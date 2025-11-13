תובע האיגוד דורש: הרחקת מקריי מ-2 משחקים ע"ת

התובע של איגוד הכדורסל, עו”ד איתמר ליפנר, הגיש את דרישותיו בעקבות אירועי משחק ליגת העל בין הפועל חולון לעירוני קריית אתא שהתקיים ב־10 בנובמבר, זאת לאחר שעיין בדו"ח השיפוט ובדו"ח המשקיף. מהדו"חות עולה כי בדקה 6:34 לסיום הרבע השני התפרעו אוהדי חולון ביציע שמאחורי ספסל קריית אתא, ובמהלך המהומה נזרק בקבוק מים לעבר אנשי הספסל, אירוע שהוביל להפסקת המשחק לחמש דקות עד להתערבות אנשי האבטחה.

עוד צוין כי במהלך המשחק נשמעו פעמיים קריאות גזעניות מצד אוהדי חולון כלפי אחד משחקני קריית אתא, פעם בסיום הרבע השני ופעם נוספת בדקה 1:46 לסיום הרבע הרביעי, כאשר אנשי חולון לא פעלו כלל כדי להשתיק את הקריאות.

בנוסף, על פי דו"ח השיפוט, מיד לאחר שריקת הסיום ניגש שחקן חולון, ג'ורדן מקריי, אל השופט ניר מאירסון באופן מאיים, כשהוא מצביע לעברו בתנועת אצבע מאשימה ומקלל אותו. האירוע החמיר עד שחבר לקבוצה נאלץ להפריד בין מקריי לשופט, והשחקן המשיך לקלל גם לאחר שעוכב, באמירות באנגלית כגון: “you are fu****’ bad”, “f*** you”.

על סמך ממצאים אלה, החליט ליפנר להעמיד לדין את הפועל חולון בגין התפרעות אוהדים ולבקש מבית הדין לקבוע קנס כספי שלא יפחת מ־9,000 ש"ח בפועל. בנוסף, הוא מבקש להעמיד את המועדון לדין בגין קריאות גזעניות ולגזור על הקבוצה קנס כספי כבד בפועל.

ביחס לשחקן ג'ורדן מקריי, החליט ליפנר להעמידו לדין בגין העלבת שופטי המשחק, ולבקש מבית הדין לגזור עליו קנס כספי כבד והרחקה משני משחקים על תנאי, שייכנס לתוקף אם יחזור לנהוג באופן דומה עד לסיום עונת המשחקים הנוכחית.