יום חמישי, 13.11.2025 שעה 20:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

הפועל ת"א לביהמ"ש: עצרו את הליכי גביית החוב

אחרי שנדרש לשלם 4.157 מיליון ש"ח, המועדון טוען שפעולת רשות המיסים "עוקפת את חוק חדלות הפירעון" ומהווה העדפת נושים אסורה. הבקשה הוגשה בדחיפות

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)
https://omny.fm/shows/onesport/13-11/embed?style=cover

הפועל תל אביב פנתה בבקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב במטרה למנוע מרשות המיסים להמשיך בהליכי גבייה נגד חברת הניהול של המועדון, אדום ניהול סל בע"מ, בסכום של 4.157 מיליון ש"ח. זאת, בטענה כי מדובר בחוב של עמותת הפועל אוסישקין - חוב שנמצא במחלוקת במסגרת הליך חדלות פירעון, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

על פי הבקשה, רשות המיסים קיבלה ב-2.11.25 החלטה להטיל עיקולים ולפעול לגביית החוב הישיר של עמותת אוסישקין מצד גורם שלישי, חברת הניהול המייצגת את הפועל תל אביב בראשות עופרי ינאי.

בחברת הניהול טוענים כי רשות המיסים אינה רשאית לפעול עצמאית מחוץ להליך חדלות פירעון: "אין לאפשר לרשות המיסים לפעול באופן עצמאי בעניין זה, באופן שיש בו כדי לסכל את הוראות חוק חדלות פירעון ולגרום להעדפת נושים אסורה", נכתב בבקשה.

עוד נטען כי כל הליך גבייה הנוגע לתאגיד בפירוק מחייב אישור של בית משפט חדלות פירעון - אישור שניתן רק במקרים חריגים. לפי הבקשה, רשות המיסים פעלה ללא קבלת אישור כזה.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

את הבקשה הגישו עורכי הדין אסף פריאל ועמרי פלס מטעם אדום ניהול סל בע"מ, שהוסיפו: "הדין אוסר על רשות המיסים לנקוט הליכי גבייה בנוגע לחוב של תאגיד הנמצא בפירוק, ובוודאי לא להטיל עיקול מול צד שלישי. ההליך הנוכחי הוא הזירה היחידה לבירור המחלוקת בין בעלי התפקיד לבין רשות המיסים, באשר מדובר בחוב נטען של עמותה בפירוק".

בימים הקרובים צפוי בית המשפט להכריע האם רשות המיסים תוכל להמשיך בהליכי הגבייה, או שמא יוקפאו עד להשלמת בירור החוב במסגרת הליך חדלות הפירעון.

המנהלים המיוחדים של העמותה מטעם בית המשפט, עורכי הדין ליזה חדש ואורי גאון, דוחים את דרישת חברת אדום ניהול סל בע”מ: “הבקשה של החברה נשענת על טעות יסודית. מדובר בחברה פרטית שאינה מצויה בהליכי חדלות פירעון, ולכן אין לה כל בסיס משפטי להיבנות מההליך של העמותה או ליהנות מההגנות החלות עליו.

“מדובר בניסיון לעקוף את הוראות הדין ולהתנער מחובות לרשות המיסים. אין מניעה שרשות המיסים תמשיך בהליכי הגבייה נגד החברה, וחיוב החוב עשוי אף לתרום לשיקום העמותה ולסילוק חובותיה לנושיה. אנו מבקשים מבית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה ולחייב את החברה בהוצאות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */