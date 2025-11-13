כדור השלג נעצר: 83:89 למכבי ת"א על בסקוניה

מכבי תל אביב סוף כל סוף סיימה בתוצאה שכולנו כל כך ייחלנו לה ועצרה את כדור השלג לאחר ארבעה הפסדים רצופים ביורוליג, כשבמחזור ה-11 שנפתח אמש (חמישי) ניצחה 83:89 את בסקוניה כש”אירחה” אותה באולם בבלגרד.

המשחק החל כשהצהובים הצליחו לפתוח פער על ירביתם הספרדית כשהיה זה לוני ווקר שכיכב והוביל אצל עודד קטש. ברבע השני, מכבי ת”א המשיכה עם היכולת הטובה, אך קובי סימונס היה זה שדאג שהמארחת לא תחמוק ותגדיל את הפער.

המחצית השנייה הייתה יותר צמודה, טי ג’יי ליף וג’יילן הורד הבעירו מנועים ונראו נהדר, אך סימונס ולוואווקבארוט היו אלה ששמרו בשביל הספרדים על מרחק סביר מהקבוצה הישראלית. לבסוף, מכבי ת”א ניצחה 83:89 את בסקוניה והצליחה לרשום ניצחון יורוליג ראשון מאז גברה על ריאל מדריד.

במשחקם הבא, הצהובים יחזרו למנורה על מנת להתמודד מול הפועל תל אביב בדרבי התל אביבי הלוהט. מן הצד השני של המתרס, הקבוצה מצפון ספרד תגיע לברצלונה למשחק קשה מבחינתה ותנסה להפתיע את הקטלונים.

קלעו למכבי ת”א: טי ג’יי ליף 19 נקודות, ג’יילן הורד 17 נק’, רומן סורקין 13 נק’ ו-6 אסיסטים, ג’ימי קלארק 11 נק’, לוני ווקר וג’ף דאוטין ג’וניור 10 נק’ כ”א, תמיר בלאט 4 נק’, וויל ריימן 3 נק’, אושיי בריסט 2 נק’.

קלעו לבסקוניה: טימותי לוואווקבארוט 19 נק’, קובי סימונס 12 נק’, חמידו דיאלו 11 נק’, טאדאס סדקרסקיס 9 נק’, מטאו ספאניולו 7 נק’, מרקוס הווארד, ממאדי דיאקטה וקלמנט פריץ’ 5 נק’ כ”א, מרקוויס נואל וקאליפה דיופ 4 נק’ כ”א, רודיונס קורוקס 2 נק’.

רבע ראשון: 18:22 למכבי ת”א

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד, רומן סורקין

חמישיית בסקוניה: קובי סימונס, ראפה וילאר, חמידו דיאלו, טאדאס סדקרסקיס, קאליפה דיופ

המשחק החל עם חטיפה נהדרת של לוני ווקר, הגארד דהר עד לסל וקלע מקרוב, אך קובי סימונס השוה את התוצאה עם שלשה. ג’יילן הורד קיבל את הכדור והוסיף שתי נקודות, מרקוס הווארד צימק עם שתיים משלו. טימותה לוואווקבארוט הפך עם ג’אמפ שוט נהדר, אך ווקר החזיר את ההובלה לצהובים עם סל מקרוב בדרך ל-7:9 למכבי.

ג'ף דאוטין ג'וניור קולע (דרגאן טשיץ')

רומן סורקין (דרגאן טשיץ')

מטאו ספאניולו ניגש לקו העונשין ודייק פעמיים, אך רומן סורקין עבר את הגנת הספרדים ועלה לליי אפ. טי ג’יי ליף קיבל את הכדור מתחת לסל וקלע. וויל ריימן ניגש לקו, אך דייק רק פעם אחת. 11:19 לצהובים. ליף קיבל את הכדור מתחת לסל פעם נוספת וקלע מקרוב. טיג’יי ליף סגר את הרבע עם שלשה מצוינת.

רבע שני: 43:53 למכבי ת”א

קובי סימונס קיבל את הכדור מתחת לסל ללא שומר והטביע יפה את הכדור, אך ריימן זרק מקרוב והגדיל את הפער. ג’ף דאוטין דייק והוסיף שתי נקודות לצהובים בדרך ל-24:33 ל”מארחים”. הווארד קיבל כדור נהדר מרודיונס קורוקס, שעבר את כל ההגנה הצהובה והגארד צלף מרחוק. ג’יילן הורד קיבל כדור נהדר מתמיר בלאט והרשים עם אליי אופ נפלא.

לוני ווקר (דרגאן טשיץ')

רומן סורקין (דרגאן טשיץ')

בלאט ממשיך ללהוט, הגארד נראה נהדר היום וצלף מאחורי הקשת. הצהובים מובילים 34:43. הורד היה מתחת לסל וקיבל כדור מסורקין, הפורוורד עלה יפה וקלע. סימונס כידרר בין כל שחקני מכבי, עלה בקלות לסל וקלע. רומן סורקין ניגש לקו ודייק פעמיים. סימונס הגיע אל מאחורי הקשת וצלף את הכדור, אך לאחר מכן, ליף תפס את הריבאונד וקלע מתחת לסל.

רבע שלישי: 68:71 למכבי ת”א

לוני ווקר ניגש לקו לשלוש זריקות לאחר שסחט עבירה בזריקה מאוחרי הקשת, אך דייק רק פעם אחת. סימונס תפס את הכדור מתחת לסל, עלה יפה וקלע. חמידו דיאלו זכה בריבאונד וקלע מתחת לסל. ספאניולו קיבל את הכדור מאחורי הקשת וצלף, אך הורד החזיר עם שתי נקודות משלו. 57:61 למכבי.

דאוטין קיבל את הכדור מאחורי הקשת והצליח לדייק, הורד ניגש לסל לאחר עבירה וקלע את שתי הזריקות, אך טאדאס סדקרסקיס הוסיף עוד שתי נקודות לבאסקים. לוואווקבארוט ניגש גם הוא לסל ודייק פעמיים. ג’ימי קלארק הרשים עם שלשה נהדרת.

ג'ף דאוטין ג'וניור (דרגאן טשיץ')

תמיר בלאט ואושיי בריסט (דרגאן טשיץ')

רבע רביעי: 83:89 למכבי ת”א

ליף קיבל את הכדור מאחורי הקשת ודייק בצורה נהדרת. מהלך קבוצתי נהדר הוביל את הכדור לטי ג’יי ליף שעלה לדאנק נפלא. רודוניוס ניגש לקו לאחר שסחט עבירה ודייק בשתי הזריקות. ליף קלע עם ג’אמפ שוט נפלא, מיד לאחר מכן הלהיב את הספסל הצהוב כשצלף משלוש.

טי ג'יי ליף עולה לסל (דרגאן טשיץ')

רומן סורקין קלע וסחט את העבירה, ניגש לקו ודייק. חמידו דיאלו הוסיף לבאסקים שתי נקודות. ג’יילן הורד ניגש לקו ודייק בשתי הזריקות. דיופ קאליפה קיבל את הכדור וקלע מקרוב.