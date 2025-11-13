הכדורגלנים החשודים באונס שוחררו למעצר בית

הכדורגלנים החשודים שנעצרו בחשד למעורבות באונס תיירת הובאו הבוקר (חמישי) לדיון נוסף בבית משפט, זאת לאחר שביום שלישי הוארך מעצרם ביומיים, כאשר בסיומו של הדיון הם השתחררו למעצר בית עד 19.11, בגלל ראיות חדשות שהתגלו.

שלושת החשודים, תושבי נתניה בשנות ה־20 לחייהם, בהם שני כדורגלנים מהליגה הלאומית וליגה א’, הגיעו שוב לבית המשפט לאחר שהמשטרה ביקשה להמשיך את החקירה, בעוד הם ממשיכים להכחיש את המיוחס להם.

על פי גרסתם של החשודים, הם דוחים מכל וכל את טענות התיירת. אחד מהם טען כי פגש את האישה בנמל תל אביב, שם קיימו אקטים מיניים בהסכמה לדבריו, ולאחר מכן הצטרפו אליו שני חבריו למלון. לטענתו, רק מול אחד מהם היא סירבה לקיים יחסי מין.

עורך הדין משה מרוז המייצג את אחד החשודים הגיב לאחר ההחלטה להעבירם למעצר בית: "הייתה טענה מצד החשודים שהיה מדובר במעשה בהסכמה. הפרקליטות והמשטרה טענו שמדובר באונס. למזלנו היו סרטונים מהמלונית שמעידים שהכל היה בהסכמה, לכן משטרת ישראל החליטה היום להורות על שחרורם בהסכמה. מדובר על מעצר קצר של 3 ימים, ברור שאם היה מדובר באונס לא היו משחררים אותם. אנחנו טענו כל הזמן שלא ייתכן שבחורה שהיא תיירת שלא מכירה אותם תעלה לחדר ותסכים להיות איתם בחדר בלי שיש לה היכרות איתם ובלי שום הצדקה”.

עו"ד משה מרוז (שחר גרוס)

“לכן ברור שהיא רצתה בכך, היא הייתה מוכנה לקיים איתם יחסים, היא אכן קיימה איתם יחסים והמשטרה השתכנעה שזה הסיפור. אנחנו שמחים על כך שהמשטרה הגיעה בסופו של דבר למסקנה שכל הטענה שהם אנסו אותה לא נכונה, מדובר בכדורגלנים שהעתיד שלהם חשוב מאוד והשם שלהם והכבוד, ולכן הסרת האמנה של האונס זה דבר מאוד חשוב”, הוסיף.

“המתלוננת בדרכה לחו"ל, אין לה עניין, היא עשתה את מה שעשתה כנקמה על כך שלא התייחסו אליה יפה מספיק כנראה ושלא רצו לקחת אותה לירושלים כבקשתה. החשודים עצמם אמרו מההתחלה שלא היה דבר כזה, הם רק נענו לבקשת אחד מהם שאמר להם שהיא מעוניינת להיות עם כולם. הבחורה לא חשבה שכשהיא הולכת לחדר עם 3 גברים שהיא לא מכירה הם יפתרו תשבץ. ברור שהיא ידעה לאן היא הולכת, ואנחנו שמחים שהמשטרה הגיעה למסקנה הנכונה", סיכם מרוז.

עורך הדין רותם כהן שמייצג חשוד נוסף הוסיף: "מתחילת הדרך זעקתי שהלקוח שלי לא ביצע שום עבירה ולא עשה שום פעולה שנוגדת את רצון המתלוננת. בתחילת הדרך הייתה ראייה חד משמעית, ויזואלית ואובייקטיבית ששומטת את הקרקע מתחת לטענות שבוצעו בה מעשים בניגוד לרצונה. עמדנו על כך בבית המשפט שכל שהמשטרה נדרשת לעשות זה לבחון את הראייה, להביט בה בקלות, והיא יכולה הייתה לחסוך את הגעתם של החשודים לבית המשפט. אני מברך על כך שהצדק יצא לאור כי לאמת יש כוח”.

מהלך הדיון

3 החשודים נכנסו לאולם יחד, כשגם עורכי הדי שמייצגים אותם, עו"ד משה מרוז, עו"ד יניב דניאל עו"ד רותם כהן , הגיעו. השופטת ציפורה גז גילוני: "נוכח עמדת נציג היחידה החוקרת אני מותירה את צו איסור הפרסום, על שמם ופרטיים של החשודים על כנו עד החלטה אחרת".

התובע, יבגני, אמר: "עשינו מספר רב של פעולות, אני וחבריי הגענו להחלטה שהחשודים ישוחררו למעצר בית במשך 7 ימים, עד ליום 19.11, שעה 12:00".

עו”ד מרוז: "אנחנו שמחים שהם משתחררים בהסכמתכם, מה הסיבה?"

התובע: "בשלב הזה החקירה החליטה שאפשר להמשיך את החקירה גם כשהם יהיו בביתם, לא אמרתי שלא מדובר באונס".

עו”ד מרוז: "האם הסרטונים שמראים שהכל היה בהסכמה גרמו לכם להגיע להחלטה?"

התובע: "אני לא יכול לענות".

עו”ד יניב דניאל: "החשוד שלי ישוחרר לביתו, ערבים בת זוגתו ואחיו".

עו”ד משה מרוז: "החשוד שלי ישוחרר לבית אימו, הערבים יהיו אימו ואחיו".

עו”ד רותם כהן: "החשוד שלי ישוחרר לבית הוריו, הערבים אמא שלו ואחיו".

השופטת ציפורה גז גילוני: "שחרור בהסכמת כל הצדדים, אני מורה בזאת לשחרורם של החשודים, ערבות של 10 אלף שקלים, ערבות צד ג' של 5 אלף שקלים. איסור יצירת קשר בין המעורבים בפרשה במשך 30 יום. מעצר בית מוחלט בפיקוח הערבים, עד לתאריך 19/11/2025 בשעה 12:00".