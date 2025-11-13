יום חמישי, 13.11.2025 שעה 12:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

ערב של יורוליג: היחסים למכבי ת"א והפועל ת"א

הצהובים פייבוריטים ב-Winner מול בסקוניה ב-22:00 וקיבלו את המינוס, כמו גם האדומים מול פנרבחצ'ה ב-21:00. וגם: נבחרת ישראל בידידות ואנגליה

|
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

יום נוסף של כדורסל, כשיש גם כדורגל בפגרת הנבחרות. בענף הכתום יהיו לא מעט משחקים היום (חמישי) עם היורוליג, כאשר מכבי תל אביב והפועל ת”א ישחקו במפעל הבכיר ביבשת מול בסקוניה ופנרבחצ’ה (בהתאמה). בנוסף, בכדורגל, נבחרת ישראל תפגוש את ליטא למשחק ידידות, כשאנגליה תארח את סרביה במוקדמות המונדיאל.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל מהאדומים, שישחקו ראשונים. חניכיו של דימיטריס איטודיס פייבוריטים במעל על פנרבחצ’ה, כאשר היחס לניצחון שלהם במעל לנקודה וחצי הוא פי 1.75. היחס לניצחון של הפועל תל אביב בנקודה או להפסד כלשהו של הקבוצה הישראלית עומד על פי 1.85.

בנוסף, הצהובים שיפתחו את המשחק ב-22:00, פייבוריטים גם הם מול בסקוניה והיחס לניצחון מעל ל-5.5 נקודות הוא פי 1.85. מי שירצה לשים על הפוך, יצטרך לקוות לניצחון של מכבי עד 5.5 נקודות או הפסד כלשהו של הישראלית, שיזכה אותו ביחס של פי 1.75.

בכדורגל, נבחרת ישראל תצא לליטא במטרה להשיג ניצחון ולחזור למסלול, כשגם לקבל ביטחון לפני מולדובה בראשון. חניכיו של רן בן שמעון פייבוריטים עם יחס של פי 1.65, כאשר הפסד של ישראל יזכה את המהמרים ביחס של פי 4.20. היחס על תיקו עומד על 3.30.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */