש. שלושה ימים לאחר מכן, המגרש צפוי לארח משחק הרבה יותר רציני, כשהחבורה של האנזי פליק תפגוש את אתלטיקו מדריד.

ליאו מסי בקאמפ נואו (אינסטגרם)

כזכור, ברצלונה כבר ערכה אימון פתוח מול הקהל שלה באצטדיון האגדי בשבוע שעבר, זאת על מנת לבדוק שהכל עובד מבחינה לוגיסטית לקראת הדבר האמיתי. בין לבין, ליאו מסי הספיק לבקר ולבדוק בעצמו את המקום מקרוב. אם המועדון יקבל אישור השבוע, הוא יוכל כבר להכניס תפוסה של כ-45,000 צופים.