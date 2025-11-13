יום חמישי, 13.11.2025 שעה 16:32
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

"האקט עם הבחורה צולם, זה הציל את החשודים"

עו"ד משה מרוז, שמייצג את אחד הכדורגלנים החשודים, ב"שיחת היום" על שחרורו למעצר בית: "זה לא מוסרי, אבל הציל אותם, טוב שהסתבכו בזה ולא באונס"

|
עו
עו"ד משה מרוז (שחר גרוס)
https://omny.fm/shows/onesport/13-11/embed?style=cover

לאחר שחרורם של הכדורגלנים החשודים באונס תיירת למעצר בית עד ל-19.11, עורך הדין משה מרוז שמייצג את אחד החשודים התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, והתייחס לראיות החדשות שגילתה המשטרה שהובילו לשחרורם של השחקנים.

תגיד לנו מה היה בבית המשפט?
”המשטרה באה וביקשה לשחרר מעצמה, מה שהשפיע זה הסרטונים כמובן שמראים שהכל היה בהסכמה”.

זה מה שמציל אותם ממעצר? לאן זה הולך? אז למה שלחו למעצר בית ולא שלחו לאלתר.
”מקובל ככה לעשות בעבירה קשה. כששולחים סוס כמתנה לא בודקים את השיניים”.

היה עימות?
”לא היה כי מההתחלה הבינו שיש בעיה, אבל הם לא יכלו לזהות את הבעיה. כשהגשנו להם את הסרטונים וצפו בזה, היה ברור שזה תרמית ועלילת שווא. התאים לתיירת להיות עם ישראלים ולא ברור לי איך היא הסכימה, אבל זה היה בהסכמת מלאה. המשטרה בהתחלה קיבלה את עדותה, אבל אחרי הסרטונים היה ברור שחרצו את התיק”.

עו"ד משה מרוז (שחר גרוס)עו"ד משה מרוז (שחר גרוס)

מי צילמו את הסרטונים?
”היו שני סרטונים שצולמו על ידי אחד החשודים”.

צילם את כל האקט איתה?
”כן, אולי זה לא מוסרי, אבל זה הציל אותם מגורל כזה”.

היא ידעה שזה צולם?
”אני לא יודע”.

אבל הפצה של סרטונים… זו עבירה, גם כשמתעדים ללא ידיעה אפשר להסתבך.
”נכון, טוב שהסתבכו בזה ולא ביותר גרוע”.

זה מה שהציל אז.
”כן”.

אז למה הבחורה עשתה את זה?
”היא ביקשה לצאת לירושלים ואחד מהם הסכים ובהתחלה הסכמה ואז אחד מהם התחמק מזה, חזר מזה ולא רצה לקחת ואז כנקמה היא עשתה את זה כנראה, לפי מה שאני מבין היא גם עזבה את הארץ”.

היא עזבה את הארץ?
”כן, ככה מישהו אומר ואני לא יודע אם זה נכון. המהירות שהמשטרה שחררה אותה, בדרך כלל לוקחים לבדוק יותר ומדובר פה בכדורגלנים שהם פעילים, זה נזק לכל החיים, לך תוכיח אחר כך”.

אחת הקבוצות עמדה לשחרר את אחד מהם.
”נכון, בחורים צעירים ללא עבר פלילי עם כל העתיד לפניהם, דבר כזה נורא לעשות”.

עם תום מעצר הבית הפרשה תסתיים?
”כן, אין לי שום ספק. אם היה סיכוי להגיש כתב אישום לא היו מעזים לשחרר למעצר בית”.

סיימת מהר את הפרשה הזאת.
”כן כן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */