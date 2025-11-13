ערב של יורוליג: היחסים למכבי ת"א והפועל ת"א

יום נוסף של כדורסל, כשיש גם כדורגל בפגרת הנבחרות. בענף הכתום יהיו לא מעט משחקים היום (חמישי) עם היורוליג, כאשר מכבי תל אביב והפועל ת”א ישחקו במפעל הבכיר ביבשת מול בסקוניה ופנרבחצ’ה (בהתאמה). בנוסף, בכדורגל, נבחרת ישראל תפגוש את ליטא למשחק ידידות, כשאנגליה תארח את סרביה במוקדמות המונדיאל.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל מהאדומים, שישחקו ראשונים. חניכיו של דימיטריס איטודיס פייבוריטים במעל על פנרבחצ’ה, כאשר היחס לניצחון שלהם במעל לנקודה וחצי הוא פי 1.75. היחס לניצחון של הפועל תל אביב בנקודה או להפסד כלשהו של הקבוצה הישראלית עומד על פי 1.85.

בנוסף, הצהובים שיפתחו את המשחק ב-22:00, פייבוריטים גם הם מול בסקוניה והיחס לניצחון מעל ל-5.5 נקודות הוא פי 1.85. מי שירצה לשים על הפוך, יצטרך לקוות לניצחון של מכבי עד 5.5 נקודות או הפסד כלשהו של הישראלית, שיזכה אותו ביחס של פי 1.75.

בכדורגל, נבחרת ישראל תצא לליטא במטרה להשיג ניצחון ולחזור למסלול, כשגם לקבל ביטחון לפני מולדובה בראשון. חניכיו של רן בן שמעון פייבוריטים עם יחס של פי 1.65, כאשר הפסד של ישראל יזכה את המהמרים ביחס של פי 4.20. היחס על תיקו עומד על 3.30.