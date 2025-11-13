עד לאלופה: הפועל ת"א נכנעה לפנרבחצ'ה

עד לאלופה – הפועל תל אביב רשמה הערב (חמישי) את הפסדה השלישי בעונת היורוליג כאשר נכנעה לאלופה המכהנת פנרבחצ’ה 74:68 ונעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים במפעל. במשחק שהתנהל בקצב שונה לגמרי מההתמודדות של האדומים מול באסקוניה לפני יומיים, החבורה של דימיטריס איטודיס יצאה מקצב וירדה למאזן 3:8.

המשחק נפתח בקצב איטי ובסגנון משחק מבולגן, כאשר הקבוצות הרבו בהחטאות ובאיבודי כדור, שגרמו לכך שהסקור היה נמוך באופן חריג ובסיום הרבע לוח התוצאות הראה 13:13.

הקצב האיטי המשיך גם בפתיחת הרבע השני, אך ריצת 0:8 של האדומים העלתה אותם ליתרון משמעותי והכניסה רוח התקפית להתמודדות, אך בונזי קולסון החזיר את הטורקים לתמונה ובירידה לחדרי ההלבשה ההפרש עמד על נקודה לזכות הקבוצה הישראלית, 27:28.

החבורה של שאראס התפוצצה ביציאה שלה מחדרי ההלבשה, רשמה ריצת 0:11 כדי לפתוח את המחצית ועלתה ליתרון משמעותי, אך השחקנים האורחים לא ויתרו, רצו 0:7 וצימקו. ריצה נוספת של המארחת קבעה יתרון דו ספרתי לזכותם בירידה לרבע המכריע, 44:54.

אלייז’ה בראיינט וג’ונתן מוטלי הובילו את הפועל לאורך המשחק, וצימקו לחד ספרתי בפתיחת הרבע. הטורקים מצידם ידעו לשמור על מרחק ביטחון, והסטטוס קוו המשיך לאורך רוב דקות הרבע. חמש נקודות של וסיליה מיציץ’, שהיה במשחק דיי חלש בסטנדרטים שלו, קבעו דקות אחרונות צמודות, אך הטורקים ידעו לשמור על התוצאה ולנצח 68:74.

קלעו לפנרבחצ’ה: טיילן הורטון טאקר 15 נקודות, דבון הול 14 נק’, טאריק ביברוביץ’ ובונזי קולסון (5 ריבאונדים) 10 נק’ כ”א, אונולרפ ביטים 7 נק’, ניקולו מלי (10 ריב’) ו-וויד בולדווין 6 נק’ כ”א, ארמנדו בקוט 3 נק’, קם בירץ’ 2 נק’ ומיקאל ינטונן 1 נק’.

קלעו להפועל תל אביב: אלייז’ה בראיינט 19 נק’ ו-5 ריבאונדים, ג’ונתן מוטלי 14 נק’, וסיליה מיציץ’ 11 נק’, דן אוטורו (9 ריב’) ואנטוניו בלייקני 8 נק’ כ”א, כריס ג’ונס 4 נק’, איש ויינרייט וקולין מלקולם 2 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 13:13

חמישיית פנרבחצ’ה: טיילן הורטון טאקר, דבון הול, ניקולו מלי, טאריק ביברוביץ’ וקם בירץ’.

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיצי’ץ, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו.

הקבוצות התקשו למצוא את הסל בדקות הפתיחה, והנקודות הראשונות במשחק הגיעו מידיו של מלי שקלע מקרוב לאחר יותר משלוש דקות של כדורסל. מוטלי העלה את האדומים על הלוח עם שלשה. נקודות של הול ואוטורו בכל צד קבעו 4:5 לאורחת בירידה לפסק הזמן. בראיינט וטאקר החליפו שלשות, כאשר גם מוטלי המשיך ביכולת הטובה.

המשך הרבע אופיין בבלאגן, כאשר הקבוצות התקשו לקלוע והרבו בהחטאות ובאיבודי כדור, דבר שהוביל לסקור נמוך מאוד, דבר שלא הורגלנו אליו במשחקיה של הפועל תל אביב. סל של וויד בולדווין קבע 11:11, אך כריס ג’ונס השיב מנגד. ארמנדו בקוט קבע את תוצאת הרבע, 13:13.

אלייז'ה בראיינט במאבק מול הטורקים (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שני: 27:28 להפועל תל אביב

קצת צבירת הנקודות המשיך להיות איטי גם בפתיחת הרבע השני, כאשר כשלוש דקות לתוך הרבע התוצאה עמדה על 14:16 לזכות החבורה של דימיטריס איטודיס. מיציץ’ רשם את הנקודות הראשונות שלו במשחק והלעה את האדומים ליתרון ארבע. נקודות של אוטורו קבעו ריצת 0:8 של הקבוצה הישראלית והזעיקה פסק זמן טורקי, כאשר ניכר כי המשחק התחיל להיכנס לקצב התקפי.

שלשה של הול עצרה את המומנטום, אך אוטורו ידע להגיב בצד השני. מיציץ’ השלים מהלך של שלוש נקודות והעמיד את התוצאה על 19:26 לאורחת, אך טאקר הגיב מיד שוב. אקס הצהובים, בונזי קולסון, קלע במתפרצת וצימק את ההפרש לשלוש בלבד והקפיץ את הקהל ה”ביתי”, ואונולרפ ביטים גרם למאמן היווני לקחת פסק זמן כשהתוצאה הייתה 27:28 לזכות קבוצתו. בולדווין חסם את בראיינט במהלך האחרון של המחצית וקבע כי הפועל תרד ביתרון נקודה לחדרי ההלבשה.

ג'ונתן מוטלי (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שלישי: 44:54 לפנרבחצ’ה

הטורקים פתחו טוב את המחצית השנייה עם חמש נקודות רצופות שהעלו אותם ליתרון ארבע. נקודות נוספות של הול וטאקר קבעו ריצת 0:11 בפתיחת הרבע ו-28:38 לזכות קבוצתו של שאראס. מוטלי עצר את הריצה עם הנקודות הראשונות של קבוצתו ברבע.

חניכיו של איטודיס לא ויתרו, וריצת 0:7 בהובלת בראיינט ואנטוניו בלייקני צימקה לארבע בלבד וגרמה למאמן הליטאי לקחת פסק זמן. שתי שלשות של הטורקים הקפיצו את ההפרש לזכות פעם נוספת, אך מוטלי היה שם שוב עבור קבוצתו ותפר שלשה גדולה וחשובה, 44:50 למארחים. סלים נוספים של פנרבחצ’ה קבעו יתרון דו ספרתי בירידה לרבע המכריע, 44:54.

רבע רביעי: 68:74 לפנרבחצ’ה

בלייקני פתח את הרבע עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש לחד ספרתי, וארבע נקודות רצופות של הפועל הורידו את ההפרש לשש בלבד. הטורקים ידעו לשמור על יתרונם פעם אחר פעם עם סלים חשובים ששמרו על מרחק ביטחון. בראיינט וביברוביץ’ החליפו שלשות שלא סייעו לחבורה הישראלית.

הקבוצות המשיכו בהחלפת סלים הדדיים, אך בלייקני נחסם ואפשר סל קל של ביטים שהקפיץ את הקהל המקומי. מיציץ’, שהיה מנומנם ובמשחק חלש, תפר חמש נקודות רצופות שהורידו את ההפרש לארבע בלבד פחות משתי דקות לסיום. המשחק המשיך להיות צמוד, אך הפועל לא הצליחה להתקרב והטורקים יצאו עם הניצחון החשוב, 68:74.