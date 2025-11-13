יאסין התאמן עם פלסטין לפני המשחק בסן מאמס

שוער בני סכנין, עבד יאסין, הצטרף שוב לנבחרת פלסטין וביום שבת הוא גם עשוי לשחק איתה באצטדיון סן מאמס של אתלטיק בילבאו לעיני יותר מ-50,000 צופים במפגש עם נבחרת חבל הבאסקים. הפלסטינים נחתו בבילבאו בראשית השבוע, התאמנו במתחם של הקבוצה המקומית וזכו לקבלת פנים חמה באיזור שידוע בהזדהות שלו עם הפלסטינים.

מדובר במשחק אחד מתוך שניים שתקיים נבחרת פלסטין בספרד, והשני אמור להתקיים באמצע השבוע במונז’ואיק של ברצלונה. מטבע הדברים, שני המשחקים הללו – ובמיוחד זה שייערך מול נבחרת חבל הבאסקים – יהפוך למפגן תמיכה בפלסטינים ומחאות נגד ישראל על רקע המלחמה. בספרד כבר דווח שההכנסות כולן יועברו ל"ארגונים הפועלים למען זכויות אדם ברצועת עזה”.

אבל איך בכלל אירגנו את המשחק בבילבאו? בעיתון ‘אל פאיס’ הספרדי סיפרו שזה היה חלום של בלם נבחרת פלסטין, יאסר חאמד, שנולד וגדל בחבל הבאסקים. הכל התחיל בשנת 2019, כשיאסר – אז שחקן צעיר בקבוצת פורטוגלטה מהליגה הרביעית בספרד – קיבל הודעה מסתורית בפייסבוק בערבית. לאחר תרגום קצר הבין כי מדובר בזימון לנבחרת פלסטין.

עבד יאסין (רועי כפיר)

“בדקתי קודם שהאיש שכותב לי באמת המאמן הלאומי, ואז הבנתי שקוראים לי ללבוש את המדים של פלסטין”, סיפר חאמד, בנו של רופא פלסטיני שהיגר לספרד בשנות ה-70. אביו הקים משפחה בחבל הבאסקים, הרחק מעזה ממנה הגיע, ויאסר עצמו לא גדל באווירה פוליטית, אך מצא את עצמו מייצג את נבחרת פלסטין.

“הכדורגל הוא הרבה יותר מספורט עבור העם הפלסטיני”, סיפר חאמד שמשחק באל-עראפא הקטרית, “זו דרך לבטא קיום, גאווה ותקווה”. בראיון הוא מתייחס לישראל בתור “המדינה האחרת” וגם טען לקשיים שחווה בכניסתו הראשונה לרמאללה דרך מעבר הגבול מישראל.

חאמד היה אחד מיוזמי הרעיון לקיים את המשחק ופעל במשך שנים מאחורי הקלעים כדי להפגיש בין פלסטין וחבל הבאסקים. על רקע המחאות באירופה נגד המלחמה בעזה והקריאות לסולידריות עם העם הפלסטיני, המשחק הפך למציאות - וכל 50 אלף הכרטיסים נמכרו בתוך שעות ספורות.

יאסר חאמד (שני מימין) בהכרזה על המשחק (IMAGO)

“לשחק בסן מאמס זה חלום של כל ילד באסקי, אבל הפעם זה גם חלום פלסטיני”, אמר חאמד, “אני מאמין שיום אחד נשחק שוב בבית, ברמאללה. בעזה? הלוואי, אבל זה כבר באמת נראה בלתי אפשרי".

מאמן נבחרת פלסטין, איהאב אבו ג'זאר, הסביר: “המשחק הזה הוא לא רק עבור הנבחרת, אלא עבור כל העם הפלסטיני. זה משחק של תמיכה, של סולידריות. אנחנו רוצים שכל מי שיגיע לסן מאמס יעודד את פלסטין”.