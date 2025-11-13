עיריית הרצליה מתכננת לשפץ את האצטדיון בעיר

עיריית הרצליה מתכננת לשפץ את האצטדיון בהרצליה ולהתאימו לליגה הלאומית, כך נחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE. בזמן שמכבי הרצליה נאלצת לנדוד ולארח משחקים בנתניה, ביום שלישי תתקיים ישיבת מועצה בעירייה ושם ידונו בתוכנית לשיפוץ האצטדיון המקומי ולהתאימו לדרישות הליגה הלאומית.

האצטדיון המיושן בהרצליה עומד ריק ולא יכול לארח משחקים בליגת המשנה. אמנם לאחרונה שופצו חדרי ההלבשה והכניסות למגרש, אבל הוא עדיין לא יכול לארח קהל ונדרשות התאמות נוספות. לכן בעירייה הכינו תוכניות לשיפוץ האצטדיון כך שכמות הקהל תוכל לעלות מ-890 ל-2,000 צופים, יוקמו מזנונים ויציע עיתונאים במיליוני שקלים.

המטרה של העירייה היא להשמיש את האצטדיון בחודשים הקרובים, כך שיעמוד בדרישות מנהלת הליגות לכדורגל ויוכל לארח משחקים בליגה הלאומית, על מנת שמכבי הרצליה תוכל לשחק בו. במקביל, ייעשה שיפוץ בסביבת האצטדיון, כולל הוספת שני מגרשי כדורגל לאימונים. ישיבת המועצה בעיריית הרצליה תצטרך לאשר את המהלך אותו מוביל עופר לוי מאגף הספורט בתמיכת ראש העיר, יריב פישר.

שחקני מכבי הרצליה (רועי כפיר)

בהמשך, לאחר השיפוץ הזה, העירייה תבחן את השלב הבא - שיפוץ האצטדיון כולו כך שיהיה מודרני ויוכל לארח משחקים בליגת העל עם 8,000 מקומות ישיבה. בימים אלה מכבי הרצליה נמצאת במקום השני בליגה הלאומית ועשויה להעפיל לליגת העל. לכן בעירייה בחנו את הנושא, אך בגלל העלויות לפרויקט שכזה עשויות להגיע עד ל-200 מיליון שקל, עדיין לא דנים בכך כרגע.

בסוף החודש עיריית הרצליה תקיים טקס הנחת אבן פינה ל”קונגרס”, שם יוקם גם היכל ספורט עם 4,500 מקומות ישיבה, בצמוד לאצטדיון הכדורגל בעיר. עלות הפרויקט לפי ההערכות תעמוד על 280 מיליון שקל, כאשר המדינה תעזור במימון האולם ב-35 מיליון שקלים.

מעיריית הרצליה נמסר: “עיריית הרצליה פועלת לקידום נושא שיפוצי האצטדיון. בישיבת מועצת העיר הקרובה אמור לעבור אישור להקצאת תקציב נוסף על מנת לשדרג האצטדיון ולהתאימו לצרכי הקבוצות”.