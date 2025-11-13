"מכבי ת"א מרגישה כמו שמשון ת"א של היורוליג"

מכבי תל אביב עם עונה לא טובה בכלל ביורוליג, בלשון המעטה, כשהיא במאזן שלילי של 8:2 וחולקת את המקום האחרון במפעל הבכיר ביבשת יחד עם וילרבאן. היום (חמישי) הפרשן, כתב ידיעות אחרונות ואוהד הקבוצה, רז שכניק, התראיין במסגרת תוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

היית בחתונה? התאוששת? איך היה?

”כן, מרשים, אוכל טוב והופעות”.

זו הייתה חתונה או הופעה?

”חתונה, היה רק שיר אחד נראה לי והרגשתי שזו מסיבת חתונה”.

איך אתה רואה את מכבי שלך?

”כדורסל כן?”.

כן.

”זה ברור שאנחנו לא בטופ האירופי, אני אמרתי את זה כבר מזמן ומרגיש לי כמו שמשון תל אביב של היורוליג”.

עודד קטש (רועי כפיר)

ששמעון מזרחי לא יתעצבן.

”אין מה לעשות, זה מה שיש, אולי פעם היו תקציבים וכשהביאו את כל הכוכבים, אבל מאז יש פערים שרק הולכים וגדלים לטובת היווניות, הספרדיות וכו’, ובלי להרגיש ובלי יד אליהו, מכבי נראית כמו מכבי פתח תקווה. בדרבי ניצחו ואולי היה כיף וניצחו עוד משחק בשיניים, אבל זה רחוק”.

מה אתה מצפה כאוהד הקבוצה?

”שהבעלים יבינו שבתקציבים האלו אי אפשר להתחרות ולהעמיד קבוצה כזאת לאירופה. בגלל זה, אם אתה רוצה להתמודד בטופ האירופי, אז צריך להכניס שותפים עם כיסים יותר רחבים”.

כשהכדורסל יחזור לארץ, יהיה לך חשק לבוא?

”כן, אתה מכיר את הסיפור שלי ועכשיו אני אחזור וזו אהבה ישנה, אבל אבוא בלי ציפיות, יש תקופה כזאת. בשנות ה-80 וה-90 לא ראיתי אליפות בכדורגל, צריך להכניס משקיע אדיר ממון עם תקציבים. הכניסה של עופר ינאי לכדורסל מבורכת, הוא בא עם כיסים עמוקים והביא את המומחים הגדולים ביותר כדי להעמיד את הסגל הזה, מכבי הייתה צריכה מכה בדמות בעלים כדי להבין את מקומה. קבוצות אירופאיות יישארו עם תקציבים גדולים עוד יותר, זה לא רק עופר ינאי, מכבי רוצה אירופה”.

דני פדרמן (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)

אתה חושב שצריך לשנות את הבעלות הנוכחית? להיפרד ולשנות?

”יש שתי אפשרויות. או שהבעלים הקיימים יגידו שהם לא עומדים בתקציבים האלו וצריך שותף, לא בהכרח שישלוט, אלא מישהו שיזרים כסף”.

לא יבוא אחד בלי שליטה ורק יהיה בובה.

”מעט אנשים יהיו כאלה, אז האופציה השנייה למצוא משקיע ולזוז הזיזה, ולהכניס את מכבי בעידן 2026, בינתיים אנחנו ב-24”.

מה תהיה התוצאה היום? מה יהיה עם בסקוניה?

”אני מסכים שהמעמד של קטש יעורער אם יפסידו גם לבסקוניה וגם להפועל”.