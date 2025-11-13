עירוני נס ציונה נפרדה מאחד השחקנים הזרים שלה

עירוני נס ציונה והשחקן אנדרה קורבלו, הגיעו לסיכום על פרידה. רכז נבחרת פוארטו ריקו חתם בקבוצה מהשפלה באוגוסט האחרון, אך לא הצליח להשאיר חותם, ועקב פציעה, לא שותף באף משחק ליגה לאורך הקדנציה שלו בכתום. הגארד שיחק עם הכתומים בגביע ווינר, והעמיד ממוצעים יפים של 14 נקודות, 4 אסיסטים ו-2.5 חטיפות ב-26 דקות למשחק.

הגארד הצטרף לחבורה של עמית שרף לאחר שאת העונה החולפת בילה במדי אתלטיקוס דה סן חרמאן מהליגה הפורטוריקנית, שם העמיד ממוצעים של 12.6 נקודות למשחק, אליהן הוסיף 5.9 אסיסטים ו-4.3 ריבאונדים. זאת, למעשה, הייתה השנה הראשונה שלו כשחקן מקצועני, אחרי שסיים את קריירת הקולג’ים שלו בתום 5 עונות, בהן שיחק באילינוי, סיינט ג’ונס ודרום מיסיסיפי.

מהמועדון נמסר: “אנחנו מודים לאנדרה על תקופתו במועדון ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך”. נס ציונה לא מבזבזת זמן, ושהיא כבר מחפשת רכז חדש שיחליפו. במחזור האחרון, רשמה את ניצחונה הראשון העונה בליגה, לאחר שגברה 55:81 על הפועל גליל עליון בכפר בלום. בקבוצה יקוו כי יצליחו לנצל זאת בכדי לצאת לדרך חדשה ולטפס בטבלת הליגה.