יום חמישי, 13.11.2025 שעה 13:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

תובע האיגוד דורש: הרחקת מקריי מ-2 משחקים ע"ת

עו"ד ליפנר דרש לקנוס את שחקן חולון ולהשעותו במקרה חוזר של העלבת שופט, וזאת בעקבות אירועי המשחק מול קריית אתא. דרישה לקנס גם נגד הקבוצה בסגול

|
ג'ורדן מקריי עולה לסל (רועי כפיר)
ג'ורדן מקריי עולה לסל (רועי כפיר)

התובע של איגוד הכדורסל, עו”ד איתמר ליפנר, הגיש את דרישותיו בעקבות אירועי משחק ליגת העל בין הפועל חולון לעירוני קריית אתא שהתקיים ב־10 בנובמבר, זאת לאחר שעיין בדו"ח השיפוט ובדו"ח המשקיף. מהדו"חות עולה כי בדקה 6:34 לסיום הרבע השני התפרעו אוהדי חולון ביציע שמאחורי ספסל קריית אתא, ובמהלך המהומה נזרק בקבוק מים לעבר אנשי הספסל, אירוע שהוביל להפסקת המשחק לחמש דקות עד להתערבות אנשי האבטחה.

עוד צוין כי במהלך המשחק נשמעו פעמיים קריאות גזעניות מצד אוהדי חולון כלפי אחד משחקני קריית אתא, פעם בסיום הרבע השני ופעם נוספת בדקה 1:46 לסיום הרבע הרביעי, כאשר אנשי חולון לא פעלו כלל כדי להשתיק את הקריאות.

בנוסף, על פי דו"ח השיפוט, מיד לאחר שריקת הסיום ניגש שחקן חולון, ג'ורדן מקריי, אל השופט ניר מאירסון באופן מאיים, כשהוא מצביע לעברו בתנועת אצבע מאשימה ומקלל אותו. האירוע החמיר עד שחבר לקבוצה נאלץ להפריד בין מקריי לשופט, והשחקן המשיך לקלל גם לאחר שעוכב, באמירות באנגלית כגון: “you are fu****’ bad”, “f*** you”.

על סמך ממצאים אלה, החליט ליפנר להעמיד לדין את הפועל חולון בגין התפרעות אוהדים ולבקש מבית הדין לקבוע קנס כספי שלא יפחת מ־9,000 ש"ח בפועל. בנוסף, הוא מבקש להעמיד את המועדון לדין בגין קריאות גזעניות ולגזור על הקבוצה קנס כספי כבד בפועל.

ביחס לשחקן ג'ורדן מקריי, החליט ליפנר להעמידו לדין בגין העלבת שופטי המשחק, ולבקש מבית הדין לגזור עליו קנס כספי כבד והרחקה משני משחקים על תנאי, שייכנס לתוקף אם יחזור לנהוג באופן דומה עד לסיום עונת המשחקים הנוכחית.

