יום חמישי, 13.11.2025 שעה 20:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

"מכבי ת"א מרגישה כמו שמשון ת"א של היורוליג"

רז שכניק, הפרשן והאוהד, ב"שיחת היום": "הבעלים צריכים להבין שבתקציבים כאלה אי אפשר להתחרות באירופה, הם צריכים למצוא משקיע". וגם: עופר ינאי

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
https://omny.fm/shows/onesport/13-11/embed?style=cover

מכבי תל אביב עם עונה לא טובה בכלל ביורוליג, בלשון המעטה, כשהיא במאזן שלילי של 8:2 וחולקת את המקום האחרון במפעל הבכיר ביבשת יחד עם וילרבאן. היום (חמישי) הפרשן, כתב ידיעות אחרונות ואוהד הקבוצה, רז שכניק, התראיין במסגרת תוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

היית בחתונה? התאוששת? איך היה?
”כן, מרשים, אוכל טוב והופעות”.

זו הייתה חתונה או הופעה?
”חתונה, היה רק שיר אחד נראה לי והרגשתי שזו מסיבת חתונה”.

איך אתה רואה את מכבי שלך?
”כדורסל כן?”.

כן.
”זה ברור שאנחנו לא בטופ האירופי, אני אמרתי את זה כבר מזמן ומרגיש לי כמו שמשון תל אביב של היורוליג”.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

ששמעון מזרחי לא יתעצבן.
”אין מה לעשות, זה מה שיש, אולי פעם היו תקציבים וכשהביאו את כל הכוכבים, אבל מאז יש פערים שרק הולכים וגדלים לטובת היווניות, הספרדיות וכו’, ובלי להרגיש ובלי יד אליהו, מכבי נראית כמו מכבי פתח תקווה. בדרבי ניצחו ואולי היה כיף וניצחו עוד משחק בשיניים, אבל זה רחוק”.

מה אתה מצפה כאוהד הקבוצה?
”שהבעלים יבינו שבתקציבים האלו אי אפשר להתחרות ולהעמיד קבוצה כזאת לאירופה. בגלל זה, אם אתה רוצה להתמודד בטופ האירופי, אז צריך להכניס שותפים עם כיסים יותר רחבים”.

כשהכדורסל יחזור לארץ, יהיה לך חשק לבוא?
”כן, אתה מכיר את הסיפור שלי ועכשיו אני אחזור וזו אהבה ישנה, אבל אבוא בלי ציפיות, יש תקופה כזאת. בשנות ה-80 וה-90 לא ראיתי אליפות בכדורגל, צריך להכניס משקיע אדיר ממון עם תקציבים. הכניסה של עופר ינאי לכדורסל מבורכת, הוא בא עם כיסים עמוקים והביא את המומחים הגדולים ביותר כדי להעמיד את הסגל הזה, מכבי הייתה צריכה מכה בדמות בעלים כדי להבין את מקומה. קבוצות אירופאיות יישארו עם תקציבים גדולים עוד יותר, זה לא רק עופר ינאי, מכבי רוצה אירופה”.

דני פדרמן (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)דני פדרמן (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)

אתה חושב שצריך לשנות את הבעלות הנוכחית? להיפרד ולשנות?
”יש שתי אפשרויות. או שהבעלים הקיימים יגידו שהם לא עומדים בתקציבים האלו וצריך שותף, לא בהכרח שישלוט, אלא מישהו שיזרים כסף”.

לא יבוא אחד בלי שליטה ורק יהיה בובה.
”מעט אנשים יהיו כאלה, אז האופציה השנייה למצוא משקיע ולזוז הזיזה, ולהכניס את מכבי בעידן 2026, בינתיים אנחנו ב-24”.

מה תהיה התוצאה היום? מה יהיה עם בסקוניה?
”אני מסכים שהמעמד של קטש יעורער אם יפסידו גם לבסקוניה וגם להפועל”.

