יום חמישי, 13.11.2025 שעה 15:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ברנאל זומן לסגל קטלוניה מול פלסטין ועבד יאסין

הקשר בן ה-19 צפוי לשחק מחצית ביום שלישי במונז'ואיק כחלק מתוכנית שגיבשו בבארסה. הוא גם ישותף במשחק אימון מול הנוער של ברצלונה, בה משחק גורן

|
מארק ברנאל (IMAGO)
מארק ברנאל (IMAGO)

קשר ברצלונה, מארק ברנאל, ישחק עם נבחרת קטלוניה מול פלסטין ושוער בני סכנין, עבד יאסין, שייערך ביום שלישי באצטדיון מונז’ואיק. הכישרון בן ה-19 נכלל בסגל שזימן מאמן נבחרת קטלוניה, ג’רארד לופס, והוא צפוי לשחק כ-45 דקות, במסגרת תוכנית שיקום ייעודית שבנו עבורו במועדון. זאת במטרה להחזירו בהדרגה לכושר משחק מלא אחרי הפציעה הקשה שעבר.

ברנאל שנפצע לפני כשנה עם קרע ברצועות ובמניסקוס, כבר קיבל לפני מספר שבועות את האישור הרפואי לשוב לפעילות ואף התאמן עם הקבוצה הבוגרת וחזר לשחק, אבל הוא ממעט לקבל דקות. האנזי פליק עדיין לא חושב שברנאל מוכן למשחק באינטנסיביות גבוהה ולכן הוא מקבל לכל היותר מספר דקות מדי פעם.

לאחרונה אף בבארסה הטילו וטו על זימונו של ברנאל לנבחרת הצעירה של ספרד בשל כושרו הגופני, אבל הוא כן ישחק עם נבחרת קטלוניה. מבחינת בארסה, המשחק מול פלסטין הוא צעד מבוקר בדרך חזרה לשגרה תחרותית, עוד שלב בתהליך החזרה המדורג של אחד השחקנים המבטיחים ביותר שצמחו באקדמיה של ברצלונה.

עבד יאסין (עמרי שטיין)עבד יאסין (עמרי שטיין)

בברצלונה רואים בתקופת פגרת הנבחרות הזדמנות מצוינת להמשיך להכניס את ברנאל לקצב. הקשר ישתתף גם במשחק אימון פנימי של ברצלונה אתלטיק עם שחקני קבוצת הנוער, בה משחק אוריין גורן הישראלי. ברנאל יקבל דקות נוספות במשחק כדי לשפר את הכושר ולתרגל מצבים במשחק אמיתי. “המטרה היא לא למהר, אלא להחזיר אותו בצורה חכמה, הוא חשוב מדי למועדון", הסבירו בבארסה.

במועדון מאמינים כי החודשים הקרובים יהיו מכריעים עבור ברנאל: סוף 2025 ותחילת 2026 צפויים להיות רצופי משחקים וצפיפות בלוח הזמנים, ופליק יודע שברנאל בכושר טוב יכול להפוך לנכס משמעותי.

