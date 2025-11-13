"רוני לוי סגר בנתניה בזמן המשחק מול חיפה"

לאחר פתיחת עונה פחות טובה מבחינתה, מכבי נתניה נכנסה לקצב וכעת כבר סופרת ארבעה ניצחונות רצופים, כשרגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות, ניצחה הקבוצה 1:2 את בני ריינה. שחקן העבר של המועדון, פודי חלפון, התראיין היום (חמישי) לתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

היית עם ביקורת על נתניה והם הלהיט של הליגה בזמן האחרון.

”בוא נעשה הפרדה, אני לא נגד מכבי נתניה, אני נגד ההתנהלות של ההנהלה, עד היום אני אומר שרב הנסתר על הגלוי. כל מה שאתם רואים ומה שקורה...”.

למה רב הנסתר על הגלוי?

”אם הייתה עסקה אמיתית ורצינית היו פותחים את העסקה ומספרים מה קורה, כמה קנו ואיך קנו וכמה כסף”.

אייל סגל הגיש תביעה נגדך, נכון?

”נו, אז מה?”.

אייל סגל (שחר גרוס)

איפה זה עומד?

”בית משפט, זה לא נגדי, זה נגד רדיו 90 והוא תובע אותם ואותי ואת בעל הבית של הרדיו”.

הוא תובע אותך גם על דברים שאמרת במקומות אחרים, לא רק ברדיו, ראיתי את זה, זה על עוד דברים.

”אני לא יודע”.

אולי אתה צריך להתנצל בפני הקבוצה?

”אני הולך נגד הקבוצה? על מה אני צריך?”

אנחנו רואים שהם משחקים כדורגל.

”נו מה קשור? אתה יודע מה זה כדורגל? אני שיחקתי ואתה לא, אני לא יודע מה זה”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)

אני רואה שפגעו בזרים בסופו של דבר.

”מהיום הראשון שהם הביאו ושיחקו לא טוב, מהנגיעות הראשונות, אני אמרתי שזה שחקני רכש מצוינים, אבל עכשיו אני דואג כי עד ינואר או שהם יימכרו או שאחד מהם יימכר”.

בינואר?

”כן, אתה תראה את הדרישה על עזיז, אתם צריכים להבין מהפודקאסטים של ההם שרכשו, הם סוכנים והם קונים ומוכרים קבוצות, הם משבחים קבוצות ומוכרים, אין לי בעיה שיעשו את זה בנתניה כל זמן שיביאו תחליפים טובים, אם יביאו תחליפים טובים בינואר וימכרו את עזיז ב-3 מיליון אירו, ואנחנו יודעים שכל הקבוצות בצמרת רוצות את השחקן הזה, אז מה אני אומר? אין בעיה, אתם רוצים לשדרג ולמכור, תביאו שחקנים ושהקבוצה תמשיך להצליח ושלא נכנס לדשדוש או פלונטר או בעיה”.

אבל מאיפה אתה בטוח שהם ימכרו?

”אני חי בתוך העיר ובתוך הקבוצה, אני יודע מה הולך”.

עזיז אואטרה בעננים (שחר גרוס)

הבעלים של נתניה אמר שהוא לא בא להרוויח כסף אלא להיאבק על אליפות.

”חברת השקעות תקנה קבוצה בשביל לא להרוויח כסף? נו באמת, כמו הקבוצה של מינצברג שבאה להפועל. הוא אומר בעצמו, שהוא אל עבר המיליונר הבא, רוס קסטין”.

הוא אמר שהוא לא בא ככה, הוא רוצה לעשות נתניה בריאה ונלחמת על תארים.

”הם באו מבחינה מסחרית וזה הכל עסק, אני גם מבין, אבל העיקר שהם יתנהלו נכון והקבוצה תיראה טוב ואז ימכרו למיליונר הבא, אז בסדר. אייל סגל אמר בקולו שאת המיליונים שהשקיע והחובות הוא מכר באגרות חוב, מה זה אומר? שאם יבוא המיליונר הבא יצטרכו לשלם את אגרות החוב, צריך לשלם אותם, יש פה תהליכים שאנחנו לעולם לא נבין. האנשים האלה הם ממולחים שאנחנו לא נבין את המהלכים שלהם”.

הקבוצה בינתיים נראית טוב, אתה נהנה מבחינת כדורגל? עזוב מסביב.

”בוא נדבר על כדורגל. מכבי חיפה ונתניה, מכבי חיפה מובילה 0:2 במחצית, מי חתום אתה יודע? רוני לוי היה סגור במחצית, אבל אז היה 2:2 ופנדל לחיפה, הוא בתמונה, 2:3 לנתניה והוא ירד מהתמונה. זה הכל נזיל, אז מבחינה מקצועית, ברגע שהכל הולך טוב והקבוצה נראית טוב, למרות שהקהל לא מרוצה, הכל בסדר”.

רוני לוי (עמרי שטיין)

הבעלים מטפלים במתחם אימונים ובונים חנות אוהדים, למה לחפש את הרע?

”אני מקווה שזה ככה, אני לא מחפש רע, למה אתה אומר ככה? הלוואי שיהיה טוב, אני אומר את המציאות כמו שהיא. אני פרשן ואתה פרשן, ברגע שטוב נותנים את הדברים וברגע שלא אז נותנים ביקורת כמו שצריך. אני בטוח שבגלל הביקורות שלנו ברדיו וכו’ אז נתניה נראית טוב יותר כי כולם היו איתנו והקהל איתנו ובגלל זה. היום למרות שהכדורגל לא יפה והניצחונות, יש אוהדים שבאים בטענות ליוסי אבוקסיס, אז יש כדורגל טוב ובינתיים מצליחים, מכבי נתניה הפכה ללהיט, אבל בוא נראה. אל תקביל בין ההנהלה למקצועי”.